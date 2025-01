Kétgólos előnyről bukott pontokat az Arsenal az Emiratesben

A hét közben kihasználta a bajnoki üldöző Arsenal a Liverpool nottinghami botlását, most viszont a lépést kellett tartania, mivel Arne Slot csapata a hajrában, nagy nehezen 2–0-ra legyőzte a Brentfordot. Nos, ehhez méltó módon kezdtek az „ágyúsok”, teljesen szétszedték Unai Emery csapatát, majd a 35. percben Gabriel Martinelli góljával a vezetést is megszerezték. Ha ez nem lett volna elég a Villának, még Amadou Onana is megsérült, így cserélnie kellett a birminghami csapatnak a szünet előtt. A folytatás is sokáig azt sejtette, hogy ez ma az Arsenal napja, az 55. percben Kai Havertz remekül érkezett középen, s 2–0-ra módosította az eredményt.

Ám akkor gondolt egyet az Aston Villa és Unai Emery, aki feljebb tolta csapatát, ami egyből meglátszott a játékon. Youri Tielemans a 60. percben fejjel szépített, majd mindössze nyolc perccel később jött a birminghamiek csatára, Ollie Watkins, aki egyenlített. Őrület, de ezzel még nem volt vége.

Az Arsenal 2–2 után mindent egy lapra feltéve ment előre, folyamatos helyzeteket kidolgozva, de a kontratámadásokból a túloldalon is érkeztek lehetőségek. A 88. percben Mikel Merino lövése megpattant, s Emiliano Martínez hálójában kötött ki a labda, az Arsenal-játékosok már ünnepeltek, ám kezezés miatt a videóbíró segítségével a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Az utolsó percek nem hoztak gólt – bár egy hatalmas Leandro Trossard-helyzetet igen –, így fontos pontokat hullajtott el az Arsenal.

Megjegyezzük, a múlt idényben Mikel Arteta csapata egyszer sem verte meg a Villát, ami végül nagyon sokba került neki...

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

Arsenal–Aston Villa 2–2 (Martinelli 35., Havertz 55., ill. Tielemans 60., Watkins 68.)

KORÁBBAN

Leicester City–Fulham 0–2 (Smith Rowe 48., A. Traoré 68.)

West Ham United–Crystal Palace 0–2 (Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Mavropanosz (80., WHU)

Brentford–Liverpool 0–2 (D. Núnez 90+1., 90+3.)

Newcastle United–AFC Bournemouth 1–4 (Bruno Guimaraes 25., ill. Kluivert 6., 44., 90+2., Kerkez 90+6.)

VASÁRNAP

15.00: Everton–Tottenham Hotspur

15.00: Manchester United–Brighton & Hove Albion

15.00: Nottingham Forest–Southampton

17.30: Ipswich Town–Manchester City (Tv: Spíler1)