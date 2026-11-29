A Brooklyn Nets sokáig magabiztosan vezetett, végül azonban csak 118–116-ra győzött a Charlotte Hornets vendégeként. A 28 pontot szerző Julius Randle és a 23-at dobó Michael Porter Jr. vezette együttes az első félidőben már 27 pontos előnyben is volt, a nagyszünetben 73–50-re vezetett. A Charlotte a 37 pontig jutó Coby White és Naz Reid (27) vezérletével fokozatosan dolgozta le a hátrányát, az utolsó másodpercekben pedig a győzelemre is volt esélye, ám White utolsó támadásánál már nem sikerült dobóhelyzetet kialakítania. A Nets megőrizte minimális előnyét, a Hornets sorozatban a hetedik vereségét szenvedte el.

51 FROM RANDLE & MPJ, NETS WIN IN CHARLOTTE! Julius Randle: 28 PTS (10-17 FGM), 6 REB, 3 3PM Michael Porter Jr.: 23 PTS (7-12 FGM), 7 REB, 4 3PM https://t.co/xXui1n7trC — NBA (@NBA) November 29, 2026

A Milwaukee Bucks hazai pályán 119–111-re legyőzte a címvédő Oklahoma City Thundert, amely sorozatban negyedik vereségét könyvelte el. A hazaiaknál Kel'el Ware pályafutása egyik legjobb teljesítményét nyújtotta: 30 ponttal és 13 lepattanóval zárt, Ryan Rollins pedig 28 ponttal járult hozzá a sikerhez. A vendégeknél Shai Gilgeous-Alexander 31 pontig és nyolc gólpasszig jutott, Ajay Mitchell 24 pontot szerzett, ám ezúttal nem tudták megakadályozni a Milwaukee fordítását. A Bucks a harmadik negyedben vette át az irányítást, és végül nyolcpontos győzelmet aratott.

Kel'el Ware delivered his HIGHEST scoring night of his career to power the Bucks to the win! 🦌 30 PTS (career-high) 🦌 13 REB https://t.co/yzvhultohb — NBA (@NBA) November 29, 2026

A Chicago Bulls izgalmas mérkőzésen, 108–107-re múlta felül az Indiana Pacerst. A hazaiak a harmadik negyed végén még 84–78-as hátrányban voltak, a vendégek pedig az első félidőben 17 ponttal is vezettek. A Bulls a záró játékrészben azonban fordított, a hajrában pedig Matas Buzelis vált főszereplővé: 22 ponttal zárt, és 55.1 másodperccel a dudaszó előtt egy közeli dobással megszerezte a vezetést csapatának. A fiatal játékos a túloldalon Aaron Nesmith dobását is blokkolta, így a Chicago sorozatban harmadik győzelmét aratta. A Pacersnél Nesmith és Kelly Oubre Jr. egyaránt 19 pontig jutott.

Down 1. Under a minute to go. With the ball in his hands... BUZELIS ANSWERS THE CALL IN CRUNCH TIME. BULLS WIN AT HOME. https://t.co/5cQJHi0NV8 — NBA (@NBA) November 29, 2026

A Houston Rockets kiütéses, 131–93-as győzelmet aratott a tartalékosan felálló Philadelphia 76ers felett. A texasiaknál Alperen Sengün 21, Amen Thompson 20 ponttal vette ki a részét a sikerből, a csapat pedig már az első félidőben 62–50-es előnyre tett szert, majd a negyedik negyedben tovább növelte a különbséget. A Philadelphia három meghatározó játékosát, LeBron Jamest, Joel Embiidet és Jaylen Brownt is nélkülözte, így Tyrese Maxey 17 ponttal volt a legeredményesebb. A Rockets a fölényes sikerrel az idénybeli huszadik mérkőzésén a tizenötödik győzelmét szerezte meg.

KD CRAFTY CROSS. KD TWO-HAND JAM 💪 Watch 76ers/Rockets on NBA TV! https://t.co/L8KxcgqLmD — NBA (@NBA) November 29, 2026

Az Orlando Magic 116–91-re verte meg a Washington Wizardsot. A floridaiak már a nagyszünetben harminc ponttal, 68–38-ra vezettek, a második negyedet 38–17-re nyerték meg. Franz Wagner 23 ponttal, Tristan da Silva 22-vel járult hozzá a sikerhez, utóbbi hat hárompontost is elsüllyesztett. Jevon Carter szintén remekelt, a mérkőzés első félidejében mind a hat mezőnykísérletét értékesítette, köztük öt triplát, így 17 ponttal zárt. A Washington legjobbja a 19 pontos Trae Young volt, de az Anthony Davist betegség miatt nélkülöző fővárosiak nem tudták megakadályozni az Orlando fölényes sikerét.

AJ DYBANTSA RACK ATTACK 💥 https://t.co/HIpZ1R8l77 — NBA (@NBA) November 28, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Washington Wizards–Orlando Magic 91–116 (21–30, 17–38, 30–27, 23–21)

Charlotte Hornets–Brooklyn Nets 116–118 (21–39, 29–34, 38–23, 28–22)

Chicago Bulls–Indiana Pacers 108–107 (21–32, 29–26, 28–26, 30–23)

Milwaukee Bucks–Oklahoma City Thunder 119–111 (27–26, 31–38, 34–18, 27–29)

Houston Rockets–Philadelphia 76ers 131–93 (36–26, 26–24, 31–25, 38–18)

