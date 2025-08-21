Itt a vége: Jackson és Nkunku is kimaradt a Chelsea keretéből

Nincs ott a Chelsea holnapi, West Ham United elleni keretében Nicolas Jackson és Christopher Nkunku. Azzal, hogy a „kékek” menedzsere, Enzo Maresca nem nevezte a két játékost, egyértelművé tette, hogy mind a szenegáli, mind pedig a francia támadótól meg akar válni a klub, lehetőleg minél hamarabb – írja a Daily Mail.

Noha a londoni csapat a 4. helyen végzett a bajnokságban, megnyerte a Konferencialigát és a klubvilágbajnokságot, az olasz szakember nem volt elégedett csatárai teljesítményével – ezt mutatta az is, hogy a nyári átigazolási időszakban a centerposztra Joao Pedro és Liam Delap személyében két játékos is érkezett.

Mivel a brazilért 63.7, az angolért 35.5 millió eurót fizetett ki a klub, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Jacksonnak és Nkunkunak nem lesz helye az együttesben, főleg azok után, Joao Pedro négy eddigi tétmeccsén három gólt szerzett és a klubvilágbajnokságon egyszer Delap is „beköszönt”.

„Jackson a Crystal Palace ellen letöltötte az eltiltását, de nem lesz ott a keretben. Azért, mert ahogy már mondtuk, két csatárunk van arra a pozícióra, és tudjuk, hogy az átigazolási időszak lejárta előtt történhet még valami" – fogalmazott döntésével kapcsolatban Maresca.

A Chelsea mestere azt is elmondta: Nkunkura ugyanez vonatkozik – a francia 2023-ban érkezett, de nem igazán jutott játéklehetőséghez. A fővárosiak balhátvédje, Ben Chilwell és az elmúlt idényt kölcsönben az Arsenalban töltő Raheem Sterling sem szerepel a klub további terveiben, ők Maresca szavaival élve szintén „megoldásra várnak”, s külön edzenek a többiektől.