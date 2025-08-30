Nemzeti Sportrádió

Váratlan fordulat, mégsem lesz a Bayern játékosa Nicolas Jackson?

2025.08.30. 18:20
Fotó: Getty Images
Bayern München Chelsea Nicolas Jackson
Egymásnak ellentmondó hírek kaptak szárnyra az angol élvonalbeli (Premier League) Chelsea-t erősítő Nicolas Jackson németországi átigazolásával kapcsolatban.

FRISSÍTÉS: A CHELSEA VALÓBAN KISZÁLLNA A TRANSZFERBŐL, DE JACKSON ÜGYNÖKE KÖTI AZ EBET A KARÓHOZ

Florian Plettenberg legújabb posztjában megerősítette David Ornstein értesüléseit, hozzátéve, hogy a játékos ügynöke, Ali Barat igyekszik erőnek erejével nyélbe ütni az üzletet. A Bayern sportigazgatója, Max Eberl a Sky-nak nyilatkozva elárulta, hogy Jackson még mindig a bajor városban van, s majd a rekordbajnok Augsburg elleni meccse után döntenek a hogyan továbbról.

Egyrészt a németországi transzferekre szakosodott Florian Plettenberg még arról posztolt, hogy Jackson már Münchenben van, s az orvosi vizsgálatot követően aláírja szerződését. A bajor klub elvileg 15 millió eurót fizet a londoni „kékeknek” a támadó kölcsönvételéért.

Mindeközben David Ornstein, a The Athletic transzferguruja már arról írt, hogy hogy a Chelsea Liam Delap sérülése nyomán közölte a Bayernnel, hogy mégsem írják alá a transzferhez szükséges dokumentumokat, így Jackson már repülhet is vissza Angliába.

Jelen állás szerint tehát nincs perdöntő információ arról, hogy Jackson végül kékben, vagy piros-fehérben folytatja pályafutását.

Mindeközben a londoni klub bejelentette Alejandro Garnacho szerződtetését a Manchester Unitedtől. Az argentin szélső hétéves kontraktust írt alá a Chelsea-vel, és 40 millió font fejében csatlakozott a klubhoz.

 

 

Bayern München Chelsea Nicolas Jackson
