Nemzeti Sportrádió

NHL: hatalmas fordítás Torontóban, szintén pazar talpra állás Buffalóban

K. Zs.K. Zs.
2026.10.07. 10:10
A torontói Auston Matthews és a hosszabbításban ütött győztes gólt eufóriája (Fotó: Getty Images)
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NHL Toronto Maple Leafs Detroit Red Wings
A Toronto Maple Leafs háromgólos, a Buffalo Sabres kétgólos hátrányt ledolgozva harcolta ki a hosszabbítást, majd abban a győzelmet az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) magyar idő szerint szerda hajnali programjában. Az Ottawa Senators és a Minnesota Wild elszenvedte első vereségét, így már csak az ezúttal pihenő Anaheim Ducks (2, 0) és Colorado Avalanche (2, 0) veretlen a mezőnyben.

Steven Stamkos és Nils Höglander két-két góljára építve a Nashville 3–0-ra, majd 4–2-re vezetett, de a Toronto visszakapaszkodott, és a hosszabbításban ki is harcolta az 5–4-es győzelmet. A hazaiak hőse Auston Matthews volt, aki három gól előkészítésében játszott szerepet, majd a ráadás vége előtt 14 másodperccel a hálóba lőve eldöntötte a meccset. Gavin McKenna, az idei draft első választottja beütötte NHL-karrierje első gólját, és volt egy asszisztja is – a 18 éves torontói csatárnak ez volt az első többpontos mérkőzése.

 



Rosszul állt a Buffalo szénája is, két harmad után két góllal vezetett a vendég Minnesota, ám itt is jött a fordulat: Owen Power egy assziszttal kivette részét a felzárkózásból is, majd 37.4 másodperccel a hosszabbítás lejárta előtt 3–2-es győzelemhez segítette csapatát.

 



Dylan Larkin, a Detroit korábbi kapitánya nem részesült ünnepi fogadtatásban, a közönség nem bocsátotta meg, hogy távozni akart a csapattól, aztán a végén mégis megkapta a tapsot: idénye első meccsén egy-egy góllal és gólpasszal (valamint némi bunyóval) járult hozzá az Ottawa elleni 5–3-as sikerhez, a Red Wings idénybeli első győzelméhez.

 



Bár végül háromgólosra hízott a különbség, szoros volt a New York-i derbi: az Islanders kétgólos hátrányból még egyenlített, az utolsó két percre fordulva csak 3–2-re vezetett a Rangers, aztán Alexis Lafreniere két üres kapus góllal mesterhármassá kerekítette produkcióját, 5–2 lett a vége. Az egy asszisztot is jegyző kanadai szélsőnek ez volt a harmadik triplája az NHL-ben.

 

A Carolina a legutóbbi rájátszásból kiejtette a Montrealt, ám az alapszakaszban volt adóssága: zsinórban négyszer kikapott a kanadai csapattól. Ennek a szériának most vége szakadt, Taylor Hall két góllal, Sebastian Aho egy góllal és két assziszttal járult hozzá a 6–4-es Hurricanes-győzelemhez.

A Utah 5–3-ra nyert a New Jersey ellen idegenben; a második játékrészben három gólt is ütöttek a vendégek, az egyiket Nick Schmaltz, aki már ötnél jár, és vezeti a liga góllövőlistáját.

 



Három vereség után megvan a Chicago első sikere is: a második harmadban Sam Rinzel és Anton Frondell két perc alatt fordított a St. Louis ellen, a vége 4–2 lett.

Tomás Hertl és Victor Olofsson két-két góllal alapozta meg a Vegas magabiztos, 6–2-es sikerét Seattle-ben, és eljött a pillanat, hogy először ebben az idényben a Florida vezessen a rendes játékidőben: Matthew Tkachuk harmadik harmad derekán ütött gólja elég is volt a Los Angeles idegenbeli 2–1-es legyőzéséhez.

 



NHL, ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Minnesota Wild 3–2 – h. u.
Detroit Red Wings–Ottawa Senators 5–3
Montreal Canadiens–Carolina Hurricanes 4–6
New Jersey Devils–Utah Mammoth 3–5
Toronto Maple Leafs–Nashville Predators 5–4 – h. u.
New York Rangers–New York Islanders 5–2
Chicago Blackhawks–St. Louis Blues 4–2
Seattle Kraken–Vegas Golden Knights 2–6
Los Angeles Kings–Florida Panthers 1–2

 

NHL Toronto Maple Leafs Detroit Red Wings
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