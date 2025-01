Potterék ellen folytatta remeklését a Palace; Nistelrooyék a Fulhamtől is kikaptak

LEICESTER CITY–FULHAM

Ezt megelőzően az elmúlt öt meccséből csak egyet nyert meg a Fulham, de így is a tabella középén állt, így esélyesként utazott Ruud van Nistelrooy bennmaradásért küzdő együtteséhez. A Leicester City ezúttal is alárendelt szerepet játszott, és csak az első félidőt bírta ki kapott gól nélkül, Emile Smith Rowe találatával a 48. percben előnyhöz jutott a Fulham. Húsz perccel később Adama Traoré is beköszönt, beállítva a 0–2-es végeredményt.

WEST HAM UNITED–CRYSTAL PALACE

Izgalmas meccsnek ígérkezett, hiszen a West Hamtől Graham Potter kinevezésével várnak jelentős javulást a szurkolók, míg a Crystal Palace a gyenge kezdés után mostanra, az évad felére kezdett el igazán működni, összeállni. Nos, utóbbi faktor volt a nyerő: Jean-Philippe Mateta a 48. percben szerezte meg a vezetést a vendégeknek, majd Konsztantinosz Mavropanosz 80. perces kiállítása mindent eldöntött. A hajrában Mateta még büntetőből is eredményes tudott lenni, ezzel lett 0–2 a végeredmény.

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

Leicester City–Fulham 0–2 (Smith Rowe 48., A. Traoré 68.)

West Ham United–Crystal Palace 0–2 (Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Mavropanosz (80., WHU)

Brentford–Liverpool 0–2 (D. Núnez 90+1., 90+3.)

Newcastle United–AFC Bournemouth 1–4 (Bruno Guimaraes 25., ill. Kluivert 6., 44., 90+2., Kerkez 90+6.)

KÉSŐBB

18.30: Arsenal–Aston Villa (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Everton–Tottenham Hotspur

15.00: Manchester United–Brighton & Hove Albion

15.00: Nottingham Forest–Southampton

17.30: Ipswich Town–Manchester City (Tv: Spíler1)