Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új fejezetet nyithat a magyar futballban



Vasárnap délután a Wembley-ben rendezik az angol labdarúgás hagyományos idénynyitó találkozóját, a Community Shieldet, amelyen a Premier Le­ague bajnoka, a Liverpool csap össze az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal. A Szuperkupa sporttörténeti pillanatot hozhat a magyar futballnak: először fordulhat elő, hogy két magyar játékos – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – egyszerre lép pályára egy angol élvonalbeli csapatban egy jelentős trófeáért. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a „vörösök” harmadik magyarjáról, a nyáron igazolt Pécsi Árminról sem, ám a fiatal kapus aligha most mutatkozik be a nagycsapatban tétmeccsen.

Arra már volt precedens, hogy két magyar játékos egyszerre a pályán legyen egy élvonalbeli angol együttes színeiben: a 2004–2005-ös idényben Király Gábor és Torghelle Sándor kilenc bajnokin és egy Ligakupa-mérkőzésen szerepeltek együtt – méghozzá épp a Palace-ban –, igaz, a csatár jobbára csak perceket kapott csereként. A 2011–2012-es évadban pedig Gera Zoltán és a fiatalon elhunyt Fülöp Márton számítottak csapattársnak a West Bromban, de csak arra volt példa, hogy egyszerre üljenek a kispadon, pályára sosem léptek együtt.

A legfőbb kérdés magyar szempontból a Liverpoolnál: vajon Szoboszlai és Kerkez a kezdőcsapatban kap-e helyet? A rövid és magától értetődő válasz az lenne, hogy igen, ám korántsem ilyen egyszerű a helyzet.

Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere a sajtótájékoztatón – A májusi idényzárón majdnem elkapták a Liverpoolt, azóta viszont sok minden történt a mostani ellenfélnél. Hogy készül a vasárnapra a Crystal Palace?

– Először is sok következtetést nem vonnék le az előző idény utolsó fordulós bajnoki meccséből, mert egyik csapatnak sem volt már tétje. Ugyanakkor a Liverpoolnál valóban sok minden változott azóta, a szívünk megszakad, de a legnagyobb hatással Diogo Jota halála volt és van a csapatra. A Liverpool alapesetben is az egyik legerősebb ellenfél, amellyel összetalálkozhatunk, a nyári igazolásokkal meg tovább erősödött, nem közhely, hogy csak a tudásunk legjavát nyújtva lehet esélyünk. – A Wembley szinte már hazai pályának számít önöknek – egyetért ezzel?

– Valóban, rövid időn belül harmadszor játszunk az arénában, és csakúgy, mint az FA-kupa elődöntőjében és döntőjében, ötvenezer szurkolónkra számíthatunk, ami felelősséget ró ránk, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Természetesen a Liverpool a meccs esélyese, de a Manchester City elleni kupadöntőn sem minket tartottak favoritnak, mégis nyertünk. Bízom benne, hogy úgy nyitjuk az új idényt, ahogy az előzőt befejeztük. – Hogyan áll össze a csapata a meccsre?

– Nem egyszerű a helyzet, mert Eddie Nketiah gyakorlatilag a komplett előszezont kihagyta sérülés miatt, és tartok tőle, hogy egy darabig még nem számíthatunk rá. Cheick Doucouré január végi térdsérülése még nem jött rendbe, és jelen állás szerint Matheus Franca és Caleb Kporha sem bevethető. Arne Slot, a Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón – Milyen mérkőzésre számít a mindenkire veszélyes Crystal Palace ellen?

– Valóban bivalyerős Crystal Palace ellen készülünk, amellyel az előző évadban is meggyűlt a bajunk, hogy mást ne mondjak, az idény utolsó mérkőzésén 1–1-re végeztünk úgy, hogy a hajrában egyenlítettünk. Arról nem is beszélve, hogy igazi kupacsapat, az egymeccses ütközetekre különösen felszívja magát, aki látta az FA-kupa elődöntőjét az Aston Villa, majd a fináléját a Manchester City ellen, pontosan tudja, miről beszélek. A Palace-t nem kapkodták szét a nyáron, ezért arra számítok, hogy a tavalyinál is ütőképesebb, szóval pokolian nehéz dolgunk lesz. – Az átigazolási idényben igen aktív a Liverpool, és hallani, hogy újabb csatárért száll harcba. Erről mondana többet is?

