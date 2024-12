Szoboszlai bekerült a Premier League-nél a hét csapatába

A Premier League hivatalos honlapja szokásához híven ezúttal is közzétette az elmúlt forduló álomcsapatát, amelyet ezúttal Alan Shearer, a PL gólcsúcstartója állított össze és amelyben a Tottenhamet 6–3-ra legyőző Liverpool négy játékosa is helyet kapott, köztük a magyar válogatott csapatkapitánya, a londoni meccsen gólt és gólpasszt is jegyző Szoboszlai Dominik.

Alan Shearer a 17. forduló álomcsapatába négy Liverpool-játékost is beválasztott, akik közül Trent Alexander-Arnoldot emelte ki elsősorban, főleg remekbe szabott beadása miatt. Szoboszlairól is elismerően írt a Premier League-ben töltött 14 idénye alatt a Blackburn Rovers és a Newcastle United színeiben 441 mérkőzésen 260 gólt szerző Shearer: „Az első perctől az utolsóig futott, egy pillanatig sem állt meg, góllal és gólpasszal tette fel a koronát a teljesítményére”. Shearer csapatába a Liverpoolból még a két duplázó, Mohamed Szalah és Luis Díaz kerültek be. A Premier League 17. fordulójának álomcsapata Alan Shaerer szerint: Matz Sels (Nottingham Forest) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Murillo (Nottingham Forest), Dean Huijsen (Bournemouth) – Jacob Murphy (Newcastle), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Morgan Rogers (Aston Villa) – Mohamed Szalah (Liverpool), Luis Diaz (Liverpool) – Alexander Isak (Newcastle), Gabriel Jesus (Arsenal) Nemcsak Alan Shearer találta kiemelésre érdemesnek a magyar válogatott csapatkapitányának játékát, edzője Arne Slot szerint Szoboszlai az egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a Spurs ellen a csapatban, amióta ő az edzője.