40 ezer néző az NB I-ben; Puskás és Szepesi 80 éve együtt debütált

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Őrült futballmeccseket hozott az NB I-es vasárnap. A Nyíregyháza története során először vette be Debrecent (címlapsztori két oldalon, a Paks csak az utolsó pillanatban mentett pontot otthon emberelőnyben a ZTE ellen, míg a Győr szédületes, már-már a Verebes-csapatot idéző játékkal hetet rúgott idegenben az eddig szépen teljesítő MTK-nak. Mindemellett a 4. forduló hat mérkőzését több int 40 ezer néző látta a helyszínen, ami fantasztikus szám.

…az NB II-ben pedig elvérzett a Honvéd a Vasas is. A másodosztályú tabellát a Csákvár vezeti…

Váradi Benedek szerint a héten befejezzük a munkát. A világbajnoki előselejtező-csoportját vezető férfi kosárlabda-válogatott szombathelyi játékosa a szombati romverés után biztos benne, hogy Észak-Macedóniában is nyerünk, és ezzel megnyerjük a csoportot is. Fazekas Zoltán írása.

Szirmai Benedek szerint aki hátradől, kiszáll a harcból. Férfi tőrválogatottunk vezetőedzője a két hihetetlen tbiliszi vb-bronz után már előretekint, és a Los Angeles-i csapatkvótáról is bátran beszélt Kovács Erikának.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Az 1945-ös két osztrák–magyarral, Puskás Ferenc és Szepesi György közös első válogatott meccsével; a 90 éve született Dömötör Zoltánnal; Mizsér Attila varázslatos 1985-ös világbajnoki öttusaaranyával; az 1955-ös első szovjet–német futballmeccsel, ami után hazaengedték a hadifoglyokat.

