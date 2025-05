A Real Madrid bejelentette Alexander-Arnold érkezését – hivatalos

Az angol válogatott szárnyvédő a Liverpooltól érkezik a Real Madridhoz, az átigazolást már hetekkel ezelőtt tényként lehetett kezelni, a spanyol klub azonban csak most jelentette be hivatalosan is a játékos érkezését. Ez pedig azt jelenti, hogy Alexander-Arnold a Real Madrid színeiben pályára léphet a nyári klubvilágbajnokságon is.

A 26 éves játékos korábban csak a Liverpoolban szerepelt, az első csapatban még 2016-ban mutatkozott be, és 354 hivatalos mérkőzésen 23-szor volt eredményes. A „vörösökkel” egyebek mellett kétszer nyerte meg a Premier League-et (2020, 2025), egyszer az FA-kupát (2022) és egyszer a Bajnokok Ligáját (2019). A legrangosabb európai kupasorozatban további két alkalommal is döntőt játszott, ám mind a kettőt elveszítette – érdekesség, hogy mindkétszer a Real Madriddal szemben.

Az elsősorban jobbhátvédként bevethető, de a középpályán is gyakran használt Alexander-Arnold az angol válogatottban is alapembernek számít: még 2018-ban mutatkozott be a „háromoroszlánosoknál”, és megjárt két világbajnokságot (2018, 2022) és egy Európa-bajnokságot (2024). A felnőttek között eddig 33-szor lépett pályára.

Bár a legtöbbször a védelemben kapott játéklehetőséget, inkább a támadások építésében hasznos, ezt jelzi az is, hogy a Premier League-ben már 93 gólpasszt is kiosztott. Továbbá híres remek rúgótechnikájáról, és arról is, hogy pályafutása során még egyetlen piros lapot sem kapott – hívta fel rá a figyelmet a Marca.

Az As pedig arról írt, hogy Alexander-Arnold hatéves szerződést ír alá, és összesen 11 millióba került a szerződtetése – a Liverpool tízmilliót azért kap, amiért egy hónappal a szerződésének lejárta előtt elengedte, illetve ebben az összegben benne van a játékos júniusi fizetése is.

Alexander-Arnold június 11-én csatlakozik új csapatához, egy héttel azelőtt, hogy a Real Madrid először pályára lép a klub-vb-n.