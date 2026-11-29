Jayson Tatum odalép, Jaylen Brown a labdát pörgeti az ujja hegyén. Egy érintés a karon, egy másik a mellkason, de Brown nem fogadja Tatum üdvözlését, rá se hederít.

Nagy rangadó készülődött pár hete az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA), két szomszédvár, két keleti trónkövetelő, a Philadelphia 76ers és a Boston Celtics idénybeli első egymás elleni meccse. De az eredményre már alig emlékszik valaki, mert a mérkőzés előtti jelenetsor minden mást háttérbe szorított: két ember találkozott, akik kilenc éven át ugyanazért a csapatért, a Bostonért játszottak, de az elmaradt pacsi uralta a beszédtémát. Brown utóbb azt mondja: „Őszintén szólva, nem is figyeltem.” A kamerák korában azonban néha éppen az a leghangosabb üzenet, amikor valaki nem vesz tudomást a másikról.

Könnyű volna ráütni a jelenetre az örök pecsétet: két dudás nem fér meg egy csárdában. Csakhogy Brown és Tatum már bizonyította az ellenkezőjét is. Együtt lettek NBA-bajnokok 2024-ben. A csárda tehát elég nagy volt. Legalábbis addig, amíg ugyanaz a zene szólt, és nem az volt a kérdés, kinek jár a nagyobb taps.

A szakítás közvetlen előzménye, hogy a Boston a nyáron Philadelphiába cserélte el Brownt. Tatum azt állította, őt ugyanúgy váratlanul érte az üzlet, mint a külvilágot. Brown egy hazugságra utaló sapkás emojival reagált, majd odaszúrt: egykori társának remek a PR-csapata. A sértődés oka világos: Brown kételkedik Tatum „ártatlanságában”. Pedig nincs bizonyítva, hogy valóban Tatum intézte volna el a távozását. Mindenesetre köztudott volt, hogy a két szupersztár nem eszik egymás tenyeréből. Tatum a franchise arca, de a bajnoki címnél Brownt jutalmazták a döntő MVP-je címmel, majd Tatum 2025-ös Achilles-sérülése után Brown egyedül vitte a hátán a csapatot. A CNN elemzése már akkor lehetséges feszültségforrásként említi, vajon akar-e még visszalépni Tatum a második számú sztár szerepébe?

A nagy párosok válságában nem feltétlenül a közös munka válik először lehetetlenné, hanem a másik szándékainak jóhiszemű értelmezése. Ismerünk sok példát a sporttörténelemből. A magyar futballban Albert Flórián, a Császár és a helyét kereső zseni, Varga Zoltán történetét sem lehet elintézni azzal, hogy két kivételes futballista ugyanarra a trónra vágyott. Varga úgy érezte, Albert kivételezett, a környezet más mércével méri őket. Az ő történetükben még az alapállításban sincs egyetértés. Albert 2010-ben azt mondta: „Nekem soha, semmilyen problémám nem volt Zolival”, a két dudás narratívát pedig felfújtnak tartotta. Ami az egyik embernek elviselhetetlen mellőzés, az a másik emlékezetében talán nem is konfliktus. A sértettséghez nem kell két egyformán sértett ember. Elég egy és egy másik, aki nem érti, mi a baj.

Kérdés, hogy mit tehet egy edző, ha két kulcsjátékosa között ilyen kibékíthetetlen ellentét alakul ki? Milyen eszköz van a kezében, és mi ilyenkor a jó megoldás? Lakat T. Károly, a Fradi-edzőlegenda sportújságíró fia szerint édesapja pályafutása egyik legnehezebb feladatának nevezte Albert és Varga viszonyának harmonizálását. A közös munka mégis két bajnoki címet és egy VVK-döntőt hozott az edzőnek és csapatának. Vagyis a személyes harmónia hiánya nem zárta ki a szakmai együttműködést. Az edző feladata nem az volt, hogy barátságot „rendeljen el”, hanem hogy a két tehetségből ne egymást kioltó, hanem egymást erősítő teljesítmény legyen.

Még egy fokkal nehezebb helyzet, amikor a két „dudás” nem két játékos, hanem egy sztáredző és az ő sztárjátékosa. Erre is egy friss példa az amerikai sportból: Mike McCarthy vezetőedző és Aaron Rodgers irányító 15 éve még együtt nyert Super Bowlt a Green Bay Packersben, ezt az idényt már mindketten a Pittsburgh Steelersben kezdték, de ezúttal nem fértek meg egymással. Két rossz meccs után az edző kispadra ültette a veterán játékost, aki erre bement egy éjszakai show-műsorba, ahol kiteregette a szennyest. Elmondta, hogy az edző gyakran elalszik a stábértekezleteken, és keddenként még nem szokta visszanézni a vasárnapi meccset. A játékost másnap kirúgták. De ott van korábbról Bill Belichick és Tom Brady esete is: hat Super Bowlt nyertek együtt a New England Patriotsszal, mielőtt 2020-ban elváltak az útjaik. Két évtizeden át tökéletes edző–irányító párost alkottak, de környezetük beszámolói szerint alapvetően mindketten maguknak vindikálták a legnagyobb szerepet a közös sikerekben, és menthetetlen volt a kapcsolatuk.

Kié a győzelem? Jerry Jones és Jimmy Johnson szakításának oka – még leplezetlenebbül – az elismerés. Ez már egy újabb szintlépés: a tulajdonos volt féltékeny a vezetőedzőre két egymást követő Super Bowl-győzelem után. A hierarchia ezen fokán már tényleg nincs senki, aki elrendezhetne egy ilyen konfliktust. A Dallas Cowboys győzelmi mámorban úszó tulajdonosa azt mondta újságíróknak 1994-ben, hogy ezzel a csapattal „ötszáz másik edző” is nyerhetett volna. Ennél kevés dolog lehet sértőbb annak, aki éppen az életművét látja a közös sikerben. A győzelem ilyenkor furcsa módon nem összeköt, hanem felosztandó vagyonná válik. Johnson csak 2023 végén került be a Cowboys dicsőségkörébe, a Ring of Honorba. Ekkor mondta: „Szerintem túl vagyunk azon, hogy kié az érdem. Mi ketten együtt történelmet írtunk.” Csaknem harminc év kellett egy mondathoz, amelynek idejében talán nagyobb haszna lett volna.

Hogyan előzhetők meg az ilyen helyzetek? Leginkább úgy, hogy még a sértődés megkövesedése előtt tisztázni kell a szerepeket és a döntési jogokat. Ezek kellemetlen beszélgetések – de az elmaradásuk rendszerint még kellemetlenebb. És van helyzet, amikor a különválás a tisztességesebb megoldás. De a közös múlt értékét nem kell utólag eltörölni ahhoz, hogy külön lehessen folytatni. Nem feltétlenül kell eljutni oda, mint Brown, hogy már nem is fogadja volt csapattársa köszönését.

Ha van tanulság, szerintem nem is az, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában. Hanem az, hogy nem elég helyet adni nekik: meg kell egyezniük abban is, mikor ki viszi a dallamot. A közös sikerhez nem feltétlenül kell szeretni egymást. A másik nélkülözhetetlenségét viszont időben el kell ismerni.

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