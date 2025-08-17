Vízilabda: rajtol az U18-as fiúk Európa-bajnoksága Nagyváradon

Hétfőn a hollandok ellen kezdi meg szereplését a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a korosztály romániai Európa-bajnokságán. Az A jelű csoportban aztán a görögökkel és az olaszokkal is megmérkőzik a csapat a nagyváradi Ion Alexandrescu uszodában, amely 2012-ben a Bajnokok Ligája négyes döntőjének is otthonául szolgált.

A kimondottan a 2007-ben született játékosokra épülő válogatottnak ez lesz az első Európa-bajnoksága, nagyjából a kerettagok fele járt korábban korosztályos világeseményen az idősebbekkel. A gárdát az a Korényi Balázs vezeti, aki a tavalyi U18-as válogatottal világbajnoki címet szerzett az argentin fővárosban, Buenos Aires-ben.

Most hosszú felkészülésen van túl a csapat, így arra is volt idő, hogy két hétig csak az erőnléttel foglalkozzon a társaság. A válogatott járt edzőtáborban Szerbiában és Olaszországban is, több riválisról élesebb képet kapott, azonban például a csoportunkban szereplő hollandok vagy görögök játékereje továbbra is rejtély a mieink számára.

Ezzel együtt nem lehet kétséges, hogy

ez az U18-as válogatott is a legfényesebb érem megszerzésének reményében utazott el az Eb-re,

amelynek a lebonyolítása hasonló lesz az utóbbi időben megszokotthoz. Az előzetesen a legjobbak közé sorolt csapatok két kiemelt csoportban küzdenek, melyekből az első két helyezett automatikusan a negyeddöntőbe jut. A B csoportban Szerbia, Horvátország, Montenegró és Spanyolország küzd meg egymással. Fontos lesz tehát a formaidőzítés, hiszen a csoportkörben egyik kiemelt válogatott számára sem ér véget a kontinensviadal.

Forrás: vlv.hu

A hollandokkal hétfő délután háromtól, a görögökkel kedden, az olaszokkal szerdán ugyanúgy este fél nyolctól méri össze tudását a magyar együttes. A döntőt vasárnap rendezik

Ami a többi idei korosztályos világversenyt illeti, a Sike József által vezetett U20-as női válogatott szombaton ötödik lett a brazíliai világbajnokságán, a Nagy Sándor vezényelte U20-as férfiválogatott a negyedik helyen végzett a zágrábi vb-jén, a Mihók Attila irányította U16-os lányok bronz-, a Dabrowski Norbert edzette U16-os fiúk pedig ezüstérmesek lettek az isztambuli Eb-jükön.

Az U18-as fiúk nagyváradi Eb-je után a sort szeptemberben az U18-as lányok máltai kontinensviadala zárja.

A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):



1. Dámosy Kristóf

2. Mohos Zsigmond

3. Divják Dejan

4. Csendes Roland

5. Cseh Maxim (csk.)

6. Kiss Csanád

7. Paján Bátor

8. Benedek Mór

9. Rabb Benedek

10. Imre Kolos

11. Fiedler Bence

12. Monostori Samu

13. Horváth Levente (kapus)

14. Bella Csanád

15. Jámbor Csaba

(Kiemelt kép forrása: vlv.hu)