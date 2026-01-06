Nemzeti Sportrádió

Korábbi osztrák klubja is részesedik a Varga Barnabásért fizetett átigazolási díjból

2026.01.06. 18:53
Az AEK Athén által fizetett összegből nem csak a Ferencvárosnak jár Varga Barnabás után (Fotó: AEK FC/Facebook)
Eberau Varga Barnabás AEK Athén nemzetközi átigazolás
Az osztrák SV Eberau is részesedik abból az átigazolási díjból, amelyet az AEK Athén fizet a Ferencvárosnak Varga Barnabás játékjogáért.

Mint beszámoltunk róla, kedd délután hivatalossá vált, hogy Varga Barnabás távozik az FTC-től, és az AEK Athén színeiben folytatja pályafutását. A 31 éves csatár egybehangzó sajtóhírek szerint 4.5 millió euróért vált klubot, ám nem a teljes összeg üti a Ferencváros markát, a játékos egyik korábbi klubja is részesedik belőle – írja az abseits.at.

A 28-szoros magyar válogatott futballista korábban három osztrák csapatban fordult meg, a Haladás utánpótlásából az Eberauhoz (2010–2016) igazolt, majd következett a Mattersburg (2016–2018) és a Lafnitz (2018–2019). Ezek közül csak a monyorókeréki SV Eberau kap pénzt, méghozzá nagyjából 135 ezer eurót (kb. 52 millió forint) szolidaritási hozzájárulás címén – ezt korábban a FIFA vezetett be. Hozzá kell tenni, a negyedosztályú osztrák klub már 2023 nyarán is kapott Varga után pénzt – 24 ezer eurót (kb. 9 millió forint) –, amikor a támadót a Fradi átigazolta Paksról 800 ezer euróért.

A másik két osztrák klub, ahol Varga szerepelt, két különböző okból nem részesül az átigazolási díjból. A Mattersburg alapesetben jogosult lenne rá, ám 2020-ban csődbe ment, és megszűnt, a jogutódra (Mattersburger SV 2020) pedig nem érvényes a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos szabály. A Lafnitz azért nem tarthat igényt részesedésre az átigazolási díjból, mert amikor a magyar támadó oda szerződött, már 24 éves volt, és a szabályzat hatálya alá csak a 12 és 23 év közötti labdarúgók tartoznak.

