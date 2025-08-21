Itt a vége: Jackson és Nkunku is kimaradt a Chelsea keretéből

Nincs ott a Chelsea holnapi, West Ham United elleni keretében Nicolas Jackson és Christopher Nkunku. Azzal, hogy a „kékek” menedzsere, Enzo Maresca nem nevezte a két játékost, egyértelművé tette, hogy mind a szenegáli, mind pedig a francia támadótól meg akar válni a klub, lehetőleg minél hamarabb – írja a Daily Mail.
Noha a londoni csapat a 4. helyen végzett a bajnokságban, megnyerte a Konferencialigát és a klubvilágbajnokságot, az olasz szakember nem volt elégedett csatárai teljesítményével – ezt mutatta az is, hogy a nyári átigazolási időszakban a centerposztra Joao Pedro és Liam Delap személyében két játékos is érkezett.
Mivel a brazilért 63.7, az angolért 35.5 millió eurót fizetett ki a klub, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Jacksonnak és Nkunkunak nem lesz helye az együttesben, főleg azok után, Joao Pedro négy eddigi tétmeccsén három gólt szerzett és a klubvilágbajnokságon egyszer Delap is „beköszönt”.
„Jackson a Crystal Palace ellen letöltötte az eltiltását, de nem lesz ott a keretben. Azért, mert ahogy már mondtuk, két csatárunk van arra a pozícióra, és tudjuk, hogy az átigazolási időszak lejárta előtt történhet még valami" – fogalmazott döntésével kapcsolatban Maresca.
A Chelsea mestere azt is elmondta: Nkunkura ugyanez vonatkozik – a francia 2023-ban érkezett, de nem igazán jutott játéklehetőséghez. A fővárosiak balhátvédje, Ben Chilwell és az elmúlt idényt kölcsönben az Arsenalban töltő Raheem Sterling sem szerepel a klub további terveiben, ők Maresca szavaival élve szintén „megoldásra várnak”, s külön edzenek a többiektől.
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
AUGUSZTUS 22., PÉNTEK
21.00: West Ham United–Chelsea (Tv: Match4)
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers
16.00: Brentford–Aston Villa
16.00: Burnley–Sunderland
18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)
AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
21:00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!