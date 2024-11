Fordított a Brighton, sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a Manchester City

Negyedóra elteltével jutott el először ellenfele kapujáig a Manchester City, de a 20 éves Savinho kísérletét bravúrral hárította Bart Verbruggen. A 23. percben viszont már jött a vendéggól, akárcsak az előző helyzetnél, ismét Mateo Kovacic adott remek labdát, Erling Haaland lövésébe belekapott a kapus, de továbbpördült a labda, és a norvég csatár másodjára már a léc segítségével betalált. Lendületben maradtak a manchesteriek, ám Verbruggen több védést is bemutatott. Aztán kiszabadult a nyomás alól a Brighton, és eljutott helyzetekig is, azonban maradt a City-előny.

A szünet után is megmaradt a hazaiak lelkesedése, és Jack Hinshelwood fejesénél nagyot kellett védenie Edersonnak. Ezt követően is elég nyílt volt a mérkőzés, és a címvédő nem tudta lezárni a meccset, miközben Mitoma Kaoru előtt is adódott helyzet a másik oldalon, Joao Pedro pedig egyenesen ziccert rontott, de később egy kapu előtti kavarodásból egyenlített. Öt perccel később pedig a brazil gólpasszt adott, remek kiugratása után Matt O'Riley értékesítette ajtók-ablak helyzetét.

Nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a City, több lövést és fejest is eleresztett, de ezek nem találták el a kaput – sorozatban negyedszer kapott ki Pep Guardiola csapata (kétszer a bajnokságban, egy-egy alkalommal a BL-ben és a Ligakupában szenvedett vereséget). 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

Brighton & Hove Albion–Manchester City 2–1 (Joao Pedro 78., O'Riley 83., ill. Haaland 23.)

Brentford–AFC Bournemouth 3–2 (Wissa 27., 58., Damsgaard 50., ill. Evanilson 17., Kluivert 49.)

Crystal Palace–Fulham 0–2 (Smith Rowe 45+2., H. Wilson 83.)

Kiállítva: Kamada (76., Palace)

West Ham United–Everton 0–0

Wolverhampton–Southampton 2–0 (Sarabia 2., Cunha 51.)

Később

21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.00: Manchester United–Leicester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)

15.00: Tottenham Hotspur–Ipswich Town

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!