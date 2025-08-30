Váratlan fordulat, mégsem lesz a Bayern játékosa Nicolas Jackson?

FRISSÍTÉS: A CHELSEA VALÓBAN KISZÁLLNA A TRANSZFERBŐL, DE JACKSON ÜGYNÖKE KÖTI AZ EBET A KARÓHOZ
Florian Plettenberg legújabb posztjában megerősítette David Ornstein értesüléseit, hozzátéve, hogy a játékos ügynöke, Ali Barat igyekszik erőnek erejével nyélbe ütni az üzletet. A Bayern sportigazgatója, Max Eberl a Sky-nak nyilatkozva elárulta, hogy Jackson még mindig a bajor városban van, s majd a rekordbajnok Augsburg elleni meccse után döntenek a hogyan továbbról.
Egyrészt a németországi transzferekre szakosodott Florian Plettenberg még arról posztolt, hogy Jackson már Münchenben van, s az orvosi vizsgálatot követően aláírja szerződését. A bajor klub elvileg 15 millió eurót fizet a londoni „kékeknek” a támadó kölcsönvételéért.
Mindeközben David Ornstein, a The Athletic transzferguruja már arról írt, hogy hogy a Chelsea Liam Delap sérülése nyomán közölte a Bayernnel, hogy mégsem írják alá a transzferhez szükséges dokumentumokat, így Jackson már repülhet is vissza Angliába.
Jelen állás szerint tehát nincs perdöntő információ arról, hogy Jackson végül kékben, vagy piros-fehérben folytatja pályafutását.
Mindeközben a londoni klub bejelentette Alejandro Garnacho szerződtetését a Manchester Unitedtől. Az argentin szélső hétéves kontraktust írt alá a Chelsea-vel, és 40 millió font fejében csatlakozott a klubhoz.