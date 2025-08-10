Kerkez Milos: Az igazi nyomás az, amikor családoknak nincs mit enniük

Kerkez Milos elmondása szerint már az első liverpooli edzésén érezte, mekkora szintlépés a címvédőhöz csatlakozni. „Az intenzitás és a játék minősége sokkal magasabb, nem lehet hibázni. A passzok gyorsasága, a játék ritmusa teljesen más szint.”
Gyerekkorát Verbász kemény utcáin töltötte, ahol megtanulta kezelni a nyomást és a nehézségeket.
Számomra nem jelent nyomást, amikor pályára lépek. Nekem az igazi nyomás az, amikor vannak családok, akik nem tudnak másnapra ételt biztosítani maguknak.
Kerkez a Liverpoolban a 6-os mezszámot viseli, amelyet egykor a szintén balhátvéd John Arne Riise is hordott. „A testvéreim választották a számot, és tudtam, hogy Riise is viselte, így jó választásnak tűnt” – mondta Kerkez, aki gyerekként gyakran nézte a Premier League meccseit, és példaképei között említette Steven Gerrardot, Arne Riisét, Andy Robertsont, sőt Cristiano Ronaldót is.
Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Már alig várom, hogy bizonyítsak, és sikeres legyek a Liverpoolban
– zárta gondolatait.
Kerkez akár már vasárnap trófeát nyerhet a Liverpoollal, amely a Crystal Palace ellen játszik angol Szuperkupa-mérkőzést a Wembley Stadionban.
ANGOL COMMUNITY SHIELD
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!