A tisztelet jegyében – Malonyai Péter jegyzete

SOK ÚJAT NEM LEHET ELMONDANI Kerkez Milosról és Szoboszlai Dominikról, hiszen akármi történik velük, máris érkezik a hír, így aztán a mai Szuperkupa, azaz hivatalosan Community Shield kapcsán azzal kell kezdenünk a szurkolást, hogy legyenek ott mindketten a Liverpool csapatában a Crystal Palace ellen. Lehetőleg a kezdőben (ha már lúd…).

Anglia már csak olyan, hogy náluk a futball több mint játék, sokak szerint egyenesen vallás, így aztán a bajnok és a kupagyőztes összecsapása sem egyszerű idénynyitó. Túlmutat egy sporteseményen, a közösségért való játék üzenetét hordozza, ami az angol futball hagyományos társadalmi felelősségvállalásának része.

A Community Shield annyit jelent, hogy közösségi pajzs, tartalma pedig, hogy a bevétel felét kapják a csapatok, másik felét a szövetség (FA) az általa kiválasztott társadalmilag hasznos közösségnek utalja át. A hagyomány 1959 óta él, eredetileg Charity Shield néven futott 2002-ig, addig kifejezetten jótékony célt szolgált az átutalandó összeg.

Mindez azért is lényeges, mert meggyőződésem, hogy Kerkez és Szoboszlai meglehetősen gyakran botlik tradíciókba jártában-keltében. Vannak közöttük meglepők, váratlanok, legyen elég csak a sajtgurításra (Gloucestershire), a koporsófutásra (Bampton és környéke), a csalánverő bajnokságra (Dorset), a lábujjbirkózásra (Derbyshire) vagy a palacsintafutásra (Olney) utalnom. Lehet nevetni, ám a részvétel mindegyiken tömeges, már ki tudja, mióta, a győztest pedig a legnagyobb tisztelet övezi szűkebb környezetében.

Ezek után képzelhető, mekkora tisztelet övezi a Community Shield győztesét – reményeink szerint vasárnap a két magyar futballistát is. Akiket – lásd fent – a kezdőbe remélünk, de egyáltalán nem biztos, hogy Arne Slot menedzser a mi szánk íze szerint jelöl csapatot. Szoboszlai jól teljesített a felkészülés idején, bizonyított már a csapatban, ám jobb helyeken, így Angliában is jellemző, hogy nem a személyek, hanem a taktika, a harcmodor jegyében áll össze kezdő tizenegy. Meg aztán rotáció is van a világon, azt csak a hozzám hasonló konzervatívok tartják, hogy a csere értelemszerűen kevesebb, mint aki kezd. Nincs igazunk, még úgy sem, hogy Kerkeznél – új szerzemény lévén – minden hivatalos perc fontos, kell ahhoz, hogy bizonyíthassa, jó vétel volt.

A meccs a Wembley-ben lesz. Őshaza, szentély, mi kell még – éljen a futball!

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!