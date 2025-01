Onana nagyot hibázott, a Brighton idegenben leckéztette meg a Manchester Unitedet

EVERTON–TOTTENHAM HOTSPUR

David Moyes második meccsére készült az Everton régi-új menedzsereként, és ellentétben a szerdai Aston Villa elleni összecsapással, ez már sokkal jobban sikerült neki: Dominic Calvert-Lewin már a 13. percben megszerezte a vezetést a hazai csapatnak, majd még a szünet előtt két gólt szerzett a nagyon összeszedetten és hatalmas lendülettel futballozó Everton – a 30. percben Iliman Ndiaye növelte kétgólosra csapata előnyét, miután Idrissa Gueye kiosztotta második gólpasszát is a meccsen. Majd a félidő hosszabbításának hetedik percében a fiatal Archie Gray egy öngóllal tette még komfortosabbá a liverpooliak vezetését. A 77. percben Dejan Kulusevski révén szépített a Spurs, sőt, a 92. percben Richarlison is bevette a hazaiak kapuját, ám ez a lényegen már nem változtatott: Moyes második meccsén már győzelemnek örülhetett az Everton kispadján.

MANCHESTER UNITED–BRIGHTON

Gyenge első félidőt láthatott a közönség az Old Traffordon, ahol a kapuk szinte egyáltalán nem forogtak veszélyben, de két gól azért így is esett: az 5. percben meglepetésre (?) megszerezte vezetést a Brighton, miután egy hosszú indítás megtalálta az üresen hagyott Kaoru Mitomát, a japán légiós középre passzolt, a szintén üresen érkező Yankuba Minteh pedig könnyedén a kapuba továbbított. A 23. percben egalizált a United, Bruno Fernandes tizenegyesből talált a brightoni kapuba. A fordulás után felpörögtek az események, az 53. percben még megúszták a „vörös ördögök”, Joao Pedro találatát ugyanis VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a játékvezető. Hét perccel később viszont már érvényes gólt szerzett a Brighton, Mitoma a gólpassza után ezúttal két méterről maga lőtte a kapuba a labdát, ismét vezetett a vendégegyüttes. És ezzel még nem volt vége a manchesteri megpróbáltatásoknak: a 76. percben a sokat bírált André Onana ismét hatalmas hibát követett el, ügyetlenül kiejtett kezéből egy könnyű labdát, így a szemfüles Georginio Rutter megszerezhette a Brighton harmadik gólját is. Később kiderült, ezzel el is dőlt a mérkőzés, a Manchester United tizedik vereségét szenvedte el a bajnokságban, és továbbra is csak a középmezőnyben tanyázik. A Brighton viszont feljött a 9. helyre.

NOTTINGHAM FOREST–SOUTHAMPTON

Remek rajtot vett a Nottingham a Southampton ellen, fél óra sem telt el a meccsből, de máris két góllal ment a hazai csapat: a 11. percben Elliot Anderson volt eredményes, majd a 28. percben Callum Hudson-Odoi növelte kétgólosra csapata előnyét. Sőt, még a szünet előtt harmadszor is mattolta az ellenfél védelmét a Forest, ezúttal Chris Wood talált a kapuba a 41. percben, azaz a második félidőre már nem sok kérdés maradt nyitva. A Nottingham vissza is vett a tempóból, ezt kihasználta a Soton, amely a 60. percben Jan Bednarek révén kozmetikázott valamit az eredményen. Nem sokkal később Nikola Milenkovics találatát videózás után visszavonták, így nem szerezte meg a negyedik gólját a Forest, és még maradt némi izgalom a végére; a 91. percben ugyanis Paul Onuachu révén felzárkóztak egy gólra a látogatók, s a játékvezető több mint tíz percet hosszabbított – a vendégek szempontjából hiába.

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Everton–Tottenham Hotspur 3–2 (Calvert-Lewin 13., Ndiaye 30., Gray 45+7. – öngól, ill. Kulusevski 77., Richarlison 92.)

Manchester United–Brighton & Hove Albion 1–3 (B. Fernandes 23. – 11-esből, ill. Minteh 5., Mitoma 60., Rutter 76.)

Nottingham Forest–Southampton 3–2 (E. Anderson 11., Hudson-Odoi 28., C. Wood 41., ill. Bednarek 60., Onuacho 90+1.)

KÉSŐBB

17.30: Ipswich Town–Manchester City (Tv: Spíler1)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Aston Villa 2–2 (Martinelli 35., Havertz 55., ill. Tielemans 60., Watkins 68.)

Leicester City–Fulham 0–2 (Smith Rowe 48., A. Traoré 68.)

West Ham United–Crystal Palace 0–2 (Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Mavropanosz (80., WHU)

Brentford–Liverpool 0–2 (D. Núnez 90+1., 90+3.)

Newcastle United–AFC Bournemouth 1–4 (Bruno Guimaraes 25., ill. Kluivert 6., 44., 90+2., Kerkez 90+6.)