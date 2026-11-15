Négygólos hátrányból felállva, szétlövéssel nyert a Jets az NHL-ben – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.11.15. 11:29
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Nagy meccset húzott be a Winnipeg Jets (Fotó: Getty Images)
Címkék
NHL New Jersey Devils Minnesota Wild Winnipeg Jets New York Islanders NHL-alapszakasz
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) magyar idő szerint vasárnapi játéknapján 14 mérkőzést rendeztek. Szétlövés után nyert a Winnipeg és a San Jose, hat gólt szerzett a Minnesota és a New York, míg hetet vágott a New Jersey.

Idén már másodszorra állt fel négygólos hátrányból a Jets. A Chicago az első harmadban háromszor is betalált, aztán a második harmad közepén Frank Nazar emberelőnyből növelte a Blackhawks előnyét. A Winnipeg aztán öt perc játékidő alatt három gólt szerzett, majd a hajrában Gabriel Vilardi egyenlített ki. A szétlövés után a Jets szerezte meg a győzelmet, ami sorozatban a hetedik volt a kanadai csapatnak.

Szétlövés után nyert sokgólos mérkőzést a San Jose Sharks.

Idegenben hat gólig jutva aratott győzelmet a New York Islanders és a Minnesota Wild is.

A New Jersey Devils hét találatot szerezve aratott győzelmet Washingtonban. Jesper Boqvist, Connor Brown, Lenni Hameenaho és Luke Hughes is három pontot szerzett.

Jamie Benn megszerezte ezredik pontját az NHL-ben, a Dallas Stars pedig 2–0-ra nyert hazai jégen a Buffalo ellen.

NHL, ALAPSZAKASZ
Carolina Hurricanes–Seattle Kraken 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)
Chicago Blackhawks–Winnipeg Jets 4–5 (3–0, 1–2, 0–2, 0–0, 1–2) – szétlövés után
Boston Bruins–Minnesota Wild 2–6 (0–1, 1–3, 1–2)
Columbus Blue Jackets–Philadelphia Flyers 3–4 (2–1, 1–2, 0–1)
Montreal Canadiens–Colorado Avalanche 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)
Pittsburgh Penguins–Ottawa Senators 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)
St. Louis Blues–Florida Panthers 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)
Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
Toronto Maple Leafs–Edmonton Oilers 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
Washington Capitals–New Jersey Devils 4–7 (3–2, 0–2, 1–3)
Dallas Stars–Buffalo Sabres 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
Utah Mammouth–San Jose Sharks 5–6 (3–1, 1–2, 1–2, 0–0, 1–2) – szétlövés után
Anaheim Ducks–New York Islanders 2–6 (0–1, 2–4, 0–1)
Los Angeles Kings–Calgary Flames 2–3 (0–0, 0–1, 2–2)

 

NHL New Jersey Devils Minnesota Wild Winnipeg Jets New York Islanders NHL-alapszakasz
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