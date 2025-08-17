Evezés: négy versenyző kisajátította a döntőket a beach sprint ob-n

A 2028-ban már az olimpia programjában is szereplő szakágban vasárnap a férfiaknál a papírformának megfelelően a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest EE) nyert Hajdú Márton (Szegedi VE) előtt, a nők döntőjében viszont Preil Vivien (Budapest EE) legyőzte Gadányi Zoltánát (MTK). Utóbbi szombaton vegyes kétpárevezősben állhatott a dobogó tetejére, ahol Hajdú Mártonnal tíz másodperccel jobbak voltak a két egyéni bajnoknál.

A szakág Európa-bajnokságát október 8. és 12. között rendezik a törökországi Manavgatban, míg a vb ugyancsak a török Riviérán, Antalyában zajlik majd november 6. és 9. között. Ezt megelőzően azonban még szeptember 21-től 28-ig a klasszikus evezős világbajnokságot is lebonyolítják Sanghajban, ahol majd Pétervári-Molnár (és Fehérvári Eszter) képviseli színeinket.