A New England Patriots előző fordulóbeli vereségét követően még pislákol a remény a Houston Texans rájátszása kapcsán. A négy vereséggel nyitó texasiak az elmúlt héten fontos meccset buktak el a Cleveland Browns ellen, amely így már három győzelemmel jobban állt, mint a Houston. CJ Stroudék azonban a csütörtök esti találkozón javítottak.

A Colts az első drive-ja végén mezőnygólt ért el, de ez volt az egyetlen pontszerzése. Ezt követően a vendégek két FG-t is kihagytak, továbbá Daniel Jonesnak eladott labdája is volt. A houstoni védelem ezen felül egy safetyt is kiharcolt három 3&out mellett. Az Indianapolis legutóbb 2024 novemberében nem szerzett touchdownt, ezen a meccsen hozta össze a legkevesebb futott (38) és legkevesebb összesített (167) yardot az idényben.

A Texans az első három negyedben egyaránt szerzett egy touchdownt, így nagyon simán nyert. CJ Stroudnak ugyan volt egy eladott labdája, de 27 átadásából 21 célba talált 194 yardért és három touchdownért. A Houston irányítójának ez volt sorozatban a harmadik meccse, amikor legalább három TD-t dobott, legutóbbi öt találkozójából négyszer sikerült elérnie ezt. Nico Collins, Kayshon Boutte és az újonc Marlin Klein is szerzett egy elkapott hatpontost, míg David Montgomery 107 yardot tett meg a földön.

A hazai védelemből Will Andersont lehet kiemelni, aki a safetyt jelentő sacket szerezte. Ő vezeti a ligát sackek (11.5) és negatív yardos szerelések (17) tekintetében is. A Houston tehát nagyon magabiztosan hozta a kötelezőt és 4–6-ra javította a mérlegét. Ennek ellenére az NFL oldala szerint így is csak 27 százalékos esélye van a rájátszás elérésére.

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Péntek

Houston Texans–Indianapolis Colts 26–3 (7–3, 10–0, 9–0, 0–0)

Vasárnap

19.00: Buffalo Bills–Miami Dolphins

19.00: Carolina Panthers–Baltimore Ravens

19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints

19.00: Dallas Cowboys–Tennessee Titans

19.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals

19.00: Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers

22.05: Los Angeles Chargers–New York Jets

22.25: Denver Broncos–Las Vegas Raiders

22.25: New York Giants–Jacksonville Jaguars (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots, Seattle Seahawks