NHL: egy meccs, két gyorsasági rekord – az egyik nagy győzelmet ért a Montrealnak

Montreal–Utah 5–4. Az első két gólt a Utah ütötte, majd a folytatásban további két alkalommal is megszerezte a vezetést, nyernie mégsem sikerült: az eredmény után addig csak futó hazaiak a hosszabbítás első percében berámolt góllal megnyerték a meccset. Az utolsó szót „természetesen” Cole Caufield mondta ki: ez már a 11. gólja volt az idényben, ám ennél is különlegesebb, hogy NHL-karrierje során már a 15. gólját ütötte a ráadásban. Ehhez a terméshez 384 alapszakaszi mérkőzésre volt szüksége, messze ő a ligatörténelem leggyorsabbja ebben a műfajban – az eddigi rekorder, Connor McDavid 559 meccsen jutott el 15 OT-gólig. Megdőlt egy másik gyorsasági csúcs is: az idényben szintén 11 gólnál járó utah-i Logan Cooley NHL-karrierje ötödik mesterhármasát könyvelte el, és két meccsel megelőzte az eddigi leggyorsabb játékost, a legendás Alekszandr Ovecskint, akinek 230 alapszakaszi mérkőzés kellett öt triplához.

GOAL CAUFIELD STRIKES AGAIN 🔵⚪🔴 That's his 15th career @Energizer OT winner!! https://t.co/CzsaZYHSJR — NHL (@NHL) November 6, 2026

Logan Cooley Hat Trick Against Montreal Canadiens https://t.co/0j8SAD3JPF — Hockey Performances (@PerformancesNHL) November 6, 2026

Pavel Zacha két góllal járult hozzá a Boston sorozatban harmadik győzelméhez, ugyancsak kettőt ütött az anaheimi Beckett Sennecke, akinek csapata annak ellenére legyűrte az Edmontont, hogy annak soraiban Connor McDavid négy pontot gyűjtött (egy gól, három assziszt).

Bár négyszer is a kapujába találtak, Connor Hellebuyck a negyedik meccsén is veretlen maradt a New Jersey Devils színeiben (28 lövést védett) – a győztes gólt Jesper Bratt ütötte a hosszabbításban. Szintén a ráadásban vívta ki egymás utáni harmadik győzelmét a Nashville, Steven Stamkos vágta be az utolsó gólt.

STEVEN STAMKOS IS THE HERO‼️ He nets the @Energizer overtime winner! https://t.co/BtJjD6UlyR — NHL (@NHL) November 6, 2026

NHL, ALAPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–Dallas Stars 2–1, szétlövéssel

Detroit Red Wings–Vegas Golden Knights 1–2

Montreal Canadiens–Utah Mammoth 5–4, h. u.

New Jersey Devils–St. Louis Blues 5–4, h. u.

New York Islanders–Carolina Hurricanes 3–5

New York Rangers–Philadelphia Flyers 3–2

Pittsburgh Penguins–Boston Bruins 2–6

Tampa Bay Lightning–Chicago Blackhawks 4–1

Winnipeg Jets–Vancouver Canucks 6–2

Edmonton Oilers–Anaheim Ducks 4–5

Colorado Avalanche–Nashville Predators 2–3, h. u.