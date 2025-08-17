A regisztrációs problémák ellenére a Getafe győzelemmel rajtolt

A Getafe szűkös, 18 fős meccskerettel készült a bajnoki rajtra, többen a tartalékcsapatból kerültek fel, hogy ne legyen túlságosan foghíjas a kispad. Hiába érkezett kilenc új játékos is a nyáron, a klub közülük egyelőre csak két labdarúgót (Adrian Liso, Mario Martín) tudott regisztrálni a ligánál a pénzügyi fair play szigorú szabályai miatt. Ennek ellenére a madridi kiscsapat jól tartotta magát a Celta Vigo otthonában, bár az első félidő nagy részében a hazaiak irányítottak, gól viszont nem született.
A szünet után már igen, méghozzá vendégrészről – a Real Zaragozától kölcsönvett balszélső, Liso lőtt 10 méterről a bal alsóba Christantus Uche előkészítését követően. Nyomott a Celta, Iago Aspas többször is próbálkozott, de David Soria mindegyik lövését megfogta. Aztán a 72. percben a vendégek ismét elmentek egy kontrából, Ismael Bekhoucha indításával kilépett Uche, majd eltolta a labdát Ionut Radu mellett, és az üres kapuba passzolt. A második kapott gól után elég hitehagyottá vált a Celta, amely nem tudott megújulni, így vereséggel kezdte a szezont. 0–2
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Celta Vigo–Getafe 0–2 (Liso 47., Uche 72.)
Később
19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)
KEDDEN JÁTSSZÁK
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Mallorca–Barcelona 0–3 (Raphinha 7., Ferran Torres 23., Yamal 90+4.)
Kiállítva: Morlanes (33., Mallorca), Muriqi (39., Mallorca)
Alavés–Levante 2–1 (T. Martínez 36., Tenaglia 90+2., ill. Toljan 68.)
Valencia–Real Sociedad 1–1 (D. López 57., ill. Kubo 60.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Girona–Rayo Vallecano 1–3 (Roca 57., ill. De Frutos 18., Á. García 20., Palazón 45. – 11-esből)
Kiállítva: Gazzaniga (43., Girona)
Villarreal–Real Oviedo 2–0 (Etta Eyong 29., Gueye 36.)
Kiállítva: A. Reina (27., Real Oviedo)