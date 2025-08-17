Duplázott az NB II-es gólkirály a Puskás II-ben, hatot vágott a Kisvárda és a Vasas tartalékcsapata

Az Északkeleti csoportban továbbra is hibátlan a Kisvárda II, amely ezúttal az Ózdot ütötte ki 6–1-re Ivan Priamov és Teslim Balogun mesterhármasával – utóbbi játékos már nyolc gólnál jár a bajnokságban.

LABDARÚGÓ NB III

4. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II F4R–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–2

Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE 0–2

Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye 6–1

Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabony SC 4–1

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Eger SE 1–1

Putnok FC–Gödöllői SK 2–1

FC Hatvan–Debreceni EAC 1–3

Tarpa SC–Sényő FC-ZMB Building 3–1

AZ ÉSZAKKELETI

CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II. 4 4 – – 15–3 +12 12 2. DEAC 4 3 – 1 8–4 +4 9 3. Cigánd 4 2 2 – 8–3 +5 8 4. Putnok 4 2 2 – 8–4 +4 8 5. Gödöllő 4 2 1 1 8–5 +3 7 6. Tiszafüred 4 2 1 1 6–5 +1 7 7. Tarpa 4 1 2 1 5–4 +1 5 8. Eger 4 1 2 1 4–4 0 5 9. Ózd 4 1 2 1 7–8 –1 5 10. Tiszaújváros 4 1 2 1 6–8 –2 5 11. Füzesabony 4 1 2 1 3–5 –2 5 12. Nyíregyháza II. 4 1 1 2 9–11 –2 4 13. DVSC II. 4 1 – 3 4–7 –3 3 14. DVTK II. 4 – 1 3 5–8 –3 1 15. Hatvan 4 – 1 3 5–13 –8 1 16. Sényő 4 – 1 3 3–12 –9 1

Északnyugaton még két százszázalékos csapat van, a Gyirmót FC Győr az Újpest II elleni 3–0-s sikerrel aratta negyedik győzelmét, a Dorog pedig a pont nélküli Zsámbékot verte meg 2–1-re. A Puskás Akadémia II 4–1-re nyert, a Csákvárról nyáron igazolt NB II-es gólkirály, Nagy Zoárd duplázott a Balatonfüred ellen.

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–Gyirmót FC Győr 0–3

Puskás Akadémia FC II–Balatonfüredi FC 4–1

VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár 2–1

Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC 1–2

Szombathelyi Haladás–ETO Akadémia 2–4

Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya 3–2

FC Sopron–Komárom VSE 1–1

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Bicskei TC 1–1

AZ ÉSZAKNYUGATI

CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót 4 4 – – 12–1 +11 12 2. Dorog 4 4 – – 7–3 +4 12 3. Veszprém 4 3 1 – 10–5 +5 10 4. Puskás Akadémia II. 4 3 – 1 9–3 +6 9 5. Bicske 4 2 1 1 5–3 +2 7 6. Sopron 4 2 1 1 6–7 –1 7 7. ETO Akadémia 4 2 – 2 11–10 +1 6 8. Budaörs 4 2 – 2 7–7 0 6 9. Balatonfüred 4 2 – 2 5–7 –2 6 10. Pápa 4 1 1 2 9–7 +2 4 11. Mosonmagyaróvár 4 1 1 2 5–6 –1 4 12. Tatabánya 4 1 – 3 7–9 –2 3 13. Újpest II. 4 1 – 3 3–11 –8 3 14. Komárom 4 – 2 2 4–7 –3 2 15. Szombathelyi Haladás 4 – 1 3 4–9 –5 1 16. Zsámbék 4 – – 4 5–14 –9 0

A Délkeleti csoport tabellájának élén továbbra is a Gyula áll, amely Martfűn nyert 2–1-re, de veretlen még a pontot még nem szerző Tiszaföldvár ellen 3–1-es győzelmet arató Monor is.

DÉLKELETI CSOPORT

Vasas FC II–BKV Előre 6–2

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK 0–3

Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II 0–1

Martfűi LSE–Gyulai Termál FC 1–2

Dunaharaszti MTK–Budapest Honvéd FC II 1–0

Meton-FC Dabas SE–Hódmezővásárhelyi FC 1–0

Csepel SC–III. kerületi TVE 1–1

Monor SE–Tiszaföldvár SE 3–1

A DÉLKELETI

CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyula 4 3 1 – 12–3 +9 10 2. Monor 4 2 2 – 7–4 +3 8 3. Hódmezővásárhely 4 2 1 1 10–6 +4 7 4. Vasas II. 4 2 1 1 9–6 +3 7 5. III. kerületi TVE 4 2 1 1 7–5 +2 7 6. Csepel 4 2 1 1 6–5 +1 7 7. Dabas 4 2 1 1 4–3 +1 7 8. Dunaharaszti 4 2 1 1 5–7 –2 7 9. Békéscsaba 4 2 – 2 6–6 0 6 10. Martfű 4 2 – 2 5–5 0 6 11. Szegedi VSE 4 1 1 2 4–4 0 4 12. ESMTK 4 1 1 2 3–3 0 4 13. Szeged-Csanád II. 4 1 1 2 7–10 –3 4 14. BKV Előre 4 1 – 3 4–12 –8 3 15. Honvéd II. 4 – 2 2 4–6 –2 2 16. Tiszaföldvár 4 – – 4 5–13 –8 0

A Délnyugati csoportban már a Nagykanizsa vezet, mivel 3–0-ra verte meg a Majost, míg az FTC II csak 1–0-ra nyert Érden. A PMFC és a Dunaújváros továbbra is veretlen, ám mindkét csapat csak ikszelt ebben a fordulóban, és két pont nélküli együttes is van még, a Pénzügyőr és a Balatonlelle.

DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II–Pénzügyőr SE 1–0

Greenplan Balatonlelle SE–Kaposvári Rákóczi FC 0–1

FC Nagykanizsa–Majosi SE 3–0

Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC 4–0

PTE-PEAC–Pécsi MFC 0–0

Dombóvári FC–Dunaújváros FC 2–2

Érdi VSE–Ferencvárosi TC II 0–1

BFC Siófok–MTK Budapest II 1–4