Galló éjszakája Klubja, a KooKoo méltóképpen szeretne megemlékezni Galló Vilmos nem mindennapi teljesítményéről, ezért a november 27-i HPK elleni hazai mérkőzésre különböző különleges akciókkal készül. Külön erre az estére kiad 160 (ennyi ponttal lett a csapat legeredményesebb játékosa a magyar csatár) meccsbelépőt 16 euróért, a párharc előtt hivatalosan is köszöntik Gallót, az este folyamán pedig mindenféle, a rekorddöntéshez kapcsolódó tematikájú, fix árú terméket lehet majd venni a helyszínen, a jégcsarnok bárjában pedig a „Magyar Hurrikán” elnevezésű italt szolgálják fel.

– A finn első osztályú KooKoo valaha volt legeredményesebb játékosa lett. Tudott róla, hogy közelít ehhez a rekordhoz?

– Igen, sőt, már az előző idényben is figyeltem rá – mondta a Nemzeti Sportnak Galló Vilmos, a KooKoo pontrekordere. – Akkor még nem jött össze, szóval reméltem, hogy ebben az évadban azért elérem ezt a mérföldkövet, hiszen már csak öt pont kellett hozzá. Talán túlságosan is akartam, és emiatt döcögősebben indult az idény, mint általában. Frusztráló volt, remélem, innentől már gyorsabban jönnek majd a pontok, de nagyon büszke vagyok rá, hogy megdöntöttem a rekordot, nem sok magyarnak sikerül hasonlót elérnie, főleg külföldön.

– Hogyan emlékezett meg a csapat és a szurkolók a csúcsdöntésről?

– Készült egy póló, amely a mérkőzés után ott fogadott a helyemen, meccs alatt pedig, közvetlenül a pontom után bejátszottak egy videót rólam, ami nagyon tetszett a szurkolóknak, illetve van egy dalom, amit elkezdett énekelni a közönség, a találkozó után pedig kihívtak a jégre, és ott is éltettek. A szurkolók szeretik, ahogy játszom, már Timrában és Linköpingben is volt saját dalom. Valamiért megragadok az emberekben, és szeretnek kiemelni a többiek közül. Sőt, még egy zászlóm is van, amit szoktak lengetni. Péntekre terveznek nagyobb ünnepséget, hiszen Finnországban a hoki szinte vallás, szeretnek itt a hasonló teljesítményekről méltó módon megemlékezni. Sokévnyi munka gyümölcse érett most be, és örülök, hogy valamit vissza tudtam adni a KooKoonak, megháláltam a bizalmát. Jó érzés, hogy a csapat történetének meghatározó alakja lettem, most már arra törekszem, nehogy valaki ellopja tőlem a rekordot, ezért is akarok minél több pontot szerezni.

– Van erre esély a közeli jövőben? Van közvetlen üldözője?

– Egyelőre nincs, viccelődtünk is a csapattársakkal, hogy valószínűleg egy darabig élni fog a rekord, hiszen a KooKoo kisebb csapat, amikor valakinek nagyon jól megy, általában valamelyik nagyobb együttes lecsap rá. Így is formálták a klub arculatát, leginkább játékosok fejlesztésére és továbbadására törekszenek.

Galló Vilmos (balra) ötödik idényét kezdte el a KooKooban (Fotó: Imago)

– Mi fogta meg egy ilyen profilú csapatnál, amiért ilyen sokáig kitart mellette?

– Először huszonhárom éves koromban kerültem a KooKoohoz, és annyira megtetszett, ahogy a légiósokkal bántak, hogy végig a fejemben volt, ha egyszer Svédországból visszatérek Finnországba, szeretnék újra a csapat játékosa lenni. Miután az előző klubomban lejárt a szerződésem, nagyon hamar megkerestek, hogy játsszak újra náluk. Akkor úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy elfogadjuk az ajánlatot, és visszaköltözünk. Ráadásul a korábbi itteni időszakomban a koronavírus éppen egy olyan idénynek vetett véget, amelyben nagyon jól teljesítettünk, a végső győzelemre esélyesek voltunk, szerettem volna megpróbálni újra sikereket elérni itt, Kouvolában. Az előző kiírásban másodikok lettünk, az egy ilyen kis költségvetésű csapattól óriási eredmény, de az i-re még nem került fel a pont.

– A második helynek a Bajnokok Ligája-indulás lett a hozadéka, de ebben az idényben egyelőre nem jönnek a győzelmek, a KooKoo utolsó a tabellán. Mi történt a nyáron? Esetleg a kettős terhelés okozta a forma­hanyatlást?

– Nem veszítettünk sok játékost a nyáron, de akiket igen, ők meghatározók voltak, különösen a védelmünkben. Abból is adódik a legtöbb gondunk az idényben, hogy túl sok időt kényszerülünk a saját kapunk előterében tölteni, nem tudunk onnan kijönni. Biztos benne van a BL-szereplés is meg az, hogy ebben az évadban három csapat esik ki a Liigából, így nagyobb rajtunk a nyomás. Senki sem számított arra, hogy az előző idény döntőbe jutása után ennyire rosszul kezdünk, tíz meccs után edzőt is cserélt a csapat, azóta jobban játszunk, kezd jól kinézni a hokink, remélhetőleg hamarosan felzárkózunk. Még rengeteg meccsünk van, de el kell kezdenünk pontokat szerezni.