A Tottenham bejelentette Xavi Simons érkezését – hivatalos

A 22 éves holland válogatott támadó a londoni klub tájékoztatása szerint hosszú távú szerződést kötött a Spursszel, és a 7-es számú mezt viseli. Xavi Simons legutóbb a Bundesligában szereplő, Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig labdarúgója volt, amelyet 2023 óta erősített.

„Nagyon boldog vagyok, alig várom, hogy kezdhessek – idézte a Tottenham hivatalos honlapja Xavi Simonst. – Már régóta erről álmodoztam. A Tottenham nagyszerű klub, amikor találkoztam a menedzserrel, egyből tudtam, hogy ez a megfelelő hely számomra. Mindent meg akarok tenni a győzelemért, a csapatért és a szurkolókért is.”

A Spurs menedzsere, Thomas Frank is megszólalt az új szerzemény bemutatását követően: „Még mindig fiatal, de már komoly tapasztalattal rendelkezik, és az elmúlt években sok meccset játszott a legmagasabb szinten. Xavi bizonyította, hogy képes gólokat szerezni és gólpasszokat adni, a 10-es posztról és a szélről egyaránt. Emellett remek szeme van a védelem megbontását illetően. Tudom, hogy egy remek csapat részevé válik.”

Xavi Simons pályafutását a spanyol Club Deportivo Thadernél kezdte, majd az FC Barcelona és a Paris Saint-Germain akadémiáján folytatta. A párizsi klub után a PSV játékosa lett, innen igazolt aztán Lipcsébe.