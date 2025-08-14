„A jó nem elég jó, itt a 10/10-es teljesítmény az elvárás” – Arne Slot a bajnoki rajt előtt

A bajnokság rajtja előtt még nem végleges a Liverpool kerete. A Parma védője, Giovanni Leoni sajtóhírek szerint már túl van az orvosi vizsgálaton, Arne Slot is megerősítette. „A klubok megállapodtak, de ő még nem írt alá hozzánk. Amint aláír, több részletet is elárulhatok.”

A klubbal szóba hozták a Crystal Palace-t erősítő Marc Guéhi is. „Ő nem a mi játékosunk. Ő annak a csapatnak a kapitánya, amelyik legyőzött minket vasárnap. Ha róla akartok beszélni, akkor menjetek a Palace vezetőedzőjéhez, Oliver Glasnerhez.”

Az előszezonban sok kritika érte a Liverpool védelmét, ezekre így reagált Slot: „Ennek megvannak az okai. Különböző összeállításban játszottunk, voltak sérülések, és az új játékosoknak is be kell épülnie. A jó nem elég jó, itt a 10/10-es teljesítmény az elvárás. A Bilbao ellen két szögletből kaptunk gólt, de a Bournemouth ellen semmi sem lehet kifogás.”

„A fő ok, amiért olyan nehéz a címvédés az az, hogy nagyon sok versenytársunk megnyerheti a bajnokságot. Hihetetlen dolog, ha valaki képes címet védeni ebben a bajnokságban. Idén talán még nehezebb lesz. Sok kezdőjátékost vesztettünk, de nemcsak rólunk van szó, hanem az ellenfelek erősödéséről is. Öt vagy hat játékos vesztettünk el, akik jelentős játékpercet töltöttek a pályán az előző idényben, és érkezett négy játékos, szóval az természetes, hogy van egy átmeneti időszak” – vélte a címvédés kapcsán Arne Slot.

„Trent Alexander-Arnold a legjobbat hozta ki Mohamed Szalahból, de szerintünk ugyanez meg lesz Conor Bradley-vel és Jeremie Frimponggal is. Florian Wirtz legnagyobb erőssége a mentalitása. A jó játékosok mindig megtalálják a módját, hogy jó csapatban játszhassanak. Ő jó játékos és hozzá méltó csapatban van. Meg kell szoknia Angliát, a bajnokságot, az intenzitást és a csapattársait, de a beilleszkedése jobban megy, mint vártuk” – árulta el az új érkezők kapcsán a holland edző.

Ezt követően kitért a pénteki ellenfélre is: „A Bournemouth ellen kezdünk, amely talán a legintenzívebb csapat volt az előző idényben futásmennyiség és játékstílus tekintetében. Utána következik a Newcastle és az Arsenal. Tavaly – bár 3–0-ra nyertünk – nagyon megnehezítették a dolgunkat. Nem adták fel egy percre sem, ezt az egész idényben megmutatták. Néhány játékosuk távozott, de érkeztek tehetséges focisták, a Bournemouth egy jó csapat egy jó vezetőedzővel.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Péntek

21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Szombat

13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton–Fulham

16.00: Sunderland–West Ham United

16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Brentford

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)