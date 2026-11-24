Ma már legendás, elhíresült történetekként kerülnek elő a vízparti beszélgetések során azok az esetek, amelyekben a keménykezűségükről ismert edzők a sportág „lenyomataiként” szerepelnek. Gyakran maguk a korábbi bajnokok vallják azt, hogy a sikerhez vezető úton szükségszerű volt az autokratikus rendszer, kellett olykor az erősebb hangnem, az edzéseken megélt torokszorító feszültség ahhoz, hogy az adott pillanatban, az idény legfontosabb versenyén a maximumot tudja kihozni magából az ember.

A „kritikus él az életre is nevelt, s amúgy is teher alatt nőtt a pálma” – szól sokszor egy legyintés mellett a nosztalgikus magyarázat, de maguk az érintettek is pontosan tudják: a mai világ keretei közé az ehhez hasonló nevelési módszerek – hatékonyság ide vagy oda – már nem illeszthetőek be, a versenyző számára nem szolgálhat lelki megnyugtatásként, az edzőnek pedig nem adhat fedezéket az efféle narratíva.

Más világot élünk – szerencsére!

Igaz, a régi szemlélet alapján ma mondhatjuk azt is, hogy „vattába csomagoljuk” gyermekeinket, s meglehet, eközben át is esünk a ló túloldalára, hiszen túlzott féltéssel, „helikopterszülőként” avatkozunk be olyan hierarchikusan felépült sportközösségi rendszerekbe, amelyekben elviekben a mindennapokban nem lenne helye a szülőnek.

Ideális esetben nincs is szükség a szigorú szülői kontrollra. Az ideális eset összetevője pedig a biztonságos sportkörnyezet, a megfelelő kommunikáció, a transzparencia, az információ­áramlás, a visszacsatolás és ezek eredményeként a bizalom.

Ahogyan a vele készített interjúban Csipes Tamara is fogalmaz: szükségszerű edukálni napjaink edzői garnitúráját. Minden sportágban! A mai edzőknek kiemelten fontos tudniuk, hogyan szólhatnak a tanítványaikhoz, hogy biztosítsák a fegyelmet, fenntartsák a figyelmet, határt szabjanak, és mindezt úgy, hogy lelki sérüléset ne okozzanak! Fontos megtanulni azt is, hogyan érinthetik meg versenyzőiket egy elem, a technika, a mozdulatsor gyakorlásánál, hogy még a gyanú árnyéka se vetüljön rájuk – sem a fizikai, sem a szexuális bántalmazásé. Az edukáció, a megtanulható következetesség és határtartás nemcsak megfelelő eszköz, hanem védelmi pajzs is a kezükben, hiszen ahogy a gyerek, félreértés esetén az edző is kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe.

Érzékeny világot élünk, amelyben kulcskifejezés a „zéró tolerancia”.

A működő védelmi és jelzőrendszerek alapja pedig az edukáció, a tájékoztatás és a megelőzés.