Nemzeti Sportrádió

„A jó nem elég jó, itt a 10/10-es teljesítmény az elvárás” – Arne Slot a bajnoki rajt előtt

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2025.08.14. 10:49
null
Arne Slot méltatta a Bournemouth mentalitását emelte ki a bajnoki rajt előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Arne Slot angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os idénye pénteken a bajnoki címvédő Liverpool és a Bournemouth találkozójával kezdődik. A mérkőzés előtt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője beszélt az érkezőkről, reagált átigazolási pletykákra és szót ejtette a csapat védelméről is.

A bajnokság rajtja előtt még nem végleges a Liverpool kerete. A Parma védője, Giovanni Leoni sajtóhírek szerint már túl van az orvosi vizsgálaton, Arne Slot is megerősítette. „A klubok megállapodtak, de ő még nem írt alá hozzánk. Amint aláír, több részletet is elárulhatok.” 

A klubbal szóba hozták a Crystal Palace-t erősítő Marc Guéhi is. „Ő nem a mi játékosunk. Ő annak a csapatnak a kapitánya, amelyik legyőzött minket vasárnap. Ha róla akartok beszélni, akkor menjetek a Palace vezetőedzőjéhez, Oliver Glasnerhez.”

Az előszezonban sok kritika érte a Liverpool védelmét, ezekre így reagált Slot: „Ennek megvannak az okai. Különböző összeállításban játszottunk, voltak sérülések, és az új játékosoknak is be kell épülnie. A jó nem elég jó, itt a 10/10-es teljesítmény az elvárás. A Bilbao ellen két szögletből kaptunk gólt, de a Bournemouth ellen semmi sem lehet kifogás.”

„A fő ok, amiért olyan nehéz a címvédés az az, hogy nagyon sok versenytársunk megnyerheti a bajnokságot. Hihetetlen dolog, ha valaki képes címet védeni ebben a bajnokságban. Idén talán még nehezebb lesz. Sok kezdőjátékost vesztettünk, de nemcsak rólunk van szó, hanem az ellenfelek erősödéséről is. Öt vagy hat játékos vesztettünk el, akik jelentős játékpercet töltöttek a pályán az előző idényben, és érkezett négy játékos, szóval az természetes, hogy van egy átmeneti időszak” – vélte a címvédés kapcsán Arne Slot. 

„Trent Alexander-Arnold a legjobbat hozta ki Mohamed Szalahból, de szerintünk ugyanez meg lesz Conor Bradley-vel és Jeremie Frimponggal is. Florian Wirtz legnagyobb erőssége a mentalitása.  A jó játékosok mindig megtalálják a módját, hogy jó csapatban játszhassanak. Ő jó játékos és hozzá méltó csapatban van. Meg kell szoknia Angliát, a bajnokságot, az intenzitást és a csapattársait, de a beilleszkedése jobban megy, mint vártuk” – árulta el az új érkezők kapcsán a holland edző.

Ezt követően kitért a pénteki ellenfélre is: „A Bournemouth ellen kezdünk, amely talán a legintenzívebb csapat volt az előző idényben futásmennyiség és játékstílus tekintetében. Utána következik a Newcastle és az Arsenal. Tavaly – bár 3–0-ra nyertünk – nagyon megnehezítették a dolgunkat. Nem adták fel egy percre sem, ezt az egész idényben megmutatták. Néhány játékosuk távozott, de érkeztek tehetséges focisták, a Bournemouth egy jó csapat egy jó vezetőedzővel.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
Péntek
21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Szombat
13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton–Fulham
16.00: Sunderland–West Ham United
16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham–Brentford
17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Leeds–Everton  (Tv: Match4)

 

Liverpool Arne Slot angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

Igent mondott a Real Madridnak a Liverpool védője, már ezen a nyáron távozhat

Angol labdarúgás
1 órája

A Manchester United újra beleszólna a bajnoki versenyfutásba

Angol labdarúgás
1 órája

Szoboszlai: Mindent meg fogok tenni azért, hogy Magyarország részt vehessen a világbajnokságon

Magyar válogatott
23 órája

Az AC Milantól szerződtetett védőt a Newcastle

Angol labdarúgás
2025.08.12. 23:35

Kölcsönadta Grealisht a Manchester City – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.08.12. 18:12

Isak döntött: a Liverpoolhoz akar igazolni

Angol labdarúgás
2025.08.12. 14:44

Új támadótrió, de vajon beválik? Így állhat fel az új idényben a Manchester United

Minden más foci
2025.08.12. 11:43

Folytatódik az Isak-féle szappanopera, lehívja a blöfföt a Newcastle? – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.08.12. 10:23
Ezek is érdekelhetik