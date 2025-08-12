Christopher Nkunku visszatérhet az RB Leipzighez

Jelentős erősítésre készül az RB Leipzig augusztusban, a klub tárgyalásokat kezdeményezett a Chelsea-vel Christopher Nkunku megszerzéséről. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató lipcsei csapatnál jól ismerik a 27 éves francia támadót, hiszen éppen ők értékesítették a játékjogát 2023 nyarán 60 millió euróért a londoniaknak.

A vételár akkoriban nem tűnt túlzónak, hiszen Nkunku kirobbanó formában futballozott: 172 tétmérkőzésén 70 gólt szerzett és 56 gólpasszt adott, kétszer nyerte meg a Német Kupát az RB Leipziggel, és a csapat közönségkedvencei közé tartozott. A Chelsea-ben ugyanakkor nem találta meg a számítását. Mentségére szóljon, hogy első idényében sérülésekkel küzdött, a 2024–2025-ös évadban azonban már többnyire egészséges volt, és így sem tudta magát kihagyhatatlanná tenni a kezdőcsapatból. A 48 tétmérkőzésen szerzett 15 gólja nem mondható rossz­nak, ám ezekből kilencet a Konferencialigában és az angol Ligakupában ért el, a Premier League védői között egy-egy mérkőzést leszámítva teljesen súlytalannak tűnt.

A The Athletic információja, hogy az RB Leipzig és a Chelsea felvette egymással a kapcsolatot Chris­topher Nkunku szerződtetéséről, teljesen észszerűnek tűnik, már csak az a kérdés, sikerül-e a kluboknak megállapodniuk. A futballista többször hangoztatta, hogy nem egészen boldog Londonban, klubja ugyanakkor nem akar pénzt bukni rajta, és januárban 65 millió eurót kért az érdeklődőktől, és ezt már csak azért is megtehetik, mert az üzlet megkötését semmi sem sürgeti: Nkunku szerződése 2029 nyaráig szól. A lipcsei klub eddig 92 millió eurót költött a nyáron játékosvásárlásra, az érkezők többsége azonban középpályás vagy szélső támadó, és Benjamin Sesko távozásával (a szlovén játékos 76.5 millió euróért igazolt a Manchester Unitedhez) nagy szüksége lenne egy gólérzékeny csatárra a klubnak. Angol sajtóhírek szerint az üzlet azon múlik, mennyire fér bele az RB Leipzig költségvetésébe a futballista megvásárlása vagy kölcsönvétele esetén a fizetésének finanszírozása, a lipcseiek ugyanis a 2025–2026-os idényben nem indulnak a nemzetközi kupában, és a bevételkiesést figyelembe véve a klub nem költekezhet túl.

Az RB Leipzig az idény első tétmérkőzését szombaton a Német Kupában vívja, a legjobb 32 közé jutásért a negyedosztályban szereplő Sandhausen otthonában lép pályára.