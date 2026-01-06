Biztató a férfiválogatott formája a belgrádi vízilabda Eb rajtja előtt
A hajrára egészen összeállt a magyar férfi vízilabda-válogatott játéka – Varga Zsolt csapata az elmúlt négy hétben kilenc hivatalos felkészülési mérkőzésen gyakorolt a közelgő belgrádi Európa-bajnokságra az edzőtáborok, a megannyi tréning és kétkapuzás mellett. A felkészülési időszak elején két kereten kívüli meghívott mellett 25 játékossal kísérletezett a szövetségi kapitány – pörgős meccseket játszottunk december közepén, sok szerzett góllal, bár eleinte viszonylag sok kapott góllal is. A franciákat 17–17-es rendes játékidő után ötméteresekkel győztük le Párizsban, majd Szegeden a horvátoktól (13–14), míg a Komjádiban az olaszoktól (14–15) kaptunk ki egyetlen góllal, utóbbi két mérkőzésnek egyaránt voltak olyan szakaszai, amelyben nehezen tudtunk mit kezdeni az ellenfél támadásaival. E helyzetekből utána zárkóztunk, de fordítani végül nem tudtunk. Karácsony előtt 18 tagúra szűkült a csapat – a hó végi Rotterdam-kupától kezdve már nekünk voltak domináns periódusaink. Hollandia az utolsó 12 percben nem talált be nekünk, egy 5–0-s sorozattal 12–9-re nyertünk, ahogy Törökország ellen is masszívan eredményesek voltunk (22–15), hátul viszont még akadt tennivalónk, ahogy azt a horvátok elleni záró mérkőzés (7–13) is megmutatta a jó kezdés ellenére.
Már az új évre fordulva Trebinjében szerepeltünk hatcsapatos felkészülési tornán – Rotterdamhoz hasonlóan megint kettőből kettővel álltunk a záró nap előtt, Görögországot (12–9) és Franciaországot (20–7) is tíz gól alatt tartottuk, miközben nemcsak simán gólokat szereztünk, hanem egészen szép megoldások, összjátékok előzték meg azokat, és megnyertük a B-csoportot. A franciákkal szembeni mérkőzésen külön-külön előfordult egy 3–0-s, két 4–0-s és még egy 5–0-s sorozatunk is. Rotterdamhoz hasonlóan Trebinjében is a tornagyőzelemért ugrottunk medencébe, a hétfői döntő jelentős hányadában vezettünk – a második negyedben átvéve az irányítást –, Vogel Soma ötméterest is védett, ám az utolsó negyedben kicsit megrekedtünk támadásban, az olaszok pedig az utolsó négy és fél percben háromgólos hátrányból megfordították a mérkőzést: Matteo Iocchi az utolsó támadásban, a találkozó utolsó másodpercében talált be.
Az utolsó támadásban buktak el az olaszok ellen férfi vízilabdázóink
A Trebinje-kupa döntője után Varga Zsolt összességében optimistán értékelt a Magyar Vízilabda-szövetség honlapjának: „A torna elérte a célját, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, sokkal stabilabb védekezéssel, mint a felkészülés eddigi időszakában bármikor. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, többnyire pozitívakat, hogy mi működik, és mi az, amin még dolgoznunk kell. Ez a mérkőzés is szolgált egy sor tanulsággal, egyrészt meg kell tanulni, hogy még a rettentő zavaró, követhetetlen bíráskodás mellett is miképp kell továbbvinni a játékunkat és lezárni egy ilyen meccset, amelyen vezetünk.”
Nagyjából 18 másodperccel a vége előtt, 9–9-nél még lett volna lehetőségünk rendes játékidőben nyerni az olaszok ellen: Kovács Péter centerbe kapta volna a labdát Tátrai Dávidtól, birkóznia kellett az őt őrző, kicsit vissza is rántó másik 9-es számú Iocchival, a játékvezetők viszont ellenünk ítéltek kontrafaultot – majd Iocchi szerezte meg a győztes gólt. A szituációt a szövetségi kapitány is kiemelte.
„Az elejétől érződött egyébként, hogy ez egy abszolút ikszes mérkőzés, azaz függetlenül attól, hogy nekünk sikerült kettővel meg hárommal vezetni, benne volt az is, hogy ők lőnek majd hármat egymás után; ezen a szinten, két ilyen csapatnál ez bármikor előfordulhat. Hogy az utolsó támadásunknál a centerbe beadott labdánál kontrát fújtak, amire addig mindig kiállítást, az most érthetően okozott némi frusztrációt a játékosoknál, de én erre is azt mondom, nem baj, akkor ezt a dühfaktort kell úgy kezelni, hogy nyerjük ki belőle azt az energiát, ami még inkább hozzásegít minket a jó rajthoz az Európa-bajnokságon” – mondta Varga Zsolt.
A magyar csapat kedden ért haza Boszniából, a szerdai pihenőnap után csütörtökön vár egy délelőtti edzés a válogatottra, ezt követően pedig útra kel Belgrádba, az Európa-bajnokság helyszínére, amely január 10. és 25. között tart – az első csoportkör 15-éig lezajlik, az A-csoportban 10-én, szombaton 15.15-től Franciaországgal, hétfőn ugyanekkor Montenegróval, míg szerdán 12.30-kor Máltával játszunk. A négy négyes csoport első három helyezettje bejut a középdöntőbe.
Varga Zsolt kedden kihirdette a szerb fővárosba utazó csapat játékosait.
A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE
Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)
Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz, görög), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Vigvári Vince (Barceloneta, spanyol)
Vogel Soma és Batizi Benedek is ott van a férfi vízilabda-válogatott Eb-keretében