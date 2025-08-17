Hétfői sportműsor: Kecskemét–Videoton mérkőzés az NB II-ben, Sinner–Alcaraz döntő Cincinnatiben

AUGUSZTUS 18., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

4. FORDULÓ

20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

1. FORDULÓ

18.00: Preussen Münster (II.)–Hertha BSC (II.)

18.00: 1. FC Schweinfurt (III.)–Fortuna Düsseldorf (II.)

18.00: Dynamo Dresden (II.)–Mainz (Tv: Sport1)

20.45: Rot-Weiss Essen (III.)–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

18.00: Audace Cerignola (III.)–Hellas Verona

18.30: Spezia (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Carrarese (II.)

21.15: Torino–Modena (II.)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

2. FORDULÓ

21.15: Gil Vicente–Porto (Tv: Sport2)

ROMÁN LIGA 2

3. FORDULÓ

16.00: Sepsi OSK–Corvinul

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, előszezon

Kedd, 2.00: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Match4)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1121 (Tv: Sport2)

TENISZ

US Open, New York

17.00: selejtező, 1. forduló

Benne 17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Akasha Urhobo (amerikai)

Benne 17.00 után: Udvardy Panna (29.)–Paula Ormaechea (argentin)

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

21.00: férfi egyes, döntő: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) (Tv: Arena4)

Kedd, 0.00: női egyes, döntő: Iga Swiatek (lengyel, 3.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) (Tv: Arena4)

ATP 250-es torna, Winston-Salem

20.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 20.00 után: Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia)

WTA 500-as torna, Monterrey

23.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 23.30 után: Bondár Anna–Tatjana Maria (német)

WTA 250-es torna, Cleveland

17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Bene Ferenc, Harsányi Levente, Risztov Éva

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Visszatekintés az elmúlt hét legfontosabb eseményeire. Nemzeti sportkrónika

7.00: NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban: Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az „ismeretlen” 1896–1928

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Ökölvívás, vendég: Kovács István a MÖSZ elnöke

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, L. Pap István, Szűcs Miklós

17.00: Európa-bajnoki csapatot hirdettek az asztaliteniszezők

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A MotoGP Magyar Nagydíja előtt, vendég: Talmácsi Gábor

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Simon Zoltán, Szabó László

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, kosárlabda, Világjátékok, Hét hősei rovat

20.00: Közvetítés a Kecskemét–Videoton NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág