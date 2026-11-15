Négygólos hátrányból felállva, szétlövéssel nyert a Jets az NHL-ben – videó

Idén már másodszorra állt fel négygólos hátrányból a Jets. A Chicago az első harmadban háromszor is betalált, aztán a második harmad közepén Frank Nazar emberelőnyből növelte a Blackhawks előnyét. A Winnipeg aztán öt perc játékidő alatt három gólt szerzett, majd a hajrában Gabriel Vilardi egyenlített ki. A szétlövés után a Jets szerezte meg a győzelmet, ami sorozatban a hetedik volt a kanadai csapatnak.

Szétlövés után nyert sokgólos mérkőzést a San Jose Sharks.

Idegenben hat gólig jutva aratott győzelmet a New York Islanders és a Minnesota Wild is.

A New Jersey Devils hét találatot szerezve aratott győzelmet Washingtonban. Jesper Boqvist, Connor Brown, Lenni Hameenaho és Luke Hughes is három pontot szerzett.

Jamie Benn megszerezte ezredik pontját az NHL-ben, a Dallas Stars pedig 2–0-ra nyert hazai jégen a Buffalo ellen.

THERE IT IS 👏 All the @DallasStars pour off the bench for Jamie Benn! https://t.co/nzly9b4LI6 — NHL (@NHL) November 15, 2026

NHL, ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–Seattle Kraken 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Chicago Blackhawks–Winnipeg Jets 4–5 (3–0, 1–2, 0–2, 0–0, 1–2) – szétlövés után

Boston Bruins–Minnesota Wild 2–6 (0–1, 1–3, 1–2)

Columbus Blue Jackets–Philadelphia Flyers 3–4 (2–1, 1–2, 0–1)

Montreal Canadiens–Colorado Avalanche 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

Pittsburgh Penguins–Ottawa Senators 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

St. Louis Blues–Florida Panthers 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Toronto Maple Leafs–Edmonton Oilers 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Washington Capitals–New Jersey Devils 4–7 (3–2, 0–2, 1–3)

Dallas Stars–Buffalo Sabres 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Utah Mammouth–San Jose Sharks 5–6 (3–1, 1–2, 1–2, 0–0, 1–2) – szétlövés után

Anaheim Ducks–New York Islanders 2–6 (0–1, 2–4, 0–1)

Los Angeles Kings–Calgary Flames 2–3 (0–0, 0–1, 2–2)