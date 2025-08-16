Szoboszlai alapember marad-e? Ki lesz a bajnok? Mi lesz a Cityvel? Feltámad a United? – a Premier League kommentátorai válaszoltak

ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
Liverpool–Bournemouth 4–2 (1–0)
Liverpool, Anfield, 60 300 néző. V: A. Taylor
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Endo, 60.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – A. Mac Allister (Curtis Jones, 72.), Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 82.) – Szalah, Ekitiké (Joe Gomez, 72.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Bournemouth: D. Petrovics – Adam Smith (J. Hill, 90+1.), B. Diakité, Senesi, Truffert – T. Adams (Kroupi, 90+1.), A. Scott (Hamed Traoré, 74.) – Semenyo, M. Tavernier, D. Brooks (Winterburn, 84.) – Evanilson. Menedzser: Andoni Iraola
Gólszerző: Ekitiké (37.), Gakpo (49.), Chiesa (88.), Szalah (90+4.), ill. Semenyo (64., 76.)
Augusztus 15., péntek
Augusztus 16., szombat
Aston Villa–Newcastle United
Brighton & Hove Albion–Fulham
Sunderland–West Ham United
Tottenham Hotspur–Burnley
Wolverhampton Wanderers–Manchester City
Augusztus 17., vasárnap
Nottingham Forest–Brentford
Chelsea–Crystal Palace
Manchester United–Arsenal
Augusztus 18., hétfő
Leeds United–Everton