Dániában is vereséget szenvedett férfi röplabda-válogatottunk

Az Európa-bajnoki selejtezőcsoport utolsó mérkőzésének elsősorban a dánok számára volt tétje, mert ugyan az már eldőlt, hogy kijutottak a jövő évi Eb-re, azonban ha legyőzik a mieinket, akkor csoportelsőként végeznek és ez a kontinenstorna sorsolásának kalapbeosztásánál számít.

A mérkőzés két gyors magyar ponttal indult, amire azonban néggyel válaszoltak a hazaiak. Aki azt gondolta volna, hogy innentől már sima lesz a meccs, az alaposan meglepődött, mert Nagy Péter csapata visszavette a vezetést, sőt még 10:9-nél is mi álltunk jobban. Ekkor jött sajnos egy komolyabb hullámvölgy, amit 7:1-re nyertek a házigazdák, és innen már nem tudtak felállni a mieink. A kapitány feladót cserélt és a végén még sikerült visszazárkózni öt pontra, de aztán egy hármas sorozattal lezárták a dánok az első szettet.

Ez azonban nem szegte kedvét a magyar csapatnak, a második felvonás elején is többnyire nálunk volt az előny, s volt hogy hárommal is sikerült meglépni. 9:9 után azonban fordítottak a hazaiak és átvették a játék irányítását. Elhúzniuk azonban sokáig nem sikerült, 18:16-nál mindössze két pont volt a különbség, 21:18-nál pedig három, de aztán jött a „szokásos” lezárás, négypontos sorozattal és már meg is duplázták az előnyt a dánok.

A „változatosság” kedvéért a harmadik játszmát is a magyar csapat kezdte jobban, s ezúttal 10:10-ig tartottuk a lépést a házigazdákkal. Ezt megint egy hatpontos sorozat zárta le, s ezzel gyakorlatilag ez a szett is eldőlt. Ötnél közelebb már nem sikerült zárkózni, s ugyan a végén két meccslabdát is hárítottak a mieink, de aztán kezdődhetett a hazai ünneplés: egy hete a dán lányok asszisztáltak a mieink Európa-bajnoki kijutásához Nyíregyházán, most a mieink nézhették, ahogyan a skandinávok örültek a csoportelsőségnek.

RÖPLABDA

FÉRFIAK, EB-SELEJTEZŐ, A-CSOPORT, 4. FORDULÓ

DÁNIA–MAGYARORSZÁG 3:0 (17, 18, 19)

Odense, 926 néző. V: Oravainen (finn), Strandson (észt)

DÁNIA: MADSEN 13, Uhrenholt 5, JENSEN 11, Kjär 9, MIKELSONS 9, Jacobsen 2. Csere: J. Petersen (liberó), Hoff, Dahl 4, Larsen, Nielsen 1. Szövetségi kapitány: Kristian Knudsen

MAGYARORSZÁG: SZALAI 10, Boldizsár 2, Tóth K. 1, Horváth K. 5, Garan 3, Varga P. 9. Csere: Kiss M. (liberó), Török S. 2, Péter B., Kecskeméti, Kispál 1. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 5:3, 6:8, 9:10, 16:11, 21:13, 22:17, 16:24. 2. játszma: 2:1, 4:7, 8:9, 12:10, 16:12, 18:16, 21:18. 3. játszma: 2:4, 5:5, 7:8, 10:10, 16:10, 17:12, 20:13, 21:16, 24:17

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Sok gondolat kavarog most a fejemben. Voltak pozitív momentumai ennek a mérkőzésnek és jól megvalósított dolgok, de voltak fegyelmezetlenségből adódó hibák, amiknek nem örülök. Tudtuk, hogy a dánok erősek, s ennek tükrében a háromszettes vereség nem meglepetés, de ahogy ma a dánok játszottak, lett volna esélyünk egy szettet nyerni. Nyilván csak egy nagyon jó játékkal, ami a szettek elején meg is volt, viszont a közepén rendszerint jött egy olyan állás, ahol sok hibát elkövettünk és türelmetlenek voltunk. Ebben a meccsben sok maradt, úgyhogy van bennem hiányérzet.