– Mint a legtöbb menedzser, én sem beszélek azokról a játékosokról, akik nem tartoznak a keretünkhöz. Beszélek nagyon szívesen Hugo Ekitikéről, ő nemrég csatlakozott hozzánk, és azt is szívesen megosztom önökkel, hogy elégedett vagyok a jelenlegi kerettel. Annyit elárulhatok, hogy Darwin Núnez valóban távozhat, de még semmi sincs aláírva, és feltehetően néhány napot várni kell, mire lezárul az ügye, de van rá esély, hogy távozik. – Az egyik legfontosabb visszatérő Alexis Mac Allister lehet. Mi a helyzet vele?

– Az biztos, hogy ott lesz a keretben. Két-három hónapot hagyott ki sérülés miatt, az utolsó felkészülési meccseken viszont már játszott, a Bilbao ellen csaknem egy órát vállalt. Úgy vélem, még nincs abban a helyzetben, hogy végigjátssza a vasárnapi mérkőzést. Lehet, hogy kezd, de kilencven percet biztosan nem lesz a pályán. POKOLIAN NEHÉZ MÉRKŐZÉS VÁR A LIVERPOOLRA

Szoboszlai Dominik az előző idényben is alapember volt a bajnoki címet nyerő Liverpoolban, a 4–2–3–1-es felállásban a középpálya tengelyében, a tízes poszton játszott többnyire, de már az évad végén, majd a nyári felkészülési időszakban is új szerepkörben tűnt fel. Sőt, szerepkörökben, Arne Slot menedzser ugyanis igazi jolly jokert talált a személyében, és miután a támadószektorba érkezett Florian Wirtz, Szoboszlait némileg visszavonva „box-to-box” középpályásként játszatta, nemcsak a támadásépítésben, hanem a védekezésben is kulcsszerepet adott neki. A magyar válogatott csapatkapitánya élt is a lehetőséggel, és bár erre nincsenek egzakt mutatók, a felkészülési időszakban a keret egyik, ha nem a legjobb teljesítményét nyújtotta. A Milan ellen szenzációs gólt rúgott Mike Maignan kapujába, de ennél is beszédesebb, hogy az összes felkészülési meccsen ha kellett, utolsó emberként mentett, szerelt vagy blokkolt. Slot technikás, pozíciójátékra épülő rendszerében Szoboszlai kreativitása és taktikai intelligenciája különösen értékes, de még jelentősebb az a futómennyiség és zongoracipelés, amire a magyar játékos képes.

Ezzel együtt sem egyértelmű, hogy az idény első tétmérkőzésén Szoboszlai a kezdőben kap helyet. A jelenlegi Liverpool támadósorában talán csak két embernek, az említett Wirtznek, valamint Mohamed Szalahnak van szavatolt helye. Előbbi – Szoboszlaihoz hasonlóan, csak egy sorral előrébb – szabadon és rengeteg futással játssza be a területét, utóbbi pedig kirobbanthatatlan a jobb szélről. Ez azt jelenti, hogy két hely marad, márpedig ha nem Wirtz az előretolt ék, amire nagy esély van, akkor a szintén nyáron érkező Hugo Ekitike számíthat a kezdőbe kerülésre. A bal oldali szélső posztjára még bekerülhet Szoboszlai, aki bőven képes olyan kombinatív támadójátékra, amelyben időnként Wirtzcel helyet cserél. Ha így lenne, Cody Gakpo ülne le a kispadra.

