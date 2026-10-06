NFL: Purdy és a harmincasok repítik a San Franciscót

A HÉT MECCSE. A fordulóban egyetlen mérkőzést rendeztek, amelyen két 3–0-s mérlegű csapat találkozott egymással, és a Las Vegas Raiders a Kansas City Chiefs ellen bebizonyította, hogy nem a véletlen műve a hibátlan idénykezdet. Kirk Cousins vezérletével 7–0-ra, 10–7-re, 13–10-re és öt perccel a meccs vége előtt 19–17-re is vezetett a nevadai csapat, mielőtt Kenneth Walker 19 másodpercen belül két touchdownt szerezve a Chiefs javára döntött. Walker négy meccs után 537 futott yardnál tart, ami a legtöbb 2010 óta (akkor Arian Foster 539-cel állt), míg Patrick Mahomes Peyon Manning és Tom Brady után a harmadik irányító, aki legalább öt idényt kezdett 4–0-s mutatóval.



A HÉT HIBÁTLANJAI. A Kansas City mellett másik két csapat őrizte meg hibátlan mérlegét, miután a Las Vegashoz hasonlóan csoportrangadón bukott el a Buffalo Bills is (többek között ilyen játék miatt). Papíron a legkönnyebb feladata a Minnesotának volt a nyeretlen Miami ellen, de azért megszenvedett a liga leggyengébbnek tartott csapata ellen – a Vikings úgy nyert négyszer, hogy kétszer nem szerzett touchdownt – ilyen 1923 óta nem fordult elő az NFL-ben. A harmadik hibátlan csapat a San Francisco, a 167 mérkőzéssel (Bill Walsht előzte meg) klubrekorder edzővé váló Kyle Shanahan csapata a Denvert győzte le, és jó hír számára, hogy a korábbi négy alkalommal, amikor 4–0-val kezdte az idényt. legalább főcsoportdöntőig jutott.



A HÉT STATISZTIKÁJA. A 26 éves Brock Purdy szinte hibátlanul játszik ebben az idényben: a 2022-es draft 262., azaz utolsó helyén kiválasztott irányító idén már 1007 passzolt yardnál és 11 touchdownpassznál jár, miközben csak egyszer dobta az ellenfélhez a labdát, nem sackelték és egyszer sem ejtette el a labdát. Főleg a hibák hiánya történelmi, még egy irányító sem állt 4–0-val ilyen mutatókkal. És ami még példátlan az NFL eddigi történetében: mind a 11 TD-passzát 30 évnél idősebb játékos kapta el. George Kittle (32 éves) négyet, Deebo Samuel (30) hármat, Mike Evans (33) kettőt, Demarcus Robinson (32) és Kyle Juszczyk (35) egyet-egyet.

A HÉT ÖSSZEOMLÁSA. A Los Angeles Rams nagyon közel volt ahhoz, hogy 1–3-as mérleggel várja a negyedik fordulót, hiszen Philadelphiában 10–20-as állással fordult rá a záró negyedre, és az Eagles hét és fél perccel a vége előtt a Rams egyyardos vonalánál támadott a 17 pontos előnyért. Az NFL statisztikai mutatói ekkor 3.2% esélyt adtak a Los Angeles-i győzelemre. Ám miközben Sean McVay a pálya mellett összehívta a támadóegységet rögtönzött harci beszédre, a védelem megállította a Philadelphiát. Ezt követően a Matthew Stafford-vezette offense egy 98 és egy 79 yardos, egyenként tíz játékot magába foglaló támadást vezetett, és Kyren Williams két touchdownjával megfordította a forduló NFC-rangadóját. Az Eaglesen nem segített, hogy már több mint fél tucat kezdőjátékosa sérült, köztük kulcsemberek is, de arra, hogy 12 harmadik kísérletből egyet sem sikerült megoldani, ez sem lehet mentség.

A HÉT ÁTTÖRÉSE. A New York Jets legutóbb 21 hónappal ezelőtt, a 2024-es szezon 18. fordulójában szerzett interceptiont. Első csapatként teljesített egy teljes idényt anélkül, hogy a játékosai lehalászták volna bármelyik ellenfél irányítójának passzolt labdáját. Minkah Fitzpatrick a chicagói Tyson Bagent ellen 636 passzkísérlet után megtörte a Jets rossz sorozatát, és újraindította a számlálót. A Bearsnek belefért a hiba, a sérült Caleb Williams távollétében is 3–1-es mérleggel áll.

🚨 Minkah Fitzpatrick ends the streak! Jets finally get their first interception in 636 pass attempts. https://t.co/pJtWYtls8m — J💥S Sports (@JordanOnSports1) October 4, 2026

A HÉT REMÉNYTELENSÉGE. Öt csapat várta 0–3-as mérleggel a negyedik fordulót, és egyik sem tudta megszerezni első győzelmét. A 0–4-es mutató már szinte reménytelen a rájátszásba jutás szempontjából, de csak szinte. A San Diego Chargers 1992-ben egyedüli csapatként kvalifikálta magát a playoffba ilyen nyitást követően, most az LA Chargers, a Houston Texans, a Tampa Bay Buccaneers, a Miami Dolphins és a Tennessee Titans is megpróbálkozhat a bravúr másolásával. Bár a Miami és a Tennessee esetében egyáltalán egy győzelem megszerzése önmagában bravúros lenne, a Titansben a tavalyi draftelső Cam Ward az első 21 meccséből 18-at elvesztett, amihez hasonló rossz mérlege az 1/1-es irányítók közül csak Troy Aikmannek volt – a dallasi aztán nyert három Super Bowlt a Cowboysszal.



A HÉT ELKAPÓJA. A Texans nyeretlensége a Dallas ellen folytatódott, a Cowboys fordulatos állami rangadón győzött 34–30-ra Houstonban. A félidőben 16–6-ra vezetett a Texans, és bár a Cowboys a negyedik negyed elején fordított, egy perccel a vége előtt 30–27 volt a Houston javára. Aztán 40 másodperccel a vége előtt CeeDee Lamb touchdownja döntött a Dallas javára – a 27 éves támadó karriercsúcsot jelentő 17 elkapással és 189 yarddal zárta a mérkőzést abban a városban, ahová 2005-ben a Katrina-hurrikán miatt költözött át a családjával New Orleansból. „A nagymamám is kijött a meccsre, pedig ő sosem szokott, nagyon jó volt látni, hogy a családom itt szurkolt, hosszú és nehéz úton jutottunk ide” – mondta a meccs után Lamb.



A HÉT UTAZÓJA. Jonathan Taylor a harmadik NFL-meccsét játszotta Európában, Londonban két futott touchdownnal segítette 30–13-as győzelemhez az Indianapolis Coltsot a Washington ellen. Taylor korábban két németországi találkozón négyszer volt eredményes, a hat európai TD-jével és 408 futott yardjával is vezeti az NFL vonatkozó rangsorát.

A HÉT BAKIPARÁDÉJA. A Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers mérkőzés olyan jelenetsorral indult, amit 1991 óta nem láttak az NFL-ben: Justin Herbert, majd Sam Darnold is eladta a labdát az első passzkísérletével. Herbertnek volt még egy elpasszolt és egy elejtett labdája is, de ezzel nem ért véget a hibakeresés: a két csapatra összesen 30 (elfogadott) zászlót dobtak (a legtöbbet 2003 óta), a büntetésyardok összege 280 yard lett. A Seattle esetében a 150 yard büntetés klubrekord, de a mostani Chargers ellen ez is belefért.



A meccs érdekessége volt, hogy a Chargers szakmai stábjában Jim Harbaugh vezetőedző, a Seattle-ében pedig a fia, Jay Harbaugh speciálisegység-edző állt az oldalvonal mellett.

A HÉT BÜNTETÉSEI. Nem csak Seattle-ben váltak főszereplőkké a bírók, a forduló során két játékvezető viselkedése is közfelháborodást váltott ki. Jeff Seeman segédbíró Trey McBride, az Arizona Cardinals tight endje felé intézett trágár szavakat, miután a játékos kérdőre vonta az egyik ítéletét. J. C. Tretter, a játékos-szakszervezet elnöke posztolt az esetről videót, megjegyezve, hogy ha a játékosoktól elvárják a példamutató viselkedést, ezt tegyék meg a játékvezetőkkel is – az NFL meghallotta az üzenetet, és két hétre eltiltotta a vonalbírót a játékvezetéstől

This kind of behavior from an official towards a player is unacceptable. Players are consistently held accountable when the roles are reversed. We expect the NFL to hold officials to the same standard. https://t.co/vawHA8Jrlt — JC Tretter (@JCTretter) October 4, 2026

Adrian Hill főbíró a Minnesota–Miami meccsen történteket egy hetes eltiltással megúszta, ő azt követően került a földre, hogy Ollie Gordon, a Dolphins futója nekilökte Eric Wilsont, a Vikings linebackerét. Wilson megpróbálta felsegíteni, de Hill dühösen felpattant, és elzavarta onnan a minnesotai játékost. Bár a meccset követően Wilson elmondta, hogy Hill bocsánatot kért tőle, az NFL az 5. fordulóról eltiltotta a játékvezetőt, mert nem mutatott jó példát.

NFL referee Adrian Hill had a strong reaction when Vikings LB Eric Wilson offered to help him up after their inadvertent collision. (📺 FOX) https://t.co/azDgsIZESY — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 5, 2026

NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Péntek

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 27–24

Vasárnap kora este

Washington Commanders–Indianapolis Colts 13–30 (6–0, 0–10, 7–10, 0–10)

Baltimore Ravens–Tennessee Titans 24–18 (7–7, 17–0, 0–3, 0–8)

Buffalo Bills–New England Patriots 26–29 (0–7, 17–7, 0–7, 9–8)

Chicago Bears–New York Jets 23–12 (7–0, 6–3, 7–3, 3–6)

Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 17–22 (0–3, 3–10, 3–7, 6–7)

Houston Texans–Dallas Cowboys 30–34 (10–3, 6–3, 7–14, 7–14)

New York Giants–Arizona Cardinals 36–24 (3–14, 16–3, 8–7, 9–0)

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 20–24 (3–3, 17–7, 0–0, 0–14)

Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers 14–17 (0–0, 7–10, 0–7, 7–0)

Vasárnap késő este

Minnesota Vikings–Miami Dolphins 15–10

Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 27–30

San Francisco 49ers–Denver Broncos 24–14

Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers 30–23

Carolina Panthers–Detroit Lions 32–26

Kedd

New Orleans Saints–Atlanta Falcons 24–45

AZ 5. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles, London (Tv: Arena4)

19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

19.00: Tennessee Titans–Houston Texans

19.00: New York Jets–Cleveland Browns

19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts

19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals

19.00: New Orleans Saints–Minnesota Vikings

19.00: Washington Commanders–New York Giants

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions

22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Atlanta Falcons–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Carolina Panthers, Kansas City Chiefs