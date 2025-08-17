Óriásit küzdve győzte le a Karcag a Vasast

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

KARCAGI SC–VASAS FC 1–0 (1–0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 1000 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Berényi Ákos, Tőkés Róbert)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Hidi P. (Bodor, 62.), László D. (Györgye, 72.) – Pap Zs., Szűcs K., Szakács L. (Sain, 82.) – Girsik Á., Tarcsi (Kaye, 62.). Vezetőedző: Varga Attila

VASAS: Uram – Girsik A., Pávkovics, Baráth, Doktorics – Hidi M (Rab B., a szünetben), Sztojka (Urblík J., a szünetben) – Tóth M., Hős (Barkóczi B., 75.), Kapornai (Radó, a szünetben), Pethő (Zimonyi, 82.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Kovalovszki (45.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – A siker nem abból áll, hogy jobb vagy a másiknál, hanem abból, hogyha a Vasas sokat fut, akkor mi még többet futunk. A Karcag egy egységes nagybetűs csapat, és ezt most 96 percen keresztül bizonyítottuk. Hősiesen védtük az előnyünk, úgyhogy szerintem ez egy igazi hatpontos mérkőzés volt számunkra.

Erős Gábor: – Nagyon tompán kezdtük a mérkőzést, nem igazán sikerült helyzeteket kialakítanunk. A félidő végén ráadásul egy ide-oda pattogó lövés után megszerezte a vezetést a házigazda. A szünetben próbáltunk változtatni, ami úgy-ahogy sikerült is, de az ellenfelünk hatalmasat küzdött, így megérdemelten nyerte meg a találkozót.

A 2025-2026-os másodosztályú bajnokság negyedik fordulójában az újonc Karcag hazai pályán fogadta az új vezetőedzője, az előző idényben a Kazincbarcikát élvonalba vezető Erős Gábor által alaposan átformált Vasast. A találkozó elején leginkább a mezőnyben zajlott a játék, az első lehetőségre a tizedik percig kellett várni, akkor László tálalt Szakács elé, ám Uram a helyén volt. A folytatásában többnyire a vendég egylet veszélyeztetett, ám Sztojka és Kapornai sem talált kaput. Az első negyvenöt perc végéhez közeledve egy remek szögletkombináció után Kovalovszki Mátéhoz került a labda, aki kapura lőtt, a játékszer azonban előbb megpattant egy Vasas játékoson, majd a kapufáról Baráth Botondot érintve a kapuban kötött ki, ezzel a házigazda vonulhatott előnnyel a nagyszünetre.

Erős Gábor hármat is változtatott a második félidőre, amelyet hatalmas elánnal kezdett a Vasas, ám a hazai játékosok hősiesen őrizték az előnyüket. Kétszer is Engedi Márk hárított bravúrral, ezek közül talán Radó próbálkozása volt a legveszélyesebb. A vendég gárda egyértelműen pontokért jött a Nagykunságba, ám a mérkőzés végén már a csak a kontráira építő Karcag megőrizte a higgadtságát és otthon tartotta a három pontot. 1–0

PERCRŐL PERCRE