NFL: 45 pontig jutva diadalmaskodott New Orleansban a Falcons – videó

Ünneplésre készült a Saints, hiszen húsz év telt el a Katrina hurrikán által megtépázott Superdome stadion újranyitása óta. Örömre azonban nem a hazaiaknak, hanem az Atlantának volt oka.



A Falcons könnyedén szétfutotta a New Orleanst: amíg a Saintsnek 50 futott yardja volt, addig a vendégek 205-öt tettek meg a földön. Bijan Robinson rögtön a harmadik játékban elszabadult, és 59 yardon át meg sem állt a célterületig, majd a negyed végén egy labdaszerzést követően megszerezte a második TD-jét is.



Az Atlanta ezt követően sem lassított, Brian Robinson három hatpontost is szerzett, így Michael Penixtől a visszafogott teljesítmény is elég volt a kiütéses győzelemhez. A vendégek irányítója húsz passzkísérletéből 15 volt pontos, 223 yardot és egy TD-t passzolt, amelyet Jahan Dotson kapott el, míg Drake London öt elkapásból 96 yardot szerzett, Bijan Robinson pedig 145 futott yarddal zárt.



Az utolsó negyedre ráfordulva a Saints már 31–10-es hátrányban volt, de a végjátékban két touchdownnal kozmetikázott az eredményen. Alvin Kamara megszerezte idénybeli első és második TD-jét, de így is csak 23 yardig jutott, pedig ő volt a New Orleans legtermékenyebb futója. Tyler Shoughnak harminc jó passza volt 286 yardért és egy hatpontosért, amit Devaughn Vele kapott el, míg Chris Olave nyolc elkapásból 116 yardot gyűjtött. A Saints 2–2-vel áll, míg a Falcon 2–2-re javította mérlegét. 24–45

NFL

ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Kedd

New Orleans Saints–Atlanta Falcons 24–45 (0–14, 7–10, 3–7, 14–14)

Pénteken játszották

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 27–24 (0–7, 21–3, 0–0, 6–14)

Vasárnap kora este

Washington Commanders–Indianapolis Colts 13–30 (6–0, 0–10, 7–10, 0–10)

Baltimore Ravens–Tennessee Titans 24–18 (7–7, 17–0, 0–3, 0–8)

Buffalo Bills–New England Patriots 26–29 (0–7, 17–7, 0–7, 9–8)

Chicago Bears–New York Jets 23–12 (7–0, 6–3, 7–3, 3–6)

Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 17–22 (0–3, 3–10, 3–7, 6–7)

Houston Texans–Dallas Cowboys 30–34 (10–3, 6–3, 7–14, 7–14)

New York Giants–Arizona Cardinals 36–24 (3–14, 16–3, 8–7, 9–0)

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 20–24 (3–3, 17–7, 0–0, 0–14)

Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers 14–17 (0–0, 7–10, 0–7, 7–0)



Vasárnap késő este

Minnesota Vikings–Miami Dolphins 15–10 (3–0, 6–0, 3–10, 3–0)

Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 27–30 (7–7, 6–3, 0–0, 14–20)

San Francisco 49ers–Denver Broncos 24–14 (0–3, 3–0, 7–0, 14–11)

Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers 30–23 (7–3, 13–3, 10–7, 0–10)

Carolina Panthers–Detroit Lions 32–26 (7–3, 9–13, 13–3, 3–7)