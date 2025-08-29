Nemzeti Sportrádió

A Tottenham bejelentette Xavi Simons érkezését – hivatalos

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.29. 18:25
null
Xavi Simons a Premier League-ben folytatja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Xavi Simons RB Leipzig angol foci Tottenham Hotspur Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspur pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Xavi Simonst.

A 22 éves holland válogatott támadó a londoni klub tájékoztatása szerint hosszú távú szerződést kötött a Spursszel, és a 7-es számú mezt viseli. Xavi Simons legutóbb a Bundesligában szereplő, Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig labdarúgója volt, amelyet 2023 óta erősített.

„Nagyon boldog vagyok, alig várom, hogy kezdhessek – idézte a Tottenham hivatalos honlapja Xavi Simonst. Már régóta erről álmodoztam. A Tottenham nagyszerű klub, amikor találkoztam a menedzserrel, egyből tudtam, hogy ez a megfelelő hely számomra. Mindent meg akarok tenni a győzelemért, a csapatért és a szurkolókért is.”

A Spurs menedzsere, Thomas Frank is megszólalt az új szerzemény bemutatását követően: „Még mindig fiatal, de már komoly tapasztalattal rendelkezik, és az elmúlt években sok meccset játszott a legmagasabb szinten. Xavi bizonyította, hogy képes gólokat szerezni és gólpasszokat adni, a 10-es posztról és a szélről egyaránt. Emellett remek szeme van a védelem megbontását illetően. Tudom, hogy egy remek csapat részevé válik.”

Xavi Simons pályafutását a spanyol Club Deportivo Thadernél kezdte, majd az FC Barcelona és a Paris Saint-Germain akadémiáján folytatta. A párizsi klub után a PSV játékosa lett, innen igazolt aztán Lipcsébe.

 

Xavi Simons RB Leipzig angol foci Tottenham Hotspur Premier League
Legfrissebb hírek

Fordult a kocka: Isak módszerével érkezne játékos a Newcastle Unitedhez

Angol labdarúgás
3 órája

Az eddigi legnagyobb kihívás előtt a Liverpool magyarjai

Angol labdarúgás
6 órája

Szerződést hosszabbított egyik legjobbjával a Liverpool – hivatalos

Angol labdarúgás
19 órája

Öngól és büntető kellett az MU első győzelméhez; Grealish szárnyal az Evertonban

Angol labdarúgás
21 órája

A duplája mellett gólpasszt adó Doan vezérletével nyert idegenben a Frankfurt; emberelőnyben ikszelt Brémában a Leverkusen

Német labdarúgás
21 órája

Enzo Fernández és Joao Pedro vezérletével nyert a Chelsea

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:34

Újabb Juventus-játékost szerződtetett a Nottingham Forest

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:55

Cimikasz megérkezett Rómába, olasz válogatott játékost igazolna a Newcastle – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.29. 19:56
Ezek is érdekelhetik