NB I: Paks–Zalaegerszeg

NB I

4. FORDULÓ

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 0–0 – élőben az NSO-n!

Paks, Paksi FC Stadion. V: Csonka

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ 2023-ban a Paks veretlen maradt a ZTE-vel szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), 2024-ben viszont megfordult a trend, és azóta 5-ből egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (3 iksz, 2 vereség). Márciusban úgy lett 1–1 a zalai találkozójuk, hogy Könyves Norbert találatát a kék-fehérek Krajcsovics Ábel révén a 81. percben egalizálták.

♦ Tizenháromszor csaptak össze úgy, hogy a tolnai zöld-fehérek voltak a házigazdák, ebből 6 találkozó zárult az atomvárosiak győzelmével. A ZTE csak 3-szor tudott nyerni, 2008-ban Pécsen 3–0-ra, Pakson pedig 2010-ben 2–1-re, majd tavaly februárban 1–3-ról fordítva 4–3-ra. Tavaly novemberben Várkonyi Bence 36. perces kiállítását követően hátrányból fordított a ZTE, végül Böde révén a 82. percben egyenlített a Paks (2–2).

♦ A Konferencialigától csütörtökön a Polisszja Zsitomir 2–1-es legyőzésével búcsúzó Paks szerezte a legtöbb gólt a bajnokságban (10), 20 éves középpályása, Horváth Kevin pedig – Gruber Zsomborral holtversenyben – vezeti a kanadai táblázatot (1 gól, 4 gólpassz).

♦ A Zalaegerszeg legutóbb ugyan 61 percig vezetett az ETO ellen, ám egy hajrában bekapott gól miatt ezúttal is be kellett érnie az egy ponttal (1–1), így már sorozatban a 8. bajnoki meccse zárult döntetlennel, ami új klubrekord.

♦ A Paks odahaza, a ZTE vendégként nem tudott győzni a legutóbbi 4 bajnoki mérkőzésén, ráadásul közben mindkét csapat 3-szor ikszelt, 1-szer pedig kikapott. A nyeretlenségi szériájuk előtt április első hétvégéjén a tolnaiak házigazdaként a Nyíregyházát, a zalaiak vendégként a Fehérvárt győzték le, egyaránt 2–0-ra.

