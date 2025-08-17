Vízilabda: rajtol az U18-as fiúk Európa-bajnoksága Nagyváradon

Hétfőn a hollandok ellen kezdi meg szereplését a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a korosztály romániai Európa-bajnokságán. Az A jelű csoportban aztán a görögökkel és az olaszokkal is megmérkőzik a csapat a nagyváradi Ion Alexandrescu uszodában, amely 2012-ben a Bajnokok Ligája négyes döntőjének is otthonául szolgált.
A kimondottan a 2007-ben született játékosokra épülő válogatottnak ez lesz az első Európa-bajnoksága, nagyjából a kerettagok fele járt korábban korosztályos világeseményen az idősebbekkel. A gárdát az a Korényi Balázs vezeti, aki a tavalyi U18-as válogatottal világbajnoki címet szerzett az argentin fővárosban, Buenos Aires-ben.
Most hosszú felkészülésen van túl a csapat, így arra is volt idő, hogy két hétig csak az erőnléttel foglalkozzon a társaság. A válogatott járt edzőtáborban Szerbiában és Olaszországban is, több riválisról élesebb képet kapott, azonban például a csoportunkban szereplő hollandok vagy görögök játékereje továbbra is rejtély a mieink számára.
Ezzel együtt nem lehet kétséges, hogy
ez az U18-as válogatott is a legfényesebb érem megszerzésének reményében utazott el az Eb-re,
amelynek a lebonyolítása hasonló lesz az utóbbi időben megszokotthoz. Az előzetesen a legjobbak közé sorolt csapatok két kiemelt csoportban küzdenek, melyekből az első két helyezett automatikusan a negyeddöntőbe jut. A B csoportban Szerbia, Horvátország, Montenegró és Spanyolország küzd meg egymással. Fontos lesz tehát a formaidőzítés, hiszen a csoportkörben egyik kiemelt válogatott számára sem ér véget a kontinensviadal.
A hollandokkal hétfő délután háromtól, a görögökkel kedden, az olaszokkal szerdán ugyanúgy este fél nyolctól méri össze tudását a magyar együttes. A döntőt vasárnap rendezik
Ami a többi idei korosztályos világversenyt illeti, a Sike József által vezetett U20-as női válogatott szombaton ötödik lett a brazíliai világbajnokságán, a Nagy Sándor vezényelte U20-as férfiválogatott a negyedik helyen végzett a zágrábi vb-jén, a Mihók Attila irányította U16-os lányok bronz-, a Dabrowski Norbert edzette U16-os fiúk pedig ezüstérmesek lettek az isztambuli Eb-jükön.
Az U18-as fiúk nagyváradi Eb-je után a sort szeptemberben az U18-as lányok máltai kontinensviadala zárja.
