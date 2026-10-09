NHL: az első mesterhármas legyen klasszikus! – nyert is vele a címvédő Hurricanes

Carolina–Vancouver 7–2. A címvédő elvesztette az első két hazai meccsét – még csak vezetnie sem sikerült –, de ezúttal már a nyitó harmadban érződött, hogy harmadik próbálkozásra összejön a siker. Az első tíz percben Andrej Szvecsnyikov két emberelőnyös találattal hizlalta háromgólosra az előnyt, majd a második periódusban előlépett az este főszereplője, Logan Stankoven, aki NHL-karrierje első mesterhármasát klasszikus formában gyártotta le: a ligában immár százpontos kanadai csatár alakította 4–1-ről 7–1-re az állást egy-egy emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszám mellett ütött góllal. Mindhárom góljában benne volt Sean Walker, akinek már a meccs elején is volt egy asszisztja. Mivel idegenben eddig is ment, a Hurricanes sorozatban a harmadik sikerét könyvelte el.





Can you smell what Stankoven is cookin'⁉️ Logan Stankoven notched his first career hat trick and 100th career point 👏 https://t.co/TT57Za1qUa — SportsCenter (@SportsCenter) October 9, 2026





Vegas–Toronto 4–3. A legutóbbi finálé másik résztvevőjének jobban meg kellett harcolnia sorozatban harmadik győzelméért, tekintve, hogy kilenc perc elteltével már három góllal vezetett az idénybeli első idegenbeli meccsét játszó Maple Leafs. A hátrány lefaragása gyorsan megkezdődött, a második harmadban be is fejeződött – Jack Eichel büntetőből egyenlített –, de a torontói kapus, Szergej Bobrovszkij 40 lövés hárításával gondoskodott arról, hogy egyhamar ne legyen vége a meccsnek. A szétlövésnél tovább persze nem lehetett húzni: abban a másik kapus, Adin Hill volt a jobb négy védéssel, míg a két hazai gólt Braeden Bowman és Trevor Connelly szállította – előbbi először próbálkozott ilyesmivel, és igen szép gyakorlatot adott elő.

First shootout attempt of his career, first shootout goal for Braeden Bowman! And what a beauty it was... 😮‍💨 https://t.co/qXU6h7V4NI — NHL (@NHL) October 9, 2026

Tampa–Minnesota 3–2. A floridaiak svéd kapusa, Dennis Hildeby is erős produkcióval (34 védés) járult hozzá csapata zsinórban harmadik győzelméhez, és ezúttal a védelemből jött a fő gólfelelős is: John Carlson kétszer is a kapuba talált – a 19. NHL-idényét taposó hátvédnek ezek voltak az első góljai új csapatában, és ez volt a 11. többgólos meccse a ligában.





John Carlson's got his first as a member of the @TBLightning! ⚡ https://t.co/oZdj3fzZJd — NHL (@NHL) October 8, 2026





St. Louis–San Jose 2–3. A csapatkapitány Macklin Celebrini még mindig sérült, csapata mégis nyerni tudott – ahogyan a korábbi két győzelmét, ezt is hosszabbításban könyvelte el. A nyáron Edmontonból igazolt Darnell Nurse a ráadás második percének elején ütötte a győztes gólt.





WHAT A DISH BY IVAR STENBERG 🤩 The rookie sets up Darnell Nurse for the @SanJoseSharks' third win in @Energizer OT! https://t.co/yk1AXnZk7Y — NHL (@NHL) October 9, 2026





Ottawa–Philadelphia 2–1. A Flyers közel járt az első győzelméhez, de ezúttal sem jött össze: a Senators is megverte, már öt vereséget számlál a philadelphiai csapat. Carter Yakemchuk hét perccel a vége előtt ütötte a győztes gólt, Linus Ullmark 29 védéssel vette el e vendégek kedvét.



Calgary–Colorado 3–7. A Flames első győzelme is várat magára, az Avalanche a 2-2 gólos Cale Makar, Devon Toews és Jaden Schwartz vezérletével ütötte ki a négy vereségnél járó hazai csapatot.



NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Utah Mammoth 6–1

Buffalo Sabres–Dallas Stars 0–4

Carolina Hurricanes–Vancouver Canucks 7–2

Montreal Canadiens–Nashville Predators 2–5

Ottawa Senators–Philadelphia Flyers 2–1

Tampa Bay Lightning–Minnesota Wild 3–2

New York Islanders–Chicago Blackhawks 4–1

St. Louis Blues–San Jose Sharks 2–3, h. u.

Calgary Flames–Colorado Avalanche 3–7

Vegas Golden Knights–Toronto Maple Leafs 4–3, szétlövéssel