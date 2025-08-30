Nicolas Jackson Németországban köt ki – sajtóhír

A szenegáli válogatott támadó kölcsönadásáról többek között a Sky Sports is beszámolt, hozzátéve, hogy a Bayern egy év múlva meg is vásárolhatja Jacksont. A 80 milliós árban benne is lenne a mostani 15, azaz egy esztendő múlva 65 millióért szerezheti meg a 24 éves játékost a bajor klub. A Chelsea 37 millióért vette meg 2023-ban a Villarrealtól, azaz több mint a duplájáért adhat túl rajta.

Jackson a klubvilágbajnokság óta nem lépett pályára a Chelsea-ben, amely Liam Delap és Joao Pedro szerződtetése után nem csinált titkot abból, hogy túladna rajta.

Több klub is érdeklődött Jackson iránt, és most már szinte biztos, hogy a Bayern lesz a befutó. A papírmunkát a nyári piac hétfő déli németországi zárásáig kell elintézni – Fabrizio Romano szerint az orvosi vizsgálatra már szombaton sor kerül.