Dakar rali: a Ford előretörését hozta a keddi szakasz

2026.01.06. 18:25
Guthriék úton a szakaszsiker felé (Fotó: AFP)
Az eddig viszonylag szürkén teljesítő fordosok megtáltosodtak a Dakar harmadik szakaszán kedden, így az összetettben is az amerikai márka öt versenyzője áll az élen Mitch Guthrie vezérletével.

Egyelőre napról napra változnak az erőviszonyok a Dakaron, így kedden Al-Ula környékén a Ford versenyzői nyújtották a legjobb teljesítményt. A 421 kilométeres szelektív elején Mattias Ekström volt a leggyorsabb, de aztán Mitch Guthrie majd’ két perces hátrányból egyre csak közeledett, és 300 kilométernél átvette tőle a vezetést. A svéd végül alaposan visszacsúszott a folytatásban, az összetettben így az összetettben még Martin Prokop is beférkőzött elé. Mindazonáltal az első három helyen ezzel együtt is ők állnak, sőt a fordosoké a negyedik és az ötödik pozíció is, vagyis az amerikai márka kiváló napot zárt.

A szakaszgyőztes és összetett éllovas Guthrie majd’ kiugrott a bőréből: „Ez volt az első szakaszgyőzelmem, nem is tudom, mit mondjak. Nem számítottam rá, egyszerűen csak arra törekedtem, hogy tiszta napot zárjak. Hátulról indultunk, de Kellon (Walch) tökéletesen navigált, és bár sok trükkös részen haladtunk át, a defekteket is elkerültük.”

A motorosoknál továbbra is Daniel Sanders, a kamionosoknál pedig Mitchel van den Brink holland triója vezet. A Dakar Classic mezőnyében a Gaál Roland, Eigner Mihály páros az 54., Balázs Szabolcs és Tempfli László duója pedig a 65. helyen áll. A versenyen szerdán következik az Al-Ulát és Hailt összekötő maratoni etap első felvonása, amely során külső asszisztencia nem vehető igénybe, a nap végén pedig a rendezőkétől elkülönített bivakban sátraznak viszonylag nomád körülmények között a versenyzők, akik a hajnali órákban folytatják a száguldást.

48. DAKAR RALI
Az állás a 3. szakasz (Al-Ula–Al-Ula, össztáv: 736 km, ebből szelektív szakasz: 421 km) után. Autósok: 1. Mitch Guthrie, Kellon Walch (amerikai, Ford Raptor) 11:27:20, 2. Prokop, Chytka (cseh, Ford Raptor) 26 mp h., 3. Ekström, Bergkvist (svéd, Ford Raptor) 1:08 p h. Motorosok: 1. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 12:12:31, 2. Brabec (amerikai, Honda) 1:07 p h., 3. Schareina (spanyol, Honda) 1:13 p h., …27. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 2:07:05 ó h. Kamionosok: 1. Mitchel van den Brink, Bart van Heun, Jarno van de Pol (holland, Iveco) 13:22:57, 2. Macik, Tomasek, Svanda (cseh, MM Technology) 8:21 p h., 3. Loprais, Kripal, Stross (cseh, Iveco) 8:54 p h.

 

