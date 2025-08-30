Váratlan fordulat, mégsem lesz a Bayern játékosa Nicolas Jackson?

FRISSÍTÉS: A CHELSEA VALÓBAN KISZÁLLNA A TRANSZFERBŐL, DE JACKSON ÜGYNÖKE KÖTI AZ EBET A KARÓHOZ

Florian Plettenberg legújabb posztjában megerősítette David Ornstein értesüléseit, hozzátéve, hogy a játékos ügynöke, Ali Barat igyekszik erőnek erejével nyélbe ütni az üzletet. A Bayern sportigazgatója, Max Eberl a Sky-nak nyilatkozva elárulta, hogy Jackson még mindig a bajor városban van, s majd a rekordbajnok Augsburg elleni meccse után döntenek a hogyan továbbról.

🚨🛑 Yes, Chelsea have informed FC Bayern that they are pulling out of the loan deal of Nicolas #Jackson, as first reported by @TheAthletic. Reason: today’s injury to Liam Delap.



⚠️ Been told: Jackson’s agent Ali Barat is still fighting to rescue the loan deal. Barat and Jackson… pic.twitter.com/YiOR72kCK0 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 30, 2025

Egyrészt a németországi transzferekre szakosodott Florian Plettenberg még arról posztolt, hogy Jackson már Münchenben van, s az orvosi vizsgálatot követően aláírja szerződését. A bajor klub elvileg 15 millió eurót fizet a londoni „kékeknek” a támadó kölcsönvételéért.

🚨🔴 Excl | Nicolas #Jackson now at Munich Airport! 🛬



Medical will be completed shortly. Signing of his contract after that. ✍️



€15m loan deal between FC Bayern and Chelsea is done – as revealed this morning.



📸 @SkySport_Ben | @hannessude @SkySportDE 🇸🇳 pic.twitter.com/6RRsLGytso — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 30, 2025

Mindeközben David Ornstein, a The Athletic transzferguruja már arról írt, hogy hogy a Chelsea Liam Delap sérülése nyomán közölte a Bayernnel, hogy mégsem írják alá a transzferhez szükséges dokumentumokat, így Jackson már repülhet is vissza Angliába.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea inform Bayern Munich they will not be proceeding with proposed loan of Nicolas Jackson after injury to Liam Delap. 24yo striker travelled to Germany for #FCBayern move but #CFC requested Senegal int’l returns to London @TheAthleticFC https://t.co/g4IypeWrHI — David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2025

Jelen állás szerint tehát nincs perdöntő információ arról, hogy Jackson végül kékben, vagy piros-fehérben folytatja pályafutását.

Mindeközben a londoni klub bejelentette Alejandro Garnacho szerződtetését a Manchester Unitedtől. Az argentin szélső hétéves kontraktust írt alá a Chelsea-vel, és 40 millió font fejében csatlakozott a klubhoz.