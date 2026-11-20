Mint ismert, az ETO november 11-én a hivatalos honlapján számolt be a gazdasági nehézségeiről, majd néhány nappal később egymás után kaptak szárnyra olyan hírek, hogy emiatt több meghatározó játékos is idő előtt távozhat az egyesülettől. Lasse Honoré, az Odense kézilabdacsapatának ügyvezető igazgatója szerint a magyar klub helyzete intő példa lehet mindenki számára, de nem tart attól, hogy Dániában hasonló válság alakulhat ki.

Valóban ijesztő a győri példa, de Magyarországon másképpen működik a klubok finanszírozása, mint Dániában

– idézte a dán TV2 az Odense sportvezetőjét. – Ott jelentős állami támogatást kapnak a klubok, ilyen formában nálunk ez nem jellemző. Szóval nem aggódom az Odense, az Esbjerg vagy más dán klub miatt, amiért Győrben problémák merültek fel, hiszen mi teljesen más alapokon működünk.”

Hozzátette, a dán klubok bevételeinek jelentős része több szponzortól származik, kiemelte ugyanakkor annak a jelentőségét, hogy a győri helyzet már a játékospiacra is hatással van: „Rengeteg ügynök keresett meg minket azzal, hogy lenne-e helyünk olyan játékosoknak, akik már most, vagy akár a nyáron érkezhetnének. Vannak egyeztetések, de több kézilabdázó egyelőre megvárná, hogyan alakul a helyzet. Egyelőre az ügynökökkel folytattunk előzetes tárgyalásokat, közvetlenül a játékosokkal még nem” – mondta az igazgató.

Előfordulhat, hogy felbukkan egy olyan lehetőség, amely annyira kecsegtető, hogy nem mondhatunk rá nemet. Nem gondolom azonban, hogy négy-öt játékos érkezne Győrből. Ezt nehezen tudom elképzelni, ám persze vannak közöttük olyan kiváló kézilabdázók, akiknek a helyzetét figyelemmel kísérjük

– tette hozzá Honoré.

Az Odense és a Győri Audi ETO a mostani idényben egyébként már összecsapott egymással a Bajnokok Ligája csoportkörében: a dán együttes hazai pályán 32–31-es vereséget szenvedett a Rába-partiaktól.