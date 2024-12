Slot Szoboszlairól: Nem először nyújtott extra teljesítményt

„60-65 percen át nagyon élveztem, amit láttam – kezdte összegzését Arne Slot. – Persze egyszer elkaptak minket a labdakihozatalunknál, ami rögtön Tottenham-gólhoz vezetett, és ha 2–1-gyel megyünk szünetre, az nem lett volna igazságot, ezért is örültem nagyon a harmadik gólunknak. Aztán jött a negyedik és az ötödik találatunk, fantasztikus volt, de aztán azt is láthattuk, hogy mindegy, mennyire minőségi játékosaink vannak, ha úgy gondolják, már nem kell futniuk, főleg egy labdával igen jó Tottenham ellen, az megbosszulja magát. Ellenfelünk elkezdett helyzeteket kialakítani, és kétszer betalált, úgyhogy boldog voltam, amikor meglőttük a hatodik gólunkat.”

A Liverpool menedzsere ezt követően csapata támadójátékáról is beszélt, és szóba került Szoboszlai Dominik is.

„Remek volt a támadójátékunk, talán a legjobb volt az idegenbeli mérkőzéseinket tekintve, bár az is tetszett, amit a Manchester United ellen láttam. Ezúttal hat gólt lőttünk, de úgy érzem, még többet szerezhettünk volna, de persze sosem használja ki egy csapat az összes helyzetét. Bár a Tottenham közel járt ehhez, mert az első három lehetőségéből betalált, viszont a negyedik szerencsére már nem ment be. Mo és Lucho is két gólt szerzett, talán emiatt kiemelkedtek, de nem mehetünk el szó nélkül Dom teljesítménye mellett. Mindenképp ki kell őt is emelni, mert amellett, amit támadásban mutatott, a labda nélküli játéka is nagyon fontos része volt a meccstervünknek, és kiválóan megvalósította. Természetesen nemcsak a gólszerzőkről kell beszélni, ha megnézzük, a legtöbb találatunk a védőktől indult. Szóval azokról sem szabad elfeledkezni, akik a helyzeteket kialakítják” – mondta a holland edző.

A 46 éves szakvezető azt a kérdést is megkapta a sajtótájékoztatón, hogy szerinte ez volt a magyar válogatott csapatkapitányának legjobb mérkőzése a Poolban.

„Nem láttam minden meccsét, mivel nekem ez az első évem a klubnál, míg neki a második. Említettem a Manchester United elleni találkozót, és szerintem ott is kiemelkedő volt. Mindig a sok gólt szerző játékosok tűnnek ki, de a múlt héti, Fulham elleni bajnokin is nagyszerű volt a munkabírása. Ma is kiválóan játszott. Nem először nyújtott extra teljesítményt, de mindenképp ez volt az egyik legjobb mérkőzése” – vélekedett Slot Szoboszlairól.



ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Liverpool 3–6 (1–3)

London, Tottenham Hotspur Stadion, 61 439 néző. Vezette: Barrott

Tottenham: Forster – Porro, Dragusin, Gray, Spence – Pape Sarr (Bergvall, 58.), Bissouma – Kulusevski, Maddison (Brennan Johnson, 58.), Szon Hung Min (Werner, 82.) – Solanke. Menedzser: Ange Postecoglou

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (Curtis Jones, 68.) – Szalah (H. Elliott, 87.), Gakpo (Diogo Jota, 68.), Luis Díaz (Darwin Núnez, 87.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Maddison (41.), Kulusevski (75.), Solanke (83.), ill. Luis Díaz (23., 87.), A. Mac Allister (36.), Szoboszlai (45+1.), Szalah (54., 61.)