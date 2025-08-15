Címvédésre készül a magyaros Liverpool a Premier League-ben

Pénteken kezdődik a Premier League új idénye, amely magyar szempontból mindenképpen mérföldkőnek tekinthető. Soha korábban nem fordult elő ugyanis, hogy egy angol élvonalbeli csapat keretéhez három honfitársunk is tartozzon, márpedig a nyáron a Liverpool leigazolta Kerkez Milost (Bournemouth) és Pécsi Ármint (Puskás Akadémia) is Szoboszlai Dominik mellé, aki immár a harmadik évadát kezdi a „vörösök” mezében.

Jóllehet, a fiatal Pécsi aligha mutatkozhat be idén tétmeccsen az első csapatban, ám egyrészt az idő neki dolgozik, másrészt már az is egyedülálló, hogy egy angol gárda két magyarral vágjon neki a címvédésnek. Korábban Király Gábor és Torghelle Sándor együtt játszott a Crystal Palace-ban (2004–2005), és kilenc bajnokin szerepeltek is közösen a PL-ben, míg a tragikusan fiatalon elhunyt Fülöp Márton Gera Zoltán csapattársa volt a West Bromban (2011–2012), de pályára sosem léptek egyszerre a bajnokságban. A Liverpoolnál idén viszont az az alaphelyzet, hogy Szoboszlai és Kerkez is a kezdőcsapat tagja, magyarán, ilyen fontos szerepet ennyire magas szinten még sosem vállaltak magyar labdarúgók a világ egyik legerősebb ligájában!

A nyári felkészülési időszak alapján joggal remélhető, hogy mindketten ott maradnak a tűz közelében, ám akármennyire is közhelyes, pokoli hosszú idény vár a Liverpoolra – amely a Bajnokok Ligájában is az egyik legfőbb esélyesnek számít –, amelynél a belső konkurencia is óriási. Az átigazolási időszakban tavaly szinte teljesen passzív csapat idén nyáron gyakorlatilag letarolta/tarolja a játékospiacot, és soha nem látott módon erősítette/erősíti meg a keretét. Az egy dolog, hogy Kerkez Milosért 47 millió eurónyi fontot fizetett a Liverpool, amivel Szoboszlai mögött a második legértékesebb magyar labdarúgóvá vált a bal oldali szárny­védő, de jelenleg közel 300 millió eurós költésnél tart a klub, amely soha korábban nem lépte át a 200 milliós határt egy időszakon belül. A világ összes csapatát figyelembe véve a nyár legértékesebb vétele is a Mersey-partiakhoz kötődik, Florian Wirtz ugyanis klub- és PL-rekordot jelentő 125 millió euróért érkezett a Bayer Leverkusentől. Hugo Ekitiké (Frankfurt, 95 millió), Jeremie Frimpong (Leverkusen, 40) szintén nem volt olcsó, és Pécsiért is közel kétmilliót fizetett a klub, tehát már ennyiből is látszik, hogy itt bizony nem lesz egyszerű a kezdőbe kerülni. Persze a távozók listája is tekintélyes (Luis Díaz, Darwin Núnez, Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah), és nem szabad elfeledkezni Diogo Jota tragikus haláláról sem, viszont a Liverpool további igazolásokra készül a szeptember elsejei határidőig, Arne Slot menedzser pedig csak ezután látja, hogy miként keverheti a kártyákat.

Jelen állás szerint Kerkez Milosnak van kisebb (kevesebb) konkurenciája szárnyvédőként (még az is lehet, hogy posztriválisa, Andrew Robertson elhagyja a csapatot), Szoboszlai viszont olyan játékerőt képvisel, és olyan sok helyen bevethető, hogy a csapat jól felfogott érdeke, hogy Slot a kezdőben számoljon vele. Tavaly a középpálya tengelyében, a tízes poszton szerepelt a 4–2–3–1-es felállásban, a nyáron egy kicsit hátrébb játszatta a holland szakvezető, és egyáltalán nem zárható ki, hogy véglegesen hátrébb is kerül, ám ebben az esetben, és feltéve, hogy nem vált taktikát, Slot a bőség zavarával küzdene (Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister közül valakit ki kellene hagynia), ami korántsem biztos, hogy a legelőnyösebb lenne a Liverpoolnak.

Már csak azért sem, mert az utóbbi évek legkiegyenlítettebb pontvadászatára lehet számítani a Premier League-ben, és a többfrontos harcokat mindig nehezebb megvívni, mintha csak egy kiemelkedő vetélytársa lenne egy csapatnak. A legtöbb fogadóirodánál a Liverpool az első számú esélyes, de az elmúlt évek egyeduralkodójával, a tavaly összezuhanó Manchester Cityvel ismét számol mindenki. A zsinórban háromszor második helyen végző Arsenal kiválóan erősített, a továbbra is kaotikusnak tűnő Chelsea megtanult nyerni, a Newcastle és az újjáépített Tottenham életveszélyes, a középcsapatok közül a Crys­tal Palace felnőtt az Aston Villa mellé, és nagy kérdés, mire lesz képes a Liverpoollal társbérletben rekordbajnok Manchester United.

Ami biztos: péntek este a magyaros Liverpool a Bournemoutht fogadja az idénynyitón!

MINIINTERJÚ: Szoboszlai Dominik minden szerepkörben kiválóan helytáll Fotó: AFP – Milyen idényre számít címvédőként?

– A Premier League-ben kifejezetten nehéz a bajnokcsapat dolga, mert nagyon sok közvetlen vetélytárssal kell versenyt futnia a címért. Már az is különleges, ha egy csapat egyszer elhódítja a bajnoki címet, az még nagyobb szám, ha pár év leforgása alatt többször is nyer – ahogy egyébként a Liverpoolnak is sikerült –, de az igazán nagy szám a címvédés, és e tekintetben a Manchester City kimagaslott a mezőnyből az elmúlt időszakban. Arra számítok, hogy idén sokkal nehezebb lesz az újrázás, mint a korábbi években, mert több csapat is esélyes a bajnoki címre, és mindenki kiválóan erősített. Mindenesetre úgy érzem, a lehető legjobban felkészültünk az idényre, és már nagyon várjuk a rajtot. – A Liverpool a Bournemouth ellen kezd, amely tavaly több nagycsapat életét megkeserítette, mégis kötelezőnek tűnik a győzelem. Egyetért ezzel?

– Valóban, egy kiválóan összerakott gárdát kell legyőznünk, amely ellen tavaly mi is szenvedtünk. Jóllehet, a hazai meccsünkön három nullára győztünk, de végig rendületlenül küzdöttek. A nyáron több fontos játékost is elveszített a Bournemouth, de Andoni Iraola most is jól erősített, a csapat mentalitása pedig aligha változott tavaly óta. Ezzel együtt most az Anfieldben játszunk, és egyértelműen bizakodunk a péntek esti meccs előtt. – Szoboszlai Dominik hátravontabban játszott a felkészülési időszakban. Erre kell hosszú távon is számítani?

– Dominik eddig minden szerepkörében kiválóan helytállt, akár támadóbb, akár védekezőbb feladatokkal bíztam meg. Kevés középpályás van a világon, aki olyan intenzitással képes letámadni az ellenfél játékosait, mint ő, míg ha tízesként játszik, úgy az előkészítésben je­leskedik. Tavaly valóban kevesebbet játszott a visszavont szerepkörben, de nem újdonság számára, a felkészülési időszakban pedig kiváló teljesítményt nyújtott, és ez még akkor is igaz, ha a Palace ellen talán szürkébb volt a megszokottnál. Arne SLOT, a Liverpool menedzsere a bajnoki rajtot megelőző sajtótájékoztatón

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton–Fulham

16.00: Sunderland–West Ham United

16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)

15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Brentford

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Leeds United–Everton (Tv: Spíler1)