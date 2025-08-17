Nemzeti Sportrádió

Evezés: négy versenyző kisajátította a döntőket a beach sprint ob-n

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.08.17. 21:24
null
Nem csak evezni, futni is kell az új olimpiai szakágban, de Gadányi Zoltána és Hajdú Márton ebben is jók (Fotó: Magyar Evezős Szövetség)
Címkék
evezés Pétervári-Molnár Bendegúz beach sprint Preil Vivien Gadányi Zoltána
A hétvégén rendezték meg az evezősök beach sprint országos bajnokságát Tatán, amely egyben válogató volt az idei Európa-bajnokságra is.

A 2028-ban már az olimpia programjában is szereplő szakágban vasárnap a férfiaknál a papírformának megfelelően a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest EE) nyert Hajdú Márton (Szegedi VE) előtt, a nők döntőjében viszont Preil Vivien (Budapest EE) legyőzte Gadányi Zoltánát (MTK). Utóbbi szombaton vegyes kétpárevezősben állhatott a dobogó tetejére, ahol Hajdú Mártonnal tíz másodperccel jobbak voltak a két egyéni bajnoknál. 

A szakág Európa-bajnokságát október 8. és 12. között rendezik a törökországi Manavgatban, míg a vb ugyancsak a török Riviérán, Antalyában zajlik majd november 6. és 9. között. Ezt megelőzően azonban még szeptember 21-től 28-ig a klasszikus evezős világbajnokságot is lebonyolítják Sanghajban, ahol majd Pétervári-Molnár (és Fehérvári Eszter) képviseli színeinket.

evezés Pétervári-Molnár Bendegúz beach sprint Preil Vivien Gadányi Zoltána
Legfrissebb hírek

Evezés: Kup az U19-es Eb-ezüst után a vb-dobogóhoz is közel állt

Utánpótlássport
2025.08.13. 09:00

Evezés: negyedik lett az U19-es vb-n a fiú egy- és a leány kétpár

Utánpótlássport
2025.08.10. 15:54

Evezés: hét magyar fiatallal a mezőnyben indul az U19-es vb

Utánpótlássport
2025.08.05. 18:59

Evezés: Szigeti Ferenc 12. lett egypárban az U23-as világbajnokságon

Utánpótlássport
2025.07.27. 16:27

Evezés: tizenkettedikként zárt a férfi négyes az U23-as vb-n

Utánpótlássport
2025.07.26. 19:20

Evezés: kilenc magyar fiatallal kezdődik az U23-as világbajnokság

Utánpótlássport
2025.07.22. 18:30

Kerékpározik, tornázik és verseket tanul a 95 éves Pap Kornélia

Egyéb egyéni
2025.07.21. 06:55

Evezés: öt bajnoki címmel zárt Gadányi Zoltána Szegeden

Egyéb egyéni
2025.07.13. 17:28
Ezek is érdekelhetik