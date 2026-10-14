NBA: úgy zsákolta arcon magát, hogy még a játékvezető is ellene fújt – videó
Az Orlando–Cleveland mérkőzés (136–112) második negyedében a második NBA-idényére készülő orlandói Noah Penda remek labdaszerzés után rohamozta meg a gyűrűt, be is zsákolta a labdát, csakhogy a mozdulatsor nem ért véget: a labda a gyűrűbe csimpaszkodó francia kosaras arcáról (fájdalom 1.) visszapattant a palánkra, és bár beszédült újra, a támadó játékos kosár-, illetve labdaakadályozása miatt a játékvezető nem adta meg a két pontot (fájdalom 2.).
A 2025-ös draft 32. választottjaként elkelő Penda 19 perc alatt öt pontig és négy lepattanóig jutott a meccsen, a Magic a 24 pontos Paolo Banchero és a 20-ig jutó Franz Wagner vezérletével győzött.
Az alapszakasz október 20-án kezdődik, a Magic első ellenfele az Atlanta Hawks lesz hazai pályán.