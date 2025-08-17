Nemzeti Sportrádió

Swiatek Paolinivel játszik a cincinnati torna női döntőjében

2025.08.17. 23:44
Jasmine Paolini nagy csata után jutott döntőbe (Fotó: Getty Images)
A 9.2 millió dollár (3.1 milliárd forint) összdíjazású cincinnati tenisztorna női versenyének döntőjében Iga Swiatek és Jasmine Paolini játszik egymás ellen.

Iga Swiatek a legutóbbi hét Jelena Ribakina elleni találkozójából hatot megnyert. Cincinnatiben 3:3-ig fej fej mellett haladtak, ezt követően Ribakina brékelt, de 4:5-nél Swiatek egymás után kétszer is elvette ellenfele adogatását, így 47 perc alatt 7:5-re behúzta az első szettet. A második játszmában hamar szettelőnybe került a lengyel, míg saját adogatójátékát kétszer is semmire hozta. Ribakina ugyan két meccslabdát is hárított, a harmadikat már beütötte Swiatek, aki Wimbledon után újabb döntőt játszik.

A másik elődöntőben Jasmine Paolini kevesebb mint fél óra játék alatt megnyerte az első szettet Veronyika Kugyermetova ellen. A második játszmában aztán rövidítés után az orosz örülhetett. A döntő szettben 3:2-es Paolini vezetésnél brékelt az olasz, Kugyermetova majdnem visszabrékelt, de Paolini három bréklabdát hárítva hozta adogatását. Az orosz 5:3-ra szépített, de Paolini semmire hozva adogatását lezárta a mérkőzést.

Swiatek tehát Paolini ellen játszik a döntőben, korábbna mind a hat találkozójukat a lengyel nyerte.

WTA 1000, CINCINNATI (9.2 millió dollár, kemény pálya)
Női egyes, elődöntő
Paolini (olasz, 7.)–V. Kugyermetova (orosz) 6:3, 6:7 (2–7), 6:3
Swiatek (lengyel, 3.)–Ribakina (kazah, 9.) 7:5, 6:3

 

