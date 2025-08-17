A regisztrációs problémák ellenére a Getafe győzelemmel rajtolt

A Getafe szűkös, 18 fős meccskerettel készült a bajnoki rajtra, többen a tartalékcsapatból kerültek fel, hogy ne legyen túlságosan foghíjas a kispad. Hiába érkezett kilenc új játékos is a nyáron, a klub közülük egyelőre csak két labdarúgót (Adrian Liso, Mario Martín) tudott regisztrálni a ligánál a pénzügyi fair play szigorú szabályai miatt. Ennek ellenére a madridi kiscsapat jól tartotta magát a Celta Vigo otthonában, bár az első félidő nagy részében a hazaiak irányítottak, gól viszont nem született.

A szünet után már igen, méghozzá vendégrészről – a Real Zaragozától kölcsönvett balszélső, Liso lőtt 10 méterről a bal alsóba Christantus Uche előkészítését követően. Nyomott a Celta, Iago Aspas többször is próbálkozott, de David Soria mindegyik lövését megfogta. Aztán a 72. percben a vendégek ismét elmentek egy kontrából, Ismael Bekhoucha indításával kilépett Uche, majd eltolta a labdát Ionut Radu mellett, és az üres kapuba passzolt. A második kapott gól után elég hitehagyottá vált a Celta, amely nem tudott megújulni, így vereséggel kezdte a szezont. 0–2

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Celta Vigo–Getafe 0–2 (Liso 47., Uche 72.)

Később

19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

KEDDEN JÁTSSZÁK

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Mallorca–Barcelona 0–3 (Raphinha 7., Ferran Torres 23., Yamal 90+4.)

Kiállítva: Morlanes (33., Mallorca), Muriqi (39., Mallorca)

Alavés–Levante 2–1 (T. Martínez 36., Tenaglia 90+2., ill. Toljan 68.)

Valencia–Real Sociedad 1–1 (D. López 57., ill. Kubo 60.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Girona–Rayo Vallecano 1–3 (Roca 57., ill. De Frutos 18., Á. García 20., Palazón 45. – 11-esből)

Kiállítva: Gazzaniga (43., Girona)

Villarreal–Real Oviedo 2–0 (Etta Eyong 29., Gueye 36.)

Kiállítva: A. Reina (27., Real Oviedo)