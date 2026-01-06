Biztató a férfiválogatott formája a belgrádi vízilabda Eb rajtja előtt

A Trebinje-kupa döntője után Varga Zsolt összességében optimistán értékelt a Magyar Vízilabda-szövetség honlapjának: „A torna elérte a célját, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, sokkal stabilabb védekezéssel, mint a felkészülés eddigi időszakában bármikor. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, többnyire pozitívakat, hogy mi működik, és mi az, amin még dolgoznunk kell. Ez a mérkőzés is szolgált egy sor tanulsággal, egyrészt meg kell tanulni, hogy még a rettentő zavaró, követhetetlen bíráskodás mellett is miképp kell továbbvinni a játékunkat és lezárni egy ilyen meccset, amelyen vezetünk.”

Nagyjából 18 másodperccel a vége előtt, 9–9-nél még lett volna lehetőségünk rendes játékidőben nyerni az olaszok ellen: Kovács Péter centerbe kapta volna a labdát Tátrai Dávidtól, birkóznia kellett az őt őrző, kicsit vissza is rántó másik 9-es számú Iocchival, a játékvezetők viszont ellenünk ítéltek kontrafaultot – majd Iocchi szerezte meg a győztes gólt. A szituációt a szövetségi kapitány is kiemelte.

„Az elejétől érződött egyébként, hogy ez egy abszolút ikszes mérkőzés, azaz függetlenül attól, hogy nekünk sikerült kettővel meg hárommal vezetni, benne volt az is, hogy ők lőnek majd hármat egymás után; ezen a szinten, két ilyen csapatnál ez bármikor előfordulhat. Hogy az utolsó támadásunknál a centerbe beadott labdánál kontrát fújtak, amire addig mindig kiállítást, az most érthetően okozott némi frusztrációt a játékosoknál, de én erre is azt mondom, nem baj, akkor ezt a dühfaktort kell úgy kezelni, hogy nyerjük ki belőle azt az energiát, ami még inkább hozzásegít minket a jó rajthoz az Európa-bajnokságon” – mondta Varga Zsolt.

A magyar csapat kedden ért haza Boszniából, a szerdai pihenőnap után csütörtökön vár egy délelőtti edzés a válogatottra, ezt követően pedig útra kel Belgrádba, az Európa-bajnokság helyszínére, amely január 10. és 25. között tart – az első csoportkör 15-éig lezajlik, az A-csoportban 10-én, szombaton 15.15-től Franciaországgal, hétfőn ugyanekkor Montenegróval, míg szerdán 12.30-kor Máltával játszunk. A négy négyes csoport első három helyezettje bejut a középdöntőbe.

Varga Zsolt kedden kihirdette a szerb fővárosba utazó csapat játékosait.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz, görög), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Vigvári Vince (Barceloneta, spanyol)