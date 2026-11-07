NHL: a San Jose Sharksnak sem volt ellenszere Kaprizovra

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.07. 07:59
Kirill Kaprizov (jobbra) a gólja mellett három gólpasszt is jegyzett (Fotó: Getty Images)
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NHL Kirill Kaprizov Minnesota Wild
Három mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) pénteki játéknapján.

Kirill Kaprizov sorozatban a hetedik mérkőzésén iratkozott fel a kanadai táblázatra: a Minnesota orosz hokisa remekelt a San Jose Sharks ellen, gólja mellett három asszisztot is jegyzett.

Kaprizov már 16 gólnál jár a bajnokságban, így vezeti a góllövőlistát, kettővel van az edmontoni Leon Draisaitl előtt. Az orosz játékos mellett a Minnesota is jó formában van, hiszen sorozatban a harmadik mérkőzését nyerte meg, és az utolsó hét NHL-meccset számítva hat sikernél jár.

Bár az első negyed után 3–1-re vezetett a Calgary, a Flames több gólt már nem szerzett, így az Anaheim fordított. A Ducks így három győzelemmel zárta a kanadai túráját, hiszen korábban a Vancouvert és az Edmontont is legyőzte 5–4-re.

Josh Norris két gólt ütött, míg Owen Power három gólpasszt jegyzett a Buffalóban, amely a Columbus ellen ünnepelhetett győzelmet.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Columbus Blue Jackets 5–2
Calgary Flames–Anaheim Ducks 3–5
Minnesota Wild–San Jose Sharks 4–1

 

 

NHL Kirill Kaprizov Minnesota Wild
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