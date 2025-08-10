Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Kerkez Milos: Az igazi nyomás az, amikor családoknak nincs mit enniük

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.10. 10:40
null
Kerkez Milos nyomás helyett lehetőségként éli meg, hogy mindig nyerni kell (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Community Shield Kerkez Milos
A Liverpool ezen a nyáron nagyot erősített, és az egyik legfontosabb érkezőjük a magyar válogatott balhátvéd, Kerkez Milos. A Bournemouth-tól megszerzett játékos a Mirrornak többek között arról beszélt, hogy elsődleges célja bajnoki címeket és kupákat nyerni új klubjával.

Kerkez Milos elmondása szerint már az első liverpooli edzésén érezte, mekkora szintlépés a címvédőhöz csatlakozni. „Az intenzitás és a játék minősége sokkal magasabb, nem lehet hibázni. A passzok gyorsasága, a játék ritmusa teljesen más szint.”

Gyerekkorát Verbász kemény utcáin töltötte, ahol megtanulta kezelni a nyomást és a nehézségeket.

Számomra nem jelent nyomást, amikor pályára lépek. Nekem az igazi nyomás az, amikor vannak családok, akik nem tudnak másnapra ételt biztosítani maguknak.

Angol labdarúgás
2 órája

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új fejezetet nyithat a magyar futballban

KEZDÉS: 16.00. Két magyar még sosem játszott egyszerre angol élvonalbeli csapatban trófeáért, az angol Szuperkupa-mérkőzésen viszont minden megváltozhat.

Kerkez a Liverpoolban a 6-os mezszámot viseli, amelyet egykor a szintén balhátvéd John Arne Riise is hordott. „A testvéreim választották a számot, és tudtam, hogy Riise is viselte, így jó választásnak tűnt” – mondta Kerkez, aki gyerekként gyakran nézte a Premier League meccseit, és példaképei között említette Steven Gerrardot, Arne Riisét, Andy Robertsont, sőt Cristiano Ronaldót is.

Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Már alig várom, hogy bizonyítsak, és sikeres legyek a Liverpoolban

– zárta gondolatait.

Kerkez akár már vasárnap trófeát nyerhet a Liverpoollal, amely a Crystal Palace ellen játszik angol Szuperkupa-mérkőzést a Wembley Stadionban.

ANGOL COMMUNITY SHIELD
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Liverpool Community Shield Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új fejezetet nyithat a magyar futballban

Angol labdarúgás
2 órája

A Liverpool megvált csatárától, aki Szaúd-Arábiában folytatja – hivatalos

Angol labdarúgás
12 órája

A Liverpool a mezeladási bevételeket jótékony célokra ajánlotta fel

Angol labdarúgás
18 órája

Pécsi Ármin: Csak rajtam áll, hogy élek-e ezzel a lehetőséggel

Angol labdarúgás
Tegnap, 7:15

Pécsi kesztyű – Deák Zsigmond jegyzete

Légiósok
Tegnap, 7:13

Arne Slot: Soha nem szabad olyan játékosról beszélni, aki nincs a klubodnál

Angol labdarúgás
2025.08.08. 10:57

„Szoboszlai nem olyan, mint Gerrard vagy Xabi Alonso – mégis vezérré vált”

Légiósok
2025.08.07. 11:24

A Liverpool szóbeli egyezséget kötött, Darwin Núnez Szaúd-Arábiában folytathatja – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.08.06. 16:27
Ezek is érdekelhetik