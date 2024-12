Szoboszlai Dominik klasszis teljesítményéről írnak az angolok – lapszemle

Sky Sports

„Az ámokfutó Bournemouth ellen kapitulált a Manchester United” – írja rikkancscímében a Sky az összecsapásról szóló tudósításban. A csatorna honlapja kiemeli, hogy tavaly is 0–3-ra végződött a találkozó az Old Traffordban, és egyelőre Rúben Amorimmal is hullámzóan teljesít a manchesteri csapat.

BBC

A közszolgálati csatorna honlapja Mohamed Szalah góljait számolja tudósításában, 229. találatával megelőzte az 1946 és 1960 között 228 gólt szerző Liverpool-legendát, Billy Liddellt. A BBC kiemeli Luis Díaz és SZOBOSZLAI DOMINIK KLASSZIS TELJESÍTMÉNYÉT is, a magyar játékos lubickolt a Spurs sorai között.

Independent

Reménytelen Manchester United és figyelemre méltó, MEGHÖKKENTŐEN SZÓRAKOZTATÓ LIVERPOOL. A brit lap szerint ez volt az Arne Slot vezette Liverpool legjobb teljesítménye, ami a támadófutballt illeti, Luis Díaz, Szoboszlai Dominik és Trent Alexander-Arnold teljesítménye pedig megsüvegelendő.