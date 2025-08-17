Hétfői sportműsor: Kecskemét–Videoton mérkőzés az NB II-ben, Sinner–Alcaraz döntő Cincinnatiben

AUGUSZTUS 18., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
4. FORDULÓ
20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Preussen Münster (II.)–Hertha BSC (II.)
18.00: 1. FC Schweinfurt (III.)–Fortuna Düsseldorf (II.)
18.00: Dynamo Dresden (II.)–Mainz (Tv: Sport1)
20.45: Rot-Weiss Essen (III.)–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Audace Cerignola (III.)–Hellas Verona
18.30: Spezia (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Match4)
20.45: Udinese–Carrarese (II.)
21.15: Torino–Modena (II.)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
2. FORDULÓ
21.15: Gil Vicente–Porto (Tv: Sport2)
ROMÁN LIGA 2
3. FORDULÓ
16.00: Sepsi OSK–Corvinul
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, előszezon
Kedd, 2.00: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Match4)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1121 (Tv: Sport2)
TENISZ
US Open, New York
17.00: selejtező, 1. forduló
Benne 17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Akasha Urhobo (amerikai)
Benne 17.00 után: Udvardy Panna (29.)–Paula Ormaechea (argentin)
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
21.00: férfi egyes, döntő: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) (Tv: Arena4)
Kedd, 0.00: női egyes, döntő: Iga Swiatek (lengyel, 3.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) (Tv: Arena4)
ATP 250-es torna, Winston-Salem
20.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 20.00 után: Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia)
WTA 500-as torna, Monterrey
23.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 23.30 után: Bondár Anna–Tatjana Maria (német)
WTA 250-es torna, Cleveland
17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Bene Ferenc, Harsányi Levente, Risztov Éva
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Visszatekintés az elmúlt hét legfontosabb eseményeire. Nemzeti sportkrónika
7.00: NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban: Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az „ismeretlen” 1896–1928
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Ökölvívás, vendég: Kovács István a MÖSZ elnöke
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, L. Pap István, Szűcs Miklós
17.00: Európa-bajnoki csapatot hirdettek az asztaliteniszezők
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A MotoGP Magyar Nagydíja előtt, vendég: Talmácsi Gábor
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Simon Zoltán, Szabó László
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, kosárlabda, Világjátékok, Hét hősei rovat
20.00: Közvetítés a Kecskemét–Videoton NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág