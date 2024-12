Szoboszlai: gól, gólpassz és 6–3-as győzelem Londonban

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Liverpool 3–6 (1–3)

London, Tottenham Hotspur Stadion, 61 439 néző. Vezette: Barrott

Tottenham: Forster – Porro, Dragusin, Gray, Spence – Pape Sarr (Bergvall, 58.), Bissouma – Kulusevski, Maddison (Brennan Johnson, 58.), Szon Hung Min (Werner, 82.) – Solanke. Menedzser: Ange Postecoglou

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (Curtis Jones, 68.) – Szalah (H. Elliott, 87.), Gakpo (Diogo Jota, 68.), Luis Díaz (Darwin Núnez, 87.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Maddison (41.), Kulusevski (75.), Solanke (83.), ill. Luis Díaz (23., 87.), A. Mac Allister (36.), Szoboszlai (45+1.), Szalah (54., 61.)

Jó hírrel kezdhették a bemelegítést a Liverpool futballistái a Tottenham elleni rangadó előtt, a Chelsea ugyanis nem tudott nyerni a Goodison Parkban az Everton ellen, így, ha csak ideiglenesen is, három meccsel többet játszva sem tudta átvenni a vezetést a Premier League tabelláján. Ahogyan az várható volt, a hétközi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzéshez (2–1) képest több helyen is változott a liverpooli kezdőcsapat, így a Tottenham ellen bekerült Alisson Becker, Ryan Gravenberch, Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Luis Díaz, Andrew Robertson és Szoboszlai Dominik is.

Rögtön hatalmas különbség mutatkozott a felek között, Mohamed Szalah az első húsz percben három gólt szerezhetett volna, a lécet is eltalálta. A 23. percig bírta ki a Spurs kapott gól nélkül, Trent Alexander-Arnold tekert Luis Díaz elé, aki fejesből megszerezte a vezetést a vendégeknek. A 36. percben megszületett a második, Szoboszlai Dominik érkezett Andrew Robertson beadására, ám fejelni nem tudott, a labda Djed Spence karjáról Alexis Mac Allister elé pattant, aki fejjel talált a kapuba. A Tottenham alig jutott el Alisson kapujáig, de James Maddison így is szépített a 41. percben, Mac Allister labdavesztését használva ki. Mégis kétgólos különbséggel vonultak az öltözőbe a csapatok, Szoboszlai Dominik a félpályánál csúsztatott Alexander-Arnold felíveléséből Mohamed Szalahhoz, aki miután magára húzta a védőket, a továbbsprintelő és üresen lévő a magyar középpályást ugratta ki, ő pedig ballal, 11 méterről Forster lába között a kapu közepébe gurította a labdát.

Szoboszlai Dominik már tízgólos a Liverpool színeiben, a 2024–2025-ös idényben harmadszor talált a kapuba, és ötödször volt eredményes a Premier League-ben. Az 54. percben majdnem duplázott, Archie Gray azonban a gólvonal előtt blokkolta estében leadott lövését, a labda viszont Mohamed Szalah elé került, aki az üres kapuba lőtte a negyedik gólt. Az 57. percben ismét Szoboszlai került ziccerbe, Alisson indítása után vezethette Forsterre a labdát, balra eltolta a kapus mellett, ám csak az oldalhálót találta el kisodródva. A 61. percben ismét egyedül lépett ki, ekkor viszont nem lőtt, hanem parádés gólpasszt adott Mohamed Szalahnak. Az egyiptomitól már megszokhattuk pályafutása során ezt a teljesítményt – két gól és két gólpassz vasárnap, az idényben 24 mérkőzésen 18 gól és 15 gólpassz –, de nehéz megszokni, hogy egy magyar játékos ilyen magas szinten futballozzon egy PL-rangadón. Az ötödik gól után lelassult a meccs, a Liverpool kicsit bele is aludt, a gólok így a másik oldalon potyogtak: Dejan Kulusevski a 72., Dominic Solanke pedig a 83. percben talált be, ám a Liverpool nem akart rossz szájízzel távozni, Szalah újabb gólpasszt jegyzett, ezúttal a másodszor eredményes Luis Díazt szolgálva ki.

Hetvenegy évvel az Aranycsapat londoni 6:3-as győzelme után ismét magyar játékos főszereplésével született 6–3-as eredmény az angol fővárosban.

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Liverpool 16 12 3 1 37–16 +21 39 2. Chelsea 17 10 5 2 37–19 +18 35 3. Arsenal 17 9 6 2 34–16 +18 33 4. Nottingham Forest 17 9 4 4 23–19 +4 31 5. Bournemouth 17 8 4 5 27–21 +6 28 6. Aston Villa 17 8 4 5 26–26 0 28 7. Manchester City 17 8 3 6 29–25 +4 27 8. Newcastle 17 7 5 5 27–21 +6 26 9. Fulham 17 6 7 4 24–22 +2 25 10. Brighton & Hove Albion 17 6 7 4 27–26 +1 25 11. Tottenham 17 7 2 8 39–25 +14 23 12. Brentford 17 7 2 8 32–32 0 23 13. Manchester United 17 6 4 7 21–22 –1 22 14. West Ham 17 5 5 7 22–30 –8 20 15. Everton 16 3 7 6 14–21 –7 16 16. Crystal Palace 17 3 7 7 18–26 –8 16 17. Leicester City 17 3 5 9 21–37 –16 14 18. Wolverhampton 17 3 3 11 27–40 –13 12 19. Ipswich Town 17 2 6 9 16–32 –16 12 20. Southampton 17 1 3 13 11–36 –25 6

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

VASÁRNAP

Everton–Chelsea 0–0

Fulham–Southampton 0–0

Leicester–Wolverhampton 0–3 (Guedes 19., Rodrigo Gomes 36., Matheus Cunha 44.)

Manchester United–Bournemouth 0–3 (Huijsen 29., Kluivert 61. – 11-esből, Semenyo 63.)

SZOMBAT

Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Aina 38., Elanga 51.)

Ipswich Town–Newcastle United 0–4 (Isak 1., 45+2., 54., Murphy 32.)

West Ham United–Brighton & Hove Albion 1–1 (Kudus 58., ill. Wieffer 51.)

Crystal Palace–Arsenal 1–5 (Sarr 11., ill. Gabriel Jesus 6., 14., Havertz 38., Martinelli 60., Rice 84.)

Aston Villa–Manchester City 2–1 (Durán 16., Rogers 65., ill. Foden 90+4.)