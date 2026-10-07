NHL: hatalmas fordítás Torontóban, szintén pazar talpra állás Buffalóban

Steven Stamkos és Nils Höglander két-két góljára építve a Nashville 3–0-ra, majd 4–2-re vezetett, de a Toronto visszakapaszkodott, és a hosszabbításban ki is harcolta az 5–4-es győzelmet. A hazaiak hőse Auston Matthews volt, aki három gól előkészítésében játszott szerepet, majd a ráadás vége előtt 14 másodperccel a hálóba lőve eldöntötte a meccset. Gavin McKenna, az idei draft első választottja beütötte NHL-karrierje első gólját, és volt egy asszisztja is – a 18 éves torontói csatárnak ez volt az első többpontos mérkőzése.





Toronto goal! Scored by Auston Matthews with 00:14 left in the OT. Assisted by William Nylander. TOR: 5 | NSH: 4 #NSHvsTOR #PassionNeverSleeps #Smashville https://t.co/uIXlIntZXY — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 7, 2026





Rosszul állt a Buffalo szénája is, két harmad után két góllal vezetett a vendég Minnesota, ám itt is jött a fordulat: Owen Power egy assziszttal kivette részét a felzárkózásból is, majd 37.4 másodperccel a hosszabbítás lejárta előtt 3–2-es győzelemhez segítette csapatát.





TURN ON THE POWER! 🚨 Owen Power secures the win for the @BuffaloSabres in @Energizer overtime! https://t.co/v3Zr06yOy3 — NHL (@NHL) October 7, 2026





Dylan Larkin, a Detroit korábbi kapitánya nem részesült ünnepi fogadtatásban, a közönség nem bocsátotta meg, hogy távozni akart a csapattól, aztán a végén mégis megkapta a tapsot: idénye első meccsén egy-egy góllal és gólpasszal (valamint némi bunyóval) járult hozzá az Ottawa elleni 5–3-as sikerhez, a Red Wings idénybeli első győzelméhez.





WHO ELSE BUT DYLAN LARKIN!!! RED WINGS LEAD #Sens https://t.co/Tffjvj7jRg — TSN (@TSN_Sports) October 6, 2026





Bár végül háromgólosra hízott a különbség, szoros volt a New York-i derbi: az Islanders kétgólos hátrányból még egyenlített, az utolsó két percre fordulva csak 3–2-re vezetett a Rangers, aztán Alexis Lafreniere két üres kapus góllal mesterhármassá kerekítette produkcióját, 5–2 lett a vége. Az egy asszisztot is jegyző kanadai szélsőnek ez volt a harmadik triplája az NHL-ben.





THIRD CAREER HAT TRICK FOR ALEXIS LAFRENIÈRE!!! 😝 https://t.co/kf084Ybnlx — NHL (@NHL) October 7, 2026

A Carolina a legutóbbi rájátszásból kiejtette a Montrealt, ám az alapszakaszban volt adóssága: zsinórban négyszer kikapott a kanadai csapattól. Ennek a szériának most vége szakadt, Taylor Hall két góllal, Sebastian Aho egy góllal és két assziszttal járult hozzá a 6–4-es Hurricanes-győzelemhez.



A Utah 5–3-ra nyert a New Jersey ellen idegenben; a második játékrészben három gólt is ütöttek a vendégek, az egyiket Nick Schmaltz, aki már ötnél jár, és vezeti a liga góllövőlistáját.





Schmaltzy stays red hot‼️🔥 League leading 5th goal of the season for Nick Schmaltz. https://t.co/6Qfg4n3b7U — Utah Mammoth (@utahmammoth) October 7, 2026





Három vereség után megvan a Chicago első sikere is: a második harmadban Sam Rinzel és Anton Frondell két perc alatt fordított a St. Louis ellen, a vége 4–2 lett.



Tomás Hertl és Victor Olofsson két-két góllal alapozta meg a Vegas magabiztos, 6–2-es sikerét Seattle-ben, és eljött a pillanat, hogy először ebben az idényben a Florida vezessen a rendes játékidőben: Matthew Tkachuk harmadik harmad derekán ütött gólja elég is volt a Los Angeles idegenbeli 2–1-es legyőzéséhez.





Florida goal! Scored by Matthew Tkachuk with 08:40 left in the 3rd. Assisted by Sam Bennett. LAK: 1 | FLA: 2 #FLAvsLAK #GoKingsGo #FlaPanthers https://t.co/bTWEVExKLC — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 7, 2026





NHL, ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Minnesota Wild 3–2 – h. u.

Detroit Red Wings–Ottawa Senators 5–3

Montreal Canadiens–Carolina Hurricanes 4–6

New Jersey Devils–Utah Mammoth 3–5

Toronto Maple Leafs–Nashville Predators 5–4 – h. u.

New York Rangers–New York Islanders 5–2

Chicago Blackhawks–St. Louis Blues 4–2

Seattle Kraken–Vegas Golden Knights 2–6

Los Angeles Kings–Florida Panthers 1–2