Kontrákkal intézte el a Pool az Aston Villát, s kihasználta a City botlását

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

LIVERPOOL–ASTON VILLA 2–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 292 néző. Vezette: Coote

LIVERPOOL: Kelleher – Alexander-Arnold (Bradley, 25.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister (Endo, 87.) – Szalah, C. Jones (Szoboszlai, 65.), L. Díaz – Núnez (Gakpo, 65.). Menedzser: Arne Slot

ASTON VILLA: E. Martínez – Konsa, Diego Carlos, P. Torres, Digne (Maatsen, 74.) – Amadou Onana (Kamara, 74.), Tielemans – Bailey (Philogene, 65.), M. Rogers, J. Ramsey (McGinn, 45+2.) – Watkins (Durán, 65.). Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Núnez (20.), Szalah (84.)

Nagy sansz adódott a Liverpool előtt, ugyanis szombat kora este a Manchester City kikapott a Brightontól, így az Aston Villa elleni győzelem esetén ötpontos előnyre tehetett szert a Mersey-parti csapat a címvédővel szemben. Irányított is a hazai együttes, és kihasználta az első igazi helyzetét. Vendégszöglet után kontrázott a Pool, Mohamed Szalahot lerántották, de Darwin Núnez elé került a labda, ő eltolta Emiliano Martínez mellett, és a kapuba lőtt. Bő tíz perc múlva gyakorlatilag ugyanezt játszották el a „vörösök”, a Villa szöglete utáni kontra végén azonban Núnez ezúttal a kapu fölé bombázott. Ezt követően a birminghamiek végre az ellenfél kapujára is veszélyesek tudtak lenni sarokrúgás után, ám Caoimhín Kelleher védte Amadou Onana és Diego Carlos fejesét is. Az első félidő krónikájához hozzátartozik, hogy mindkét csapatnak kényszerűségből kellett cserélnie, Trent Alexander-Arnold, valamint Jacob Ramsey sem tudta folytatni a mérkőzést.

Darwin Núnez kihasználta az első helyzetét (Fotó: Getty Images)

Fél perc telt el a második félidőből, amikor Morgan Rogers egyenlíthetett volna, de nagy helyzetben mellé lőtt, majd két perc múlva a másik oldalon Núnez fejelt kevéssel a jobb kapufa mellé. Jó iramban folytatódott tehát a találkozó, viszont a következő helyzetre várni kellett közel negyedórát, ami igazából egy távoli Núnez-lövés volt, ez azonban nem okozott gondot Martíneznek. Aztán a cseréknek is köszönhetően töredezettebbé vált a játék – a 65. percben beállt Szoboszlai Dominik is –, ez pedig nem segítette a vendégeket. Nem volt benne az Aston Villa futballjában a gól a hajrában, a Pool kontráiban viszont igen, és egyet ki is használt. A magyar válogatott csapatkapitánya indította Szalahot, aki elé szerencsésen pattant oda a labda, az egyiptomi ziccerbe került, és nem is hibázta el.

Caoimhín Kelleher védései is kellettek a Pool-győzelemhez (Fotó: Getty Images)

Összességében magabiztosan nyert a Liverpool, amelynek ellentámadásaival nem tudott mit kezdeni a minden sorozatot figyelembe véve egyhuzamban negyedik vereségét elszenvedő Aston Villa, és ez okozta a vesztét – öt pont az éllovas „vörösök” előnye a City előtt. 2–0



TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Brighton & Hove Albion–Manchester City 2–1 (Joao Pedro 78., O'Riley 83., ill. Haaland 23.)

Brentford–AFC Bournemouth 3–2 (Wissa 27., 58., Damsgaard 50., ill. Evanilson 17., Kluivert 49.)

Crystal Palace–Fulham 0–2 (Smith Rowe 45+2., H. Wilson 83.)

Kiállítva: Kamada (76., Palace)

West Ham United–Everton 0–0

Wolverhampton–Southampton 2–0 (Sarabia 2., Cunha 51.)

VASÁRNAP

15.00: Manchester United–Leicester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)

15.00: Tottenham Hotspur–Ipswich Town

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!