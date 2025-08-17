Duplázott az NB II-es gólkirály a Puskás II-ben, hatot vágott a Kisvárda és a Vasas tartalékcsapata

Nemzeti Sportrádió

2025.08.17. 21:42
Az előző idényben NB II-es gólkirály Nagy Zoárd (jobbra) két gólt szerzett a Puskás Akadémia II-ben (Fotó: puskasakademia.hu)
A labdarúgó NB III 4. fordulója után még öt csapat – Kisvárda II, Gyirmót, Dorog, Nagykanizsa, FTC II – hibátlan, közülük előbbi együttes hat gólig jutott, akárcsak a Vasas II.

Az Északkeleti csoportban továbbra is hibátlan a Kisvárda II, amely ezúttal az Ózdot ütötte ki 6–1-re Ivan Priamov és Teslim Balogun mesterhármasával – utóbbi játékos már nyolc gólnál jár a bajnokságban.

LABDARÚGÓ NB III
4. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–2
Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE 0–2
Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye 6–1
Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabony SC 4–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Eger SE 1–1
Putnok FC–Gödöllői SK 2–1
FC Hatvan–Debreceni EAC 1–3
Tarpa SC–Sényő FC-ZMB Building 3–1

   
AZ ÉSZAKKELETI
CSOPORT ÁLLÁSA		MGyDVL–KGkP
  1. Kisvárda II.4415–3+1212
  2. DEAC4318–4+49
  3. Cigánd4228–3+58
  4. Putnok4228–4+48
  5. Gödöllő42118–5+37
  6. Tiszafüred42116–5+17
  7. Tarpa41215–4+15
  8. Eger41214–405
  9. Ózd41217–8–15
10. Tiszaújváros41216–8–25
11. Füzesabony41213–5–25
12. Nyíregyháza II.41129–11–24
13. DVSC II.4134–7–33
14. DVTK II.4135–8–31
15. Hatvan4135–13–81
16. Sényő4133–12–91

Északnyugaton még két százszázalékos csapat van, a Gyirmót FC Győr az Újpest II elleni 3–0-s sikerrel aratta negyedik győzelmét, a Dorog pedig a pont nélküli Zsámbékot verte meg 2–1-re. A Puskás Akadémia II 4–1-re nyert, a Csákvárról nyáron igazolt NB II-es gólkirály, Nagy Zoárd duplázott a Balatonfüred ellen.

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Gyirmót FC Győr 0–3
Puskás Akadémia FC II–Balatonfüredi FC 4–1
VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár 2–1
Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC 1–2
Szombathelyi Haladás–ETO Akadémia 2–4
Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya 3–2
FC Sopron–Komárom VSE 1–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Bicskei TC 1–1

   
AZ ÉSZAKNYUGATI
CSOPORT ÁLLÁSA		MGyDVL–KGkP
  1. Gyirmót4412–1+1112
  2. Dorog447–3+412
  3. Veszprém43110–5+510
  4. Puskás Akadémia II.4319–3+69
  5. Bicske42115–3+27
  6. Sopron42116–7–17
  7. ETO Akadémia42211–10+16
  8. Budaörs4227–706
  9. Balatonfüred4225–7–26
10. Pápa41129–7+24
11. Mosonmagyaróvár41125–6–14
12. Tatabánya4137–9–23
13. Újpest II.4133–11–83
14. Komárom4224–7–32
15. Szombathelyi Haladás4134–9–51
16. Zsámbék445–14–90

A Délkeleti csoport tabellájának élén továbbra is a Gyula áll, amely Martfűn nyert 2–1-re, de veretlen még a pontot még nem szerző Tiszaföldvár ellen 3–1-es győzelmet arató Monor is.

DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–BKV Előre 6–2
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK 0–3
Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II 0–1
Martfűi LSE–Gyulai Termál FC 1–2
Dunaharaszti MTK–Budapest Honvéd FC II 1–0
Meton-FC Dabas SE–Hódmezővásárhelyi FC 1–0
Csepel SC–III. kerületi TVE 1–1
Monor SE–Tiszaföldvár SE 3–1

   
A DÉLKELETI
CSOPORT ÁLLÁSA		MGyDVL–KGkP
  1. Gyula43112–3+910
  2. Monor4227–4+38
  3. Hódmezővásárhely421110–6+47
  4. Vasas II.42119–6+37
  5. III. kerületi TVE42117–5+27
  6. Csepel42116–5+17
  7. Dabas42114–3+17
  8. Dunaharaszti42115–7–27
  9. Békéscsaba4226–606
10. Martfű4225–506
11. Szegedi VSE41124–404
12. ESMTK41123–304
13. Szeged-Csanád II.41127–10–34
14. BKV Előre4134–12–83
15. Honvéd II.4224–6–22
16. Tiszaföldvár445–13–80

A Délnyugati csoportban már a Nagykanizsa vezet, mivel 3–0-ra verte meg a Majost, míg az FTC II csak 1–0-ra nyert Érden. A PMFC és a Dunaújváros továbbra is veretlen, ám mindkét csapat csak ikszelt ebben a fordulóban, és két pont nélküli együttes is van még, a Pénzügyőr és a Balatonlelle.

DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Pénzügyőr SE 1–0
Greenplan Balatonlelle SE–Kaposvári Rákóczi FC 0–1
FC Nagykanizsa–Majosi SE 3–0
Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC 4–0
PTE-PEAC–Pécsi MFC 0–0
Dombóvári FC–Dunaújváros FC 2–2
Érdi VSE–Ferencvárosi TC II 0–1
BFC Siófok–MTK Budapest II 1–4

   
A DÉLNYUGATI
CSOPORT ÁLLÁSA		MGyDVL–KGkP
  1. Nagykanizsa4412–2+1012
  2. FTC II.4411–2+912
  3. MTK II.43115–6+99
  4. Kaposvár4317–4+39
  5. Pécsi MFC4229–0+98
  6. Dunaújváros4229–5+48
  7. Majosi SE42119–7+27
  8. Szekszárd42119–10–17
  9. Iváncsa41126–5+14
10. Siófok41123–7–44
11. Paks II.4132–9–73
12. Érd4222–4–22
13. PTE-PEAC4224–7–32
14. Dombóvár4228–18–102
15. Pénzügyőr442–9–70
16. Balatonlelle440–13–130

 

 

