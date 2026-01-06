Női kézi NB I: Győri ETO–Esztergom
A női kézilabda NB I 10. fordulójában az eddig százszázalékos Győri ETO az Esztergomot fogadja, nyilvánvaló győzelmi reményekkel. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Mol Esztergom 16–9 (16–9) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Cikkünk folyamatosan frissül!
Legfrissebb hírek
Újabb játékos érkezhet a Metztől a Győri ETO-hoz – sajtóhír
Kézilabda
2025.12.31. 15:19
32 gólt lőtt, magabiztosan nyert a Győr a Vasas otthonában
Kézilabda
2025.12.29. 19:38
Idő előtt távozik a Győri ETO irányítója – sajtóhír
Kézilabda
2025.12.28. 16:05
Elek Gábor 2028-ig szerződést hosszabbított Esztergomban
Kézilabda
2025.12.20. 18:42
Ezek is érdekelhetik