Kerkez Milos felkészülési mérkőzésen már viselte a Liverpool mezét, most tétmeccset játszhat (FOTÓ: IMAGO IMAGES)

„Minden józanul gondolkodó ember azt mondja, hogy a Liverpool az abszolút esélyese ennek a mérkőzésnek. De akik ismerik az angol futballt, azt is tudják, egy-egy meccsen bármelyik csapat megverheti bármelyiket. Sok változás történt a nyáron a Li­verpool keretében, még nem biztos, hogy összeállt az együttes. De az edzőmérkőzése­ken biztató jeleket mutatott, és úgy látszik, az új játékosok máris jól beilleszkedtek. Arne Slot edzőnek több variációs lehetősége van, mint az előző idényben, viszont ez már nem edzőmeccs lesz, ezt a trófeát mindkét fél meg akarja nyerni, úgyhogy csak visszafogottan kísérletezhet a holland szakember. Nagyon bízom benne, hogy két magyar mezőnyjátékos ott lesz a Liverpool kezdőcsapatában, tehát Szoboszlai Dominik mellett az idén nyáron szerződtetett Kerkez Milos is, ámbár éppen a sok variációs lehetőség miatt nehéz előre látni, kiket is akar majd játszatni Slot. De ha feltételezzük, hogy a Liverpool is be akarja tenni a kupát a vitrinjébe, a legjobb együttesé­vel kell kiállnia, és abban szerintem ott a helye Kerkez Milosnak is.” NS-SZAKÉRTŐ: Kozma István, a Liverpool korábbi játékosa

Az igazi dilemmával viszont akkor szembesülünk, ha azt nézzük, hogy Szoboszlai milyen jó teljesítményt nyújtott egy sorral hátrébb, merthogy ebben az esetben a Slot-éra talán legnagyobb fejlődést mutató játékosát, Ryan Gravenberchet vagy a világbajnok argentin Alexis Mac Allistert kell(ene) kiszorítania a kezdőből. Utóbbi sérülésből tér vissza, a Bilbao elleni, utolsó felkészülési meccse(ke)n a cserék, fiatalok és átadólistára tett játékosok alkotta csapatban kapott helyet, ám egyelőre nincs arról szó, hogy elhagyná a Liverpoolt. Előbbi pedig Slot első számú bizalmi embere, szóval ezen a tengelyen jóval nagyobb a konkurencia, mint a középpálya támadószekciójában.

Szoboszlai Dominik a Crystal Palace elleni májusi bajnokin (1–1) is pályára lépett a Liverpoolban (FOTÓ: GETTY IMAGES)

Ha Szoboszlait visszavontabban játszatná Slot, az a fura helyzet alakulhatna ki, hogy Kerkez Milos védő létére többször kerülne támadóhelyzetbe. Kerkez a nyáron érkezett a Bournemouthtól 40 millió fontos átigazolási díj ellenében, és a bal oldali szárnyvédő posztján versenyez a kezdőért. A felkészülési időszakban voltak jobb és rosszabb pillanatai is, de ez még bőven betudható annak, hogy új közegbe került, ráadásul most játszhat először a legmagasabb szinten. Ugyanakkor a Bilbao elleni meccsen végig a pályán volt, ami egyértelmű jele annak, hogy Slot számít rá az idény első tétmeccsén. A holland szakember rendszerében a szélső védők aktívan részt vesznek a támadásokban is: gyakran beljebb húzódnak, hogy létszámfölényt teremtsenek a középpályán, vagy épp felfutnak a szélen, hogy kiszélesítsék a játékot. Kerkez dinamikus stílusa, agresszív letámadása tökéletesen illeszkedik ebbe a rendszerbe, ráadásul a jobb oldalra egy hozzá hasonló szélvészgyors és nagy munkabírású védő, Jeremie Frimpong érkezett. Kerkez posztján kisebb a konkurencia, gyakorlatilag csak a veterán Andrew Robertson szoríthatná ki, de mivel Slot alapesetben a dinamikára szavaz, a magyar légiós helyzete addig biztosnak tűnik, amíg hozza a kötelezőt. Tegyük hozzá, hogy az ő esetében a védekező játék rejthet csapdákat, főleg a labdavesztések utáni kontráknál kerülhet ütemkésésbe, és nagy szabad területeket hagyhat maga mögött.

ANGOL COMMUNITY SHIELD

16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A Crystal Palace májusban a Wembley-ben nyerte meg az FA-kupát, most története első Szuperkupájáért száll harcba – ehhez a bajnoki címvédő Liverpoolt kell legyőznie (FOTÓ: AFP)