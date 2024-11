Simán nyert az MU, Van Nistelrooy veretlenül adhatja át az irányítást Amorimnak

Erik ten Hag távozása óta három egymás utáni meccsen nem kapott ki a Manchester Untied, ez idő alatt épp azt a Leicestert is legyőzte – az angol Ligakupa nyolcaddöntőjében –, amelyiket most vasárnap, a Premier League 11. fordulójában fogadott az Old Traffordon. A találkozó pikantériája, hogy az ideiglenesen kinevezett vezetőedző, Ruud van Nistelrooy itt irányította utoljára a „vörös ördögöket”, mielőtt átadja a kispadot a hétfőn érkező Rúben Amorimnak.

Nos, ezen az összecsapáson is az MU diktálta a tempót, és az első félidőben kétgólos előnyre tett szert: a 17. percben a csapatkapitány, Bruno Fernandes gyönyörű találattal szerezte meg idénybeli második bajnoki gólját, majd bő húsz perccel később is ő volt a főszereplő, közelről ráfejelte a labdát Victor Kristiansen lábára, s ebből bizony ugyancsak gól született, ám ezt öngólként jegyezték. A végjátékban Alejandro Garnacho is beköszönt, mint kiderült, ezzel beállította a 3–0-s végeredményt. Van Nistelrooy ennek értelmében veretlenül teljesített megbízott vezetőedzőként.

A nagy meglepetésre a tabella harmadik helyén álló Nottingham Forest a Newcastle-t fogadta. Jól is kezdtek a hazaiak, a 21. percben Anthony Elanga jobbról, éles szögből adta be a labdát, amelyet Murillo remekül fejelt a kapuba. A végén mégsem a Nottingham örülhetett, mert a második félidő elején az egyre inkább magára találó Alexander Isak egyenlített, majd a 72. percben gólpasszt adott Jelintonnak. A végén Harvey Barnes is betalált, 3–1-re nyert a Newcastle, a Forest továbbra is harmadik, ám sorakoznak a nyakán a riválisok, még a kilencedik helyen álló Aston Villa is egy pontra van tőle.

Az utolsó előtti Ipswich az első félidőben meglepő módon kétgólos előnyre tett szert a Tottenham otthonában: Sammie Szmodics a 31., Liam Delap a 43. percben szerzett gólt. Hajtott a Spurs a második 45 percben, aminek az lett az eredménye, hogy Rodrigo Bentancur révén szépített, ennél közelebb azonban nem tudott zárkózni, így el kellett könyvelnie a 2–1-es vereséget. Ami az újonc Ipswichet illeti: először nyert az idényben, sikerével jelen állás szerint elkerüli a kiesőzónát, egy ponttal megelőzi a Crystal Palace-t.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Manchester United–Leicester City 3–0 (B. Fernandes 17., Kristiansen 38. – öngól, Garnacho 82.)

Nottingham Forest–Newcastle United 1–3 (Murillo 21., ill. Isak 54., Joelinton 72., Barnes 83.)

Tottenham Hotspur–Ipswich Town 1–2 (Bentancur 69., ill. Szmodics 31., Delap 43.)

KÉSŐBB

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Brighton & Hove Albion–Manchester City 2–1 (Joao Pedro 78., O'Riley 83., ill. Haaland 23.)

Liverpool–Aston Villa 2–0 (Núnez 20., Szalah 84.)

Brentford–AFC Bournemouth 3–2 (Wissa 27., 58., Damsgaard 50., ill. Evanilson 17., Kluivert 49.)

Crystal Palace–Fulham 0–2 (Smith Rowe 45+2., H. Wilson 83.)

West Ham United–Everton 0–0

Wolverhampton–Southampton 2–0 (Sarabia 2., Cunha 51